DDR5メモリの価格高騰を受けて、DDR4メモリを利用できるAMDのAM4プラットフォームが再び注目を集めている。すでにAM4環境を使っているなら、CPUの交換だけでゲーム性能を高められるのが魅力だ。CPU、マザーボード、メモリをまとめて用意する場合も、AM5より費用を抑えやすい。今回は、CPUだけではなくGPUとの組み合わせに注目する。
用意したCPUは、AM5の「Ryzen 7 9800X3D」と「Ryzen 5 7600」、AM4の「Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」と「Ryzen 5 5600」の4製品。GPUは「GeForce RTX 5070」、「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」、「GeForce RTX 5060」、「Radeon RX 9060 XT 16GB」の4製品だ。計16通りの組み合わせでゲームを動かし、どこまでCPUにコストをかける意味があるのか、AM4はミドルレンジGPUの性能を十分に引き出せるのかを探っていく。
今回は平均フレームレートに加えて「最小（1％）」にも注目した。最小（1％）は計測結果の遅い側から1％に相当するフレームの境界を示す値で、1％ LowやP1とも呼ばれる指標だ。平均フレームレートが同程度でも、最小（1％）が低ければ負荷の高い場面で速度が落ち込みやすい。実際の快適さを考えるうえでは見逃せない数値である。
4種類のCPUとGPUを組み合わせる
CPUの主なスペックは以下の通りだ。実売価格は2026年10月上旬のもの。Ryzen 7 9800X3DとRyzen 7 5800X3Dは、ゲームで効果を発揮しやすい96MBの3次キャッシュを備える。一方、Ryzen 5 7600とRyzen 5 5600は6コア12スレッド、3次キャッシュ32MBのスタンダードモデルだ。
|CPU
|Ryzen 7 9800X3D
|Ryzen 5 7600
|Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
|Ryzen 5 5600
|実売価格（2026年10月上旬）
|7万円前後
|2万8,000円前後
|6万4,000円前後
|2万3,000円前後
|コア数
|8
|6
|8
|6
|スレッド数
|16
|12
|16
|12
|定格クロック
|4.7GHz
|3.8GHz
|3.4GHz
|3.5GHz
|最大ブーストクロック
|5.2GHz
|5.1GHz
|4.5GHz
|4.4GHz
|3次キャッシュ
|96MB
|32MB
|96MB
|32MB
|対応メモリ
|DDR5-5600
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|PCIe
|5.0
|5.0
|4.0
|4.0
|TDP
|120W
|65W
|105W
|65W
|内蔵GPU
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
|なし
|なし
|対応ソケット
|AM5
|AM5
|AM4
|AM4
|CPUクーラー
|なし
|Wraith Stealth
|なし
|Wraith Stealth
GPU側も単純な性能順では選びにくい。主なスペックと2026年10月上旬の実売価格は以下の通りだ。価格はモデルや在庫状況で変動するため目安とした。
|GPU
|GeForce RTX 5070
|GeForce RTX 5060 Ti 16GB
|GeForce RTX 5060
|Radeon RX 9060 XT 16GB
|実売価格（2026年10月上旬）
|15万円前後
|14万円前後
|8万円前後
|9万円前後
|ビデオメモリ
|GDDR7 12GB
|GDDR7 16GB
|GDDR7 8GB
|GDDR6 16GB
|メモリバス幅
|192bit
|128bit
|128bit
|128bit
|CUDAコア／SP数
|6,144基
|4,608基
|3,840基
|2,048基
|消費電力（TGP／TBP）
|250W
|180W
|145W
|160W
|対応するフレーム生成
|DLSS 4.5、最大6x
|DLSS 4.5、最大6x
|DLSS 4.5、最大6x
