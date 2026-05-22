この記事のまとめポイント 特徴1： iPhone 17と17e、両機種ともA19チップを搭載し、基本性能で差はほとんどない

iPhone 17と17e、両機種ともA19チップを搭載し、基本性能で差はほとんどない 特徴2： iPhone 17eはシングルカメラ、画質は十分だが超広角に慣れると物足りなさも

iPhone 17eはシングルカメラ、画質は十分だが超広角に慣れると物足りなさも 特徴3： 両機種の価格差は約3万円あるが、キャリアの購入支援プログラムで差が実質なくなる

2026年3月、アップルはiPhone 17ファミリーのラインナップに新しく「iPhone 17e」を追加しました。これで、iPhoneの現行モデルがひと通り出揃ったことから、そろそろ新しいiPhoneに買い替えようと本格的に検討を始めた方も少なくないと思います。

いまiPhoneの購入を検討している多くの人にとって、iPhone 17ファミリーの中でも価格が手ごろな「iPhone 17」と「iPhone 17e」は魅力的な選択肢になるはず。いずれも最新世代のApple A19チップを搭載しており、高い処理能力を備えている点で共通しています。

一方で、日々の生活を記録するカメラの仕様、手に持ったときの取り回し、そしてインターフェースまわりの細かな違いに目を向けると、それぞれが想定するユーザー像の違いも見えてきます。

本コラムでは、iPhone 17とiPhone 17eの魅力を比較しながら、購入を検討する際に押さえておきたいポイントを解説します。

いま買うならiPhone 17とiPhone 17eのどちらがおトクなのか、比較検証します

ハードウェアとしての比較と機能の違い

自分にふさわしいiPhoneを見極めるためには、まずハードウェアの基本仕様を把握することが肝心です。アップルが公開している端末の仕様情報から、iPhone 17とiPhone 17eの主要な機能を比較してみました。

以下の表から読み取れる通り、iPhone 17eはiPhone 17の基本性能を受け継ぎながらも、カメラのレンズ数や特定のコントロールボタンの有無、バッテリーの持続時間において合理的な“引き算”が行われています。この削られた部分が自分にとって必要なのか、あるいはなくても大丈夫なのかを熟考することから始めましょう。

項目 iPhone 17 iPhone 17e ディスプレイ 6.3インチ Super Retina XDR 6.1インチ Super Retina XDR Appleシリコン A19チップ A19チップ（GPUコア数が1つ少ない仕様） メインカメラ 48MP Dual Fusionカメラシ﻿ス﻿テ﻿ム（48MPメイン＋48MP超広角） 48MP Fusionカメラシステム（シングルレンズ、48MP メイン） フロントカメラ 18MP センターフレームフロントカメラ 12MP TrueDepthカメラ 物理ボタン（電源と音量以外） アクションボタン＋カメラコントロール アクションボタンのみ 外形寸法 71.5W×149.6H×7.95Dmm 71.5W×146.7H×7.8Dmm 質量 177g 169g バッテリー駆動時間（ビデオ再生） 最大30時間 最大26時間 SIMカード デュアルeSIM（物理SIM非対応） デュアルeSIM（物理SIM非対応） 充電端子 USB-C/USB 2 USB-C/USB 2

キャリアの購入サポートの活用でおトクに買える

機能・性能の違いを把握したうえで、次に気になるポイントが価格の違いです。

Apple Storeの販売価格を比べると、iPhone 17eは99,800円から、iPhone 17は129,800円からとなり、それぞれの間には3万円の価格差があります。

しかし、NTTドコモ、KDDI (au)、ソフトバンク、楽天モバイルといった国内4大キャリアを経由して購入する場合、このApple Storeでの価格差が、そのまま購入時にかかる負担の差になるとは限りません。

2026年5月時点で公開されている各キャリアの公式販売情報を確認すると、一定期間経過後の端末返却を条件とする購入サポートプログラムを利用した場合、それぞれの機種の価格差がなくなる購入方法が存在します。

