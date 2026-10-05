「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン「丹青渡」の予告番組を10月6日20時30分から配信

GRYPHLINEは、「アークナイツ：エンドフィールド」の新バージョン「丹青渡」に関する予告特別番組を、10月6日20時30分から配信すると明らかにした。
番組では「丹青渡」に関する最新情報を公開する予定。公式Xでは「故地で、新しい謎を。」とのメッセージとともに番組を予告している。これまでにも新バージョンの実装前には予告番組が配信され、新オペレーターや新エリア、イベント、ゲームシステムの改善などが発表されている。「丹青渡」についても番組内でアップデート内容の詳細が明らかになるとみられる。
タロⅡ全域速報 | 状態：リアルタイム接続中 お知らせです、管理人。 「丹青渡」バージョン予告特別番組が、10月6日20:30（JST）より配信予定です。 📺視聴予約はこちらから↓ https://t.co/Iec41FmreJ 墨の趣が絵巻を彩り、雲と水が余白を描く 管理人、心身を癒やす絵巻の世界は、すでに彩りをまとい、あなたがその巻物を開く時を静かに待っています。 //特番情報解禁を記念して、 フォロー&RPで 「シールパック」を抽選で20名様にプレゼント！ 〆: 10/5(月) 23:59 #エンドフィールド #アークナイツエンドフィールド— アークナイツ：エンドフィールド (@AKEndfieldJP) October 1, 2026