|FSR Frame Generation、最大2x
RTX 5070は4製品では最上位のアッパーミドルGPUだ。12GBのGDDR7と192bitのメモリバスを備え、高画質・高フレームレートを狙いやすい。ただし、実売15万円前後なので、CPUを含めた総予算とのバランスが重要になる。
RTX 5060 Tiはミドルレンジながら16GB版を選んだ。ゲーム性能はRTX 5070より下だが、VRAMは4GB多い。高解像度テクスチャやMODに加え、CUDAを使う画像生成など、メモリ容量が効きやすいAI用途も視野に入る。実売14万円前後でRTX 5070との差が小さく、ゲーム性能とVRAM容量のどちらを重視するかで評価が分かれる。
RTX 5060は8GBのGDDR7を搭載する定番のミドルレンジで、実売7万円前後と4製品では最安だ。フルHDを中心にDLSSを活用する構成に向く。一方、RX 9060 XTは16GBのGDDR6を搭載しながら実売9万円前後。RTX 5060 Ti 16GBより大幅に安く、VRAM単価を重視するなら注目度は高い。
ただし、利用できる描画技術には大きな違いがある。RTX 50シリーズはDLSS 4.5に対応し、1枚のレンダリングフレームに対して最大5枚を生成する6xのマルチフレーム生成を利用できる。ゲームや場面に応じて生成倍率をリアルタイムに切り替える「ダイナミックマルチフレーム生成」も特徴だ。これに対して、Radeonで利用するFSR Frame Generationはレンダリングしたフレーム間に1枚を挿入する方式で、フレーム生成自体は最大2xとなる。なお、今回のベンチマークでは比較条件をそろえるためGeForceを4xに固定しており、6xと動的切り替えは使用していない。
レイトレーシング性能もGeForceが優位になりやすい。RX 9060 XTは低価格で16GBという強みを持つが、表示フレームレートを大きく伸ばす機能やレイトレーシングを重視するなら、RTX 50シリーズの価値が高まる。今回の比較でも、単純なGPU性能だけではなく、こうした機能差まで含めて結果を見る必要がある。検証環境は以下の通りだ。
|【検証環境】
|［ビデオカード］
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition
|Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III
|MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
|PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
|［AM4］
|CPU
|Ryzen 7 5800X3D、Ryzen 5 5600
|マザーボード
|MSI MPG B550 GAMING PLUS（AMD B550）
|メモリ
|Micron Crucial DDR4 Pro CP2K16G4DFRA32A(PC4-25600 DDR4 SDRAM 16GB×2)
|［AM5］
|CPU
|Ryzen 7 9800X3D、Ryzen 5 7600
|マザーボード
|ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO（AMD X870E）
|メモリ
|G.SKILL TRIDENT Z5 neo RGB F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR(PC5-48000 DDR5 SDRAM 16GB×2)
|［共通］
|システムSSD
|Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B-IT(PCI Express 4.0 x4、1TB)
|CPUクーラー
|Corsair NAUTILUS 360 RS（簡易水冷、36cmクラス）
|電源
|Super Flower LEADEX III GOLD 1000W ATX 3.1（1,000W、80PLUS Gold）
|OS
|Windows 11 Pro（25H2）
