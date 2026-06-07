着信音は鳴らなかったのに、知らないうちに不在着信が溜まっていた…という経験はありませんか？ それは、iOSの新しい機能「不明な発信者をスクリーニング」のせいかもしれません。

特に、仕事などで「連絡先」に登録されていない番号からの電話を受ける可能性のある方は、着信の設定を見直してみましょう。

「不明な発信者をスクリーニング」とは？

「連絡先」に登録されていない番号からの着信は、営業電話が多かったり、詐欺の可能性もあるなど、つい通話を敬遠してしまいますよね。そんな時に便利なのが「不明な発信者をスクリーニング」機能です。AIが自動応答で電話の目的を訊ねたり、着信音を鳴らさずに留守番電話で応答してくれます。

便利な機能ではありますが、仕事関係や何らかの手続き・サポート等、知らない番号や非通知番号から着信する可能性がある人にとっては、大事な連絡を見落とすことになりかねません。

従来どおり、「連絡先」に登録されていない番号や非通知からの電話でも着信音を鳴らすのであれば、次のように設定しましょう。

「ライブ留守番電話」のリアルタイム書き起こし機能

非通知からの電話に出るのはちょっと怖いけれど、大事な用件の見落としは防ぎたい、という方もいらっしゃるでしょう。その場合は、「ライブ留守番電話」をオンにしておくのがおすすめです。

ライブ留守番電話は、相手のメッセージがリアルタイムで文章に書き起こされ、ロック画面に表示される機能です。発信元が非通知であっても、着信音が鳴った後に留守番電話をへのメッセージが画面に表示されます。内容を見て、留守番電話の途中から電話に出ることが可能です。