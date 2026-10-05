「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン「丹青渡」の予告番組を10月6日20時30分から配信

GRYPHLINEは、「アークナイツ：エンドフィールド」の新バージョン「丹青渡」に関する予告特別番組を、10月6日20時30分から配信すると明らかにした。

番組では「丹青渡」に関する最新情報を公開する予定。公式Xでは「故地で、新しい謎を。」とのメッセージとともに番組を予告している。これまでにも新バージョンの実装前には予告番組が配信され、新オペレーターや新エリア、イベント、ゲームシステムの改善などが発表されている。「丹青渡」についても番組内でアップデート内容の詳細が明らかになるとみられる。