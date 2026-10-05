『ゼンレスゾーンゼロ Ver.3.3』予告番組を10月9日20時30分から配信。フィオニー、セヴェリアン実装へ

HoYoverseは、提供中の都市ファンタジーARPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を10月9日20時30分から配信すると明らかにした。
番組ではVer.3.3の最新情報を公開する予定。すでにフィオニー、セヴェリアンのお披露目が各種SNS上で行われており、ゲーム内への実装が行われる見込みだ。これまでの予告番組では、新エージェントやストーリー、イベント、変調情報など、次期バージョンの内容が紹介されている。「ゼンレスゾーンゼロ」は、HoYoverseが手掛ける都市ファンタジーアクションRPG。PC、PlayStation 5、Xbox、iOS、Android向けに基本プレイ無料で提供されている。
『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.3.3「もう一度、空へと飛び立って」予告番組のお知らせ 親愛なるプロキシ様へ 『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.3.3「もう一度、空へと飛び立って」予告番組は、10月9日 20:30（JST）より配信される予定です！ 空から舞い降りた「フィオニー」がもたらす転機とは！？ 市長の特命を受けた「セヴェリアン」が突如「クワイエット・アイル」に出現！？暗雲うごめくロスカリファの情勢に、彼は果たしてどんな波紋を呼ぶのか——？ その真相は、ミスターZと2人の新エージェントが一緒にお届けします！ 配信中は限定交換コードの配布もありますので、ぜひお見逃しなく！ 『ゼンレスゾーンゼロ』公式配信チャンネルをフォロー： YouTube>> https://t.co/BSmH6lfaXo #ゼンゼロ #ゼンゼロ予告番組— ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) October 5, 2026