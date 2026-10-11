「ゼンレスゾーンゼロ」Ver.3.3が10月21日配信。フィオニー、セヴェリアン実装

HoYoverseは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」における予告配信を実施し、最新アップデートVer.3.3「もう一度、空へと飛び立って」を10月21日に配信すると発表した。
今回のアップデートでは、新たなS級エージェントとして、前半に炎属性・異常の「フィオニー」、後半に風属性・強攻の「セヴェリアン」が登場。フィオニーは状態異常ダメージで会心を発生させる能力や致命的なダメージを受けてもHPを全回復して復活する能力を持つ。一方セヴェリアンは敵の攻撃を自動回避し、反撃につなげる戦闘スタイルが特徴。
メインストーリーでは戦闘用メカを操縦する新たなコンテンツを実装。近接攻撃と遠距離攻撃を切り替えながら戦えるほか、レーザー兵器による攻撃や周囲の障害物を破壊するアクションも用意する。このメカ戦闘は今後のバージョンでも継続して登場する予定だ。
システム面では、「Fairy」がプレイヤーの状況に応じてチーム編成や立ち回りを提案する機能のテスト運用を開始。提案された編成はワンボタンで待機チームに反映できる。また、一部エージェントの操作ガイド動画や、戦闘コンテンツでの編成に関するヒント表示なども追加する。このほか、10月21日からDiscordとのアカウント連携に対応し、プロフィールにゲームのプレイ状況を同期できるようになる。「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションも予告している。
『ゼンレスゾーンゼロ』× Discord 既存アカウント紐付けサービス調整のお知らせ 『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.3.3アップデート、およびDiscordプラットフォームとの連携の全面的なアップグレードに伴い、10月14日に以下の旧機能のサービスを正式に終了いたします。 既存のアカウント紐付けはご利用いただけなくなります。 既存のアカウント紐付けWebページの入り口（Link）へのアクセスを停止いたします。 既存のDiscordゲームステータス表示機能のサービスを終了いたします。 今回の調整は上記の更新予定の機能のみを対象としており、その他のDiscordコミュニティ機能に影響はありません。 旧サービスの終了は、すでに受け取り済みの紐付け報酬には影響しません。今後の新しい紐付けサービスにも対応する報酬が用意されており、両方の報酬を受け取ることが可能です。 以前に関連機能をご利用いただいたことがある場合は、今後のプレイ体験に支障が出ないよう、後日公開されるお知らせや新バージョンの使用ガイドをご確認ください。 皆様のご理解とご支援に、心より感謝申し上げます。 #ゼンゼロ #ZZZxDiscord— ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) October 10, 2026