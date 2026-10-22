米Microsoftは10月21日（現地時間）、Xbox Game Passに加入せずにクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」を利用できる時間購入制について、導入時の料金を発表し、Xbox Insider Programの参加者向けにプレビュー提供を開始した。対象は、有効なXbox Game Pass契約を持たないXbox Insider Programの参加者。11月に予定する提供拡大に先立ち、プレイ時間の購入や対応デバイスでのストリーミングを試し、フィードバックを収集する。

プレビューでは、以下の3種類のプレイ時間パックを購入できる。いずれも導入時の価格として案内している。

・10時間：3.99ドル

・25時間：7.99ドル

・50時間：11.99ドル

1時間当たりに換算すると、10時間パックは約0.40ドル、50時間パックは約0.24ドルとなる。Microsoftによると、時間パックによる利用では広告が表示されず、待ち時間の短縮や高品質なストリーミングも提供する。購入した時間は使い切るまで有効で、月ごとに失効する仕組みではない。

プレイ時間の購入だけで、Xbox Game Passのゲームカタログ全体が利用できるわけではない。ストリーミングできるのは、ユーザーが購入済みのクラウドゲーミング対応タイトルと、一部の基本プレイ無料タイトルである。

今回のテストは、9月に発表したXbox Cloud Gamingの提供方法変更の一環である。Microsoftは11月から、Xbox Game Pass各プランに含まれるクラウドプレイ時間を、Ultimateは月15時間、Premiumは月10時間、Essentialは月5時間に変更する予定だ。含まれる時間を使い切った場合は、Xbox Storeで追加時間を購入できるようにする。併せて、Xbox Game Pass未加入者もXbox Cloud Gamingのプレイ時間を購入できるようにすると発表していた。

Microsoftは変更の背景として、クラウドゲームの利用者数やプレイ時間の増加に伴い、サービス提供コストも増えていると説明している。月ごとの上限を設けることで、サービスを継続しながら、信頼性や性能への投資を続ける方針である。

Xbox Game Passに加入せずにXbox Cloud Gamingを利用できる選択肢としては、広告付きの無料ストリーミングもXbox Insider Programの参加者向けにテストしている。7月の公式発表では、所有する対象ゲームをストリーミングし、セッション開始前に広告を表示する仕組みを説明していた。