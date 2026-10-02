Steamオータムセール開幕。10月9日2時まで、幅広いPCゲームが割引に

Valveは10月2日、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて「Steamオータムセール2026」を開始した。期間は日本時間10月9日2時まで。

Steamオータムセールは、Steamで毎年開催されている大型の季節セール。特定ジャンルを対象とする「Steamフェス」とは異なり、Steam Store全体からさまざまなジャンルや規模のゲームがセール対象となる。セール期間中は大規模タイトルからインディーゲームまで多数の作品が割引価格で販売されるほか、ディスカバリーキューを閲覧することで、イベント用のステッカーも獲得できる。

国内メーカーのタイトルもセール対象となっており、たとえばスパイク・チュンソフトでは「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」が最大90%オフ、「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」が最大55%オフ、「超探偵事件簿 レインコード プラス」が最大50%オフとなっている。

また、デスクトップ上にキャラクターを表示できる「Desktop Mate」では、過去最大となる26作品のDLCを20%オフで販売。「GUMI」「琴葉茜」「琴葉葵」「音街ウナ」の4作品については今回が初の割引対象となる。Steamオータムセール2026は日本時間10月9日2時まで開催される。