例えば、iPhone 17（256GBモデル）とiPhone 17e（256GB）は、ともにソフトバンクの「新トクするサポート＋」と「買替え応援割」のプログラムを両方利用し、ソフトバンクで対象機種へ買い替えた場合には、支払総額が実質24円（24回払いを選んだ場合は月額1円）となるケースがあります。

同じように、街にある大手家電量販店の店舗では、NTTドコモやauでも同様の購入サポートプログラムにより、それぞれの機種を安く買えるうえ、ショップのスタッフが端末の設定サポートが付帯するサービスが提供されています。

「Apple Storeでの販売価格が安いから」と単純にiPhone 17eを選ぶのではなく、自身が利用するキャリアの契約形態や購入支援プログラムを活用すれば、iPhone 17も視野に入ってくるのです。

キャリアの購入サポートを利用すれば、iPhone 17とiPhone 17eの本体価格の差は実質なくなる

カメラで選ぶならやっぱりiPhone 17

基本スペックと実質負担額の実態を踏まえると、現行の最新スタンダードモデルであるiPhone 17は「初めてのiPhone」を選ぶ人にとっても、または数年ぶりに買い替える人にとっても、おすすめ度が高いモデルであると筆者は考えます。

左はダブルレンズカメラを採用するiPhone 17。右のiPhone 17eは、現行ファミリーの中で唯一のシングルレンズカメラを採用するiPhoneとなります

その最大の理由は、ダブルレンズカメラがもたらす圧倒的な「使いやすさ」にあります。iPhone 17は4800万画素のメインカメラに加え、同じく4800万画素の超広角カメラを搭載しています。

この超広角カメラは、例えば後ろに下がれない狭い室内でのグループ写真や、目の前に広がる壮大な景色を可能な限り隅々まで写真に収めたい時など、日常のさまざまな場面で重宝します。

iPhone 17の48MP Fusionメ﻿イ﻿ン（広角）カメラで撮影

また、iPhone 17は超広角カメラを利用した「マクロ写真撮影」にも対応しています。料理や植物など、被写体に極限まで近づいて細部を鮮明に写し出すこともできます。iPhone 17eには、この機能がありません。

加えて、iPhone 17には「カメラコントロール」という、カメラアプリやApple Intelligenceのビジュアルインテリジェンスの機能を呼び出せる専用の物理ボタンがあります。上位モデルのiPhone 17 ProシリーズやiPhone Airにも搭載されています。

カメラアプリを立ち上げた時には、アプリ画面のシャッターボタンを探すことなく、カメラコントロールボタンの操作により、直感的にズームや露出の調整が行えます。

カメラコントロールボタンを搭載するiPhone 17は、写真や動画撮影の操作がより直感的に行えます

ほかにも、iPhone 17は6.3インチという見やすい大きめサイズの画面を備え、ビデオ再生で最大30時間という充実のバッテリー性能を特徴としています。iPhone 17eは6.1インチ、バッテリーは最大26時間のビデオ再生に対応しているので、十分であるともいえますが、iPhone 17のほうがひとまわり優れているのは確かです。

iPhone 17eはとにかく携帯性が高くシンプル

一方で、iPhone 17eにも、特定の使用スタイルを好む方にはとても魅力的に感じられるエッセンスが詰まっています。

そのひとつは、ポータビリティが高いこと。iPhone 17eの質量は169gと、iPhone 17の177gと比べて8gも軽くなっています。わずかな差に思えるかもしれませんが、多くの方が毎日、長期間に渡って使い続けるツールである「スマホが軽い」ことは、手首への負担が軽くなり、片手持ちによる操作性が向上します。

背面のメインカメラがシングルレンズである点も、見方を変えれば「シンプルで迷わない」という長所にもなります。

搭載する48MP Fusionカメラにより、高精細な写真やビデオが撮れます。光学品質の2倍望遠ズームや、被写体の背景を美しくぼかすポートレートモードといった、多くのユーザーが求める機能は抜かりなく搭載しています。

