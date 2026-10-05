『ゼンレスゾーンゼロ Ver.3.3』予告番組を10月9日20時30分から配信。フィオニー、セヴェリアン実装へ

HoYoverseは、提供中の都市ファンタジーARPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を10月9日20時30分から配信すると明らかにした。

番組ではVer.3.3の最新情報を公開する予定。すでにフィオニー、セヴェリアンのお披露目が各種SNS上で行われており、ゲーム内への実装が行われる見込みだ。これまでの予告番組では、新エージェントやストーリー、イベント、変調情報など、次期バージョンの内容が紹介されている。「ゼンレスゾーンゼロ」は、HoYoverseが手掛ける都市ファンタジーアクションRPG。PC、PlayStation 5、Xbox、iOS、Android向けに基本プレイ無料で提供されている。