ゲームはすべてフルHDで実行した。「オーバーウォッチ」はアップスケーリングとフレーム生成を使用せず、各GPUの素の描画性能を見る条件とした。「マーベル・ライバルズ」、「モンスターハンターワイルズ」、「サイバーパンク2077」はアップスケーラーを「バランス」に設定し、GeForce RTX 50シリーズはDLSSのフレーム生成を4x、Radeon RX 9060 XTはFSR Frame Generationの2xを使用している。GeForceとRadeonでは生成するフレーム数が異なるため、両者のフレームレート差はGPU本体だけではなく、フレーム生成の機能差も含んだ結果だ。
まずCPU自体の処理性能をCINEBENCH 2026で確認しよう。Multiple Threadsは9800X3Dが5,364、7600が3,264、5800X3Dが3,249、5600が2,506。Single Threadは順に514、446、357、358だ。7600はコア数が少ないためマルチスレッドでは5800X3Dとほぼ同じだが、シングルスレッドでは約25％上回る。ゲームではコア数やクロックだけではなく3次キャッシュも効くので、この順番がそのままフレームレートになるわけではない。それでも、AM5とAM4の世代差を把握する目安にはなる。
オーバーウォッチはCPUの差が大きい
ここから実ゲームの結果を見ていこう。「オーバーウォッチ」はbotマッチを実行した際のフレームレートをCapFrameXで計測した。前述の通り、このゲームだけはアップスケーリングとフレーム生成を使っていない。4枚のGPUと4種類のCPUが持つ素の性能を見る比較だ。
まず画質「エピック」では、RTX 5070に注目すると平均値だけなら7600が5800X3Dを上回るが、最小（1％）では5800X3Dが上回った。3D V-Cacheによって負荷の高い場面での落ち込みを抑えていると考えられる。一方、5600は平均202.9fps、最小（1％）が116.7fpsまで低下。RTX 5070と組み合わせるにはCPU側のパワーが不足している。
GPUのグレードを下げるとCPU差は縮まる。RTX 5060では9800X3Dが平均164.8fpsと一歩上だが、7600/5800X3D/5600の3製品は平均フレームレートは近い。エピック画質でRTX 5060を使うなら、高価なCPUによる伸びは小さいと言える。
RX 9060 XTについてはフレーム生成を使わない条件ではRTX 5060に近く、エピック画質なら素のゲーム性能は定番ミドルレンジとして十分な水準にある。
画質「低」ではGPU負荷が下がり、CPUの差が一気に広がった。RTX 5070では9800X3Dが圧倒的に強いほか、5800X3Dが7600を上回っており、GPU負荷が低い状況ではAM4でも3D V-Cacheの効果が大きいのが分かる結果だ。
同様の傾向はRTX 5060 TiやRTX 5060でも見られる。5800X3Dが7600を上回った。高リフレッシュレート環境で画質を下げ、少しでも高いフレームレートを狙うなら、5800X3Dは現役と言える。
RX 9060 XTも同じくX3Dが強さを発揮している。その一方で5600はフレームレートが大きく下がっており、高fpsを狙うにはちょっと弱いところだ。
平均が近くても最小（1％）で差が出るマーベル・ライバルズ
「マーベル・ライバルズ」はゲーム内のベンチマークを実行した際のフレームレートをCapFrameXで計測した。GeForceはDLSS 4x、RadeonはFSR Frame Generationの2xなので、GPU間の数値はフレーム生成の差を含む。
最高画質のRTX 5070では、9800X3Dが平均372.8fps、7600が368.4fpsと、平均値の差は約1％しかない。しかし最小（1％）は9800X3Dが216.8fps、7600が180.9fpsで、約20％の差が付いた。平均だけを見ればCPUを安価な7600にしても問題なさそうだが、フレームレートの落ち込みまで考えると9800X3Dの優位は明確だ。
また、RTX 5070ではAM4の世代差が見えやすく、5800X3Dでも7600に平均約4％、最小（1％）で約13％届かない。5600はGPUの性能を十分に引き出せていない。
RTX 5060 Tiでは、9800X3D、7600、5800X3Dの平均は近いが、最小（1％）は順に180.5fps、154.1fps、133.4fpsと差が残った。RTX 5060 Tiクラスでも、平均値だけでCPUの違いを判断すると、負荷が高まった場面の差を見落としてしまう。
