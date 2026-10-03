NACONは10月2日、PS5およびPC対応のゲームコントローラ「REVOLUTION 5 UNLIMITED」を発表した。グローバルでの価格は199.99ユーロ/229.99ドル/179.99ポンド。

NACON、TMRスティックと画面を搭載した高級ゲームパッド「REVOLUTION 5 UNLIMITED」

REVOLUTION 5 UNLIMITEDは、PS5の公式ライセンスを取得した非対称配置のゲームコントローラ。スティックにはNACON製品として初めてTMR（トンネル磁気抵抗）方式の磁気センサーを採用し、高い精度や耐久性、低消費電力を特徴とする。

本体にはコントロールディスプレイを搭載しており、ゲームを中断することなく、スティック感度やショートカット、ゲーム/チャット音声のバランスなどを変更可能。アクションボタンにはマイクロスイッチを採用し、トリガーは通常のアナログ入力とストロークの短いクリック操作を切り替えられる。PCモードでは有線接続時に1,000Hzのポーリングレートと1msの応答速度、付属の2.4GHz無線アダプタ使用時には500Hz/2msに対応。Bluetooth接続も利用できる。

そのほか、7基のプログラム可能なショートカットボタンや、スティックのデッドゾーンをなくす「Shooter Pro Mode」を搭載。iOS/Android向けアプリからボタン割り当てやジャイロなどの詳細設定も行なえる。充電ドックと収納ケースが付属し、ドックには無線アダプタを接続できるUSBパススルーポートも備える。