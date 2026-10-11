「ゼンレスゾーンゼロ」Ver.3.3が10月21日配信。フィオニー、セヴェリアン実装

HoYoverseは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」における予告配信を実施し、最新アップデートVer.3.3「もう一度、空へと飛び立って」を10月21日に配信すると発表した。

今回のアップデートでは、新たなS級エージェントとして、前半に炎属性・異常の「フィオニー」、後半に風属性・強攻の「セヴェリアン」が登場。フィオニーは状態異常ダメージで会心を発生させる能力や致命的なダメージを受けてもHPを全回復して復活する能力を持つ。一方セヴェリアンは敵の攻撃を自動回避し、反撃につなげる戦闘スタイルが特徴。

メインストーリーでは戦闘用メカを操縦する新たなコンテンツを実装。近接攻撃と遠距離攻撃を切り替えながら戦えるほか、レーザー兵器による攻撃や周囲の障害物を破壊するアクションも用意する。このメカ戦闘は今後のバージョンでも継続して登場する予定だ。

システム面では、「Fairy」がプレイヤーの状況に応じてチーム編成や立ち回りを提案する機能のテスト運用を開始。提案された編成はワンボタンで待機チームに反映できる。また、一部エージェントの操作ガイド動画や、戦闘コンテンツでの編成に関するヒント表示なども追加する。このほか、10月21日からDiscordとのアカウント連携に対応し、プロフィールにゲームのプレイ状況を同期できるようになる。「崩壊：スターレイル」とのコラボレーションも予告している。