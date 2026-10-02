Sony Interactive Entertainmentは10月1日、通常版PlayStation 5向けのAIアップスケーリング技術「Quick Spectral Super Resolution(QSSR)」を発表した。これまでPS5 Pro限定だった「PlayStation Spectral Super Resolution(PSSR)」をベースに軽量化したもので、「Marvel's Wolverine」と「Ghost of Yōtei」が第1弾として対応する。

通常版PlayStation 5に「QSSR」リリースへ。PS5 Pro限定だった「PSSR」の軽量版機能

PSSRは、AIを活用して処理を行うアップスケーリング技術。PS5 Proが搭載する専用ハードウェアによる高速なAI処理を利用して実用化しているもので、これまで通常版PS5ではAIを用いた超解像技術を利用できなかった。

今回発表されたQSSRでは超解像処理に用いるニューラルネットワークを軽量化し、通常版PS5の演算性能でもAIアップスケーリングを利用できるようにした点が特徴。ハードウェアの性能差のため、あくまでPSSRと同等の画質を狙うものではなく、ソニーは引き続きPS5 Pro向けのPSSRを最上位のアップスケーリング技術と位置付けている。

QSSRのベースとなったのは、Sony Interactive EntertainmentとAMDが共同で進めるAIグラフィックス技術開発プロジェクト「Project Amethyst」。同プロジェクトではPS5 Pro向けPSSRの改良にもつながるAIグラフィックス技術を開発しており、QSSRではその成果を通常版PS5でも利用できるよう、ニューラルネットワークを軽量化するとともにPS5のGPU向けに最適化した。

第1弾となるMarvel's Wolverineでは、街中など情報量の多いシーンでピクセル単位の鮮明さや安定性を改善。Ghost of Yōteiでも草原や雪、霧などの細かな表現で、ディテールの保持やちらつきの低減が期待できるという。

QSSRは今後ほかのタイトルにも展開予定。これまでPS5 Proに限られていたAIベースのアップスケーリングが、通常版PS5でも利用可能になる。