ディスプレイの前面カバーガラスには、前世代比で約3倍の耐擦傷性能を持つ「Ceramic Shield 2」が採用されています。たとえ本体にケースを装着して使う場合でも、本体の耐久性能が高いことは大きな安心感につながります。

消費電力効率の高いA19チップを搭載したことにより、バッテリーは普通に使って朝から晩までしっかりと持ちます。無駄を削ぎ落としながら、アクションボタンやFace IDといったiPhoneによる体験を充実させる機能も揃えていることから、iPhone 17eは使い込むほどにバランスの良さが感じられると思います。

従来iPhoneから買い換える時の注意点は

筆者の周辺には、アップルが2020年に発売したiPhone 12シリーズや、翌年のモデルであるiPhone 13シリーズの端末をまだ活用しているけれども、そろそろ最新のiPhoneに買い替えることを本気で検討している人が増えています。

「複雑な機能は使わないし、シンプルなスマホで十分だから、価格も手ごろなiPhone 17eにしようか」と考える人も少なくないのですが、iPhoneを旧機種から最新モデルに乗り換える時にこそ注意が必要です。筆者は、あえてiPhone 17を選択した方が結果として「がっかりしない可能性」が高いと思います。

最大の理由は、カメラ機能の「引き算」がもたらす喪失感です。iPhone 12やiPhone 13のスタンダードモデル（miniを含む）は、いずれもメインカメラと超広角カメラによるダブルレンズを標準搭載していました。これらのモデルを数年間使用してきた人は、カフェやレストランでのテーブルフォトや旅行先の風景撮影において、無意識のうちに画面上の「0.5x」ボタンをタップし、広い画角を活かした撮影に慣れ親しんでいたかもしれません。

iPhone 17には、植物などの被写体により大胆にiPhoneを近づけて撮影が楽しめるマクロ写真撮影機能が搭載されています

もしこのようなユーザーが、シンプルさを求めてiPhone 17eに乗り換えた場合、メインカメラは「シングルレンズ」に、いわば“ダウングレード”してしまいます。カメラの画質自体は向上しているものの、物理的に広い範囲を写し出す超広角レンズが削られているため、期待している構図が作れないことのフラストレーションが強く感じられることがあるかもしれません。

iPhone 17ならば、長年慣れ親しんできた超広角カメラをそのまま使い続けられるうえ、マクロ写真撮影やカメラコントロールボタンによる直感的な操作といった新たな価値も加わります。従来のiPhone体験を損なうことなく、確かな進化を実感したいなら、iPhone 17を選ぶ方が長期的な満足度は高まりそうです。

ますます充実するMagSafeエコシステム

iPhone 17とiPhone 17eのどちらを選ぶにせよ、数年前のiPhoneから乗り換えるならば、近年ますます充実するMagSafeの機能と周辺アクセサリーにも注目してほしいです。

MagSafeは、アップルがiPhone 12シリーズから投入した装備です。当時、iPhone 12が搭載するMagSafeのパワーは20W以上のアダプターを使用した場合で、最大15Wでした。一方、iPhone 17では30W以上のアダプタを使用すると、最大25WのMagSafeワイヤレス充電ができます。つまり、より高速で安定した電力供給が可能になりました。

さらに、ワイヤレス充電器をiPhoneの背面に近づけると、マグネットの力でピタッと正しい位置に吸着します。従来のワイヤレス充電によくあった「装着位置のズレによって充電がうまくいかない」ストレスからも解放されます。

MagSafeの真価は充電だけにとどまりません。iPhoneの背面に装着できるカードウォレット、ポータブルバッテリー、角度調整が可能なスタンドなど、アクセサリーの種類も5～6年前に比べて大幅に充実しました。

最新のiPhone 17ファミリーは「eSIMオンリー」