RX 9060 XTは最高画質でRTX 5060より平均フレームレートが低くなっているが、これはDLSS 4xとFSRの2xという生成枚数の差も大きい。GPUの素の性能差というより、利用できる機能まで含めた表示フレームレートの差と見るべきだ。5600ではRX 9060 XTでも平均が大きく下がり、このGPUでもCPU側の不足がはっきり表れた。
画質「低」でもRTX 5070を見ると9800X3D、7600、5800X3Dの平均は近いが、最小（1％）は9800X3Dが突出する。RTX 5060 Tiでも平均は3製品が459～463fpsの範囲に収まるのに、最小（1％）は9800X3Dの351.1fpsに対して7600は329.4fps、5800X3Dは317.8fpsだ。
5600はどのGPUでも落ち込みが大きい。平均フレームレートを重視するなら組み合わせとして成立するが、高リフレッシュレートのゲーミングモニターを生かし、安定性まで求めるなら上位CPUを選びたいところ。それはRX 9060 XTでも同様だ。
モンスターハンターワイルズではミドルレンジGPUならCPU差が小さい
重量級の「モンスターハンターワイルズ」は、ベースキャンプの一定コースを移動した際のフレームレートをCapFrameXで計測した。GeForceはDLSS 4x、RadeonはFSR Frame Generationの2xである。画質「ウルトラ」、レイトレーシング「高」ではGPU負荷が高く、GeForceとの組み合わせではCPUによる平均値の差が非常に小さい。
RTX 5070を見ると平均は横並びでも、最小（1％）はAM4の2製品の落ち込みがやや大きい。とはいえ、5600と9800X3Dの平均差は約1％に過ぎず、この設定ではCPUよりGPUへ予算を回すほうがフレームレートを伸ばしやすい。
RTX 5060 Tiでも平均は191.4～193.3fps、RTX 5060では173.8～175.6fpsに収まった。最小（1％）を見ると5600がRTX 5060 Tiで141.1fps、RTX 5060で133.9fpsとほかのCPUより低いが、プレイに十分な水準ではある。高画質で遊ぶなら、7600や5800X3Dでも上位の9800X3Dに近い結果を得られる。
RX 9060 XTでは、5600の組み合わせで平均、最小（1％）とも低下が大きく、Radeon側ではCPUの影響が出た。
画質「最低」ではRTX 5070だと最小（1％）が9800X3Dより5600のフレームレートが約30％低い。低画質で高fpsを狙う場合は、5600が足を引っ張りやすい。
RTX 5060 TiとRTX 5060では平均値がほぼ横並びで、最小（1％）が5600だけ低めという結果だ。RTX 5060クラスまでなら、5800X3Dや7600で十分に性能を引き出せる。既存のAM4環境を5800X3Dへ更新する価値が見える部分だ。
RX 9060 XTの最低画質は、9800X3D、7600、5800X3Dが平均182～183.3fpsで横並びとなった一方、5600は136.8fpsまで落ちた。2x生成でも上位3製品なら十分に高いが、5600との組み合わせではGPUよりCPU側が先に限界へ達している。
サイバーパンク2077ではGPUと画質で最適なCPUが変わる
「サイバーパンク2077」はゲーム内のベンチマークを実行した際のフレームレートをCapFrameXで計測した。ここもGeForceはDLSS 4x、RadeonはFSR Frame Generationの2xだ。
画質「レイトレーシング：オーバードライブ」では、RTX 5070を見ると9800X3Dと7600の平均差は約3％だが、最小（1％）では約20％の差が付く。さらに5800X3Dは7600に平均で約8％、最小（1％）で約7％届かない。RTX 5070ではAM5とAM4の世代差が結果に表れている。
RTX 5060 TiとRTX 5060でも同じ傾向だ。CPUパワーの差が出にくいGPU負荷の高い設定でも、AM4は最小（1％）の落ち込みが大きく、世代差が出ている。
その一方でRX 9060 XTは平均、最小（1％）ともCPUによる差がほとんどない。パストレーシング処理によってGeForce以上にGPUの余裕がないため、CPUパワーの影響が小さくなっているとみられる。
画質「低」ではCPU性能が強く反映された。RTX 5070ではCPUによって平均値以上に最小（1％）の差が大きく、AM4環境では瞬間的な落ち込みが増えている。
RTX 5060では7600、5800X3D、5600の平均が並んでいるが、最小（1％）は7600が317.7fps、5800X3Dが232.7fps、5600が230fpsだ。平均値だけならAM4でも十分に見えるが、安定した描画という点では7600が明確に有利だ。
RX 9060 XTの低画質は、9800X3Dがとくに高いフレームレートを発揮し、フレーム生成はFSR 2xながらDLSS 4xのRTX 5060が記録した平均fpsをわずかに上回った。その一方で5600は平均、最小（1％）とも落ち込みが大きく、GPU性能を活かせていない。
消費電力はCPUとGPUの組み合わせで最大100W以上変わる
最後に、サイバーパンク2077のベンチマーク実行中におけるシステム全体の最大消費電力を確認しよう。
RTX 5070では9800X3Dが391W、7600が349W、5800X3Dが306W、5600が282Wだった。9800X3Dと5600の差は109Wに達する。RTX 5060 Tiでは順に309W、298W、263W、246W、RTX 5060では275W、271W、241W、234Wだ。GPUの消費電力が下がるほど、9800X3Dと7600の差も小さくなる。
RX 9060 XTでは9800X3Dが317W、7600が314W、5800X3Dが271W、5600が272Wだった。AM5の2製品、AM4の2製品がそれぞれ近い。
新規なら7600、既存AM4なら5800X3Dがベター
4種類のGPUを通して見ると、もっともバランスがよいCPUはRyzen 5 7600だ。RTX 5060 TiやRTX 5060と高画質で組み合わせた場合、多くのゲームで平均フレームレートは9800X3Dに迫る。最小（1％）では差が残るものの、実売2万8,000円前後でCPUクーラーも付属することを考えればコストパフォーマンスは高い。新規にPCを組むなら、将来CPUを交換できるAM5の拡張性も得られる。
Ryzen 7 9800X3Dは、RTX 5070で高フレームレートを狙う場合や、平均だけではなく最小（1％）まで高く保ちたい場合に強い。とくにマーベル・ライバルズやサイバーパンク2077では、平均が7600に近い条件でも最小（1％）で大きな差を付けた。高リフレッシュレートのモニターを徹底的に生かすなら、CPUへ予算をかける意味がある。
既存のAM4環境を強化するならRyzen 7 5800X3Dが有力だ。オーバーウォッチの低画質では7600を上回り、RTX 5060 TiやRTX 5060との組み合わせなら、重量級ゲームでも平均フレームレートは9800X3Dや7600と近い場面が多い。CPU、マザーボード、メモリをすべて交換せずに済むなら、6万4,000円前後というCPU単体の価格にも意味が出てくる。
Ryzen 5 5600は、RTX 5060と高画質で遊ぶ用途なら成立する。モンスターハンターワイルズのウルトラ画質では上位CPUとの差が小さく、安価なDDR4メモリと付属クーラーを利用できるのも強みだ。その一方で、RTX 5070や低画質設定では最小（1％）の低さが目立つ。新規に一式をそろえるなら、価格差が大きくない7600とAM5を選ぶほうが長く使いやすい。
GPU側では、RTX 50シリーズはDLSS 4.5の最大6x生成やダイナミックマルチフレーム生成、レイトレーシング性能が強みになる。今回の4x設定でも、対応ゲームではRX 9060 XTの2x生成より高い表示フレームレートを得やすかった。一方、RX 9060 XTはフレーム生成を使わないオーバーウォッチでRTX 5060に近い性能を示し、16GBのVRAMを低価格で得られる。使える機能とVRAM容量のどちらを重視するかで、GPUのベターな選択は変わる。
すでにAM4を使っているなら5800X3Dへの交換は効果的で、予算を抑えた構成なら5600とRTX 5060も選択肢になる。ただし、新規構築では7600の性能と将来性が強い。今回の結果から見えたベターな組み合わせは、RTX 5070で高fpsと最小（1％）を重視するなら9800X3D、RTX 5060 Ti／5060を軸に新規構築するなら7600、既存AM4を生かすなら5800X3D、低予算で高画質を優先するなら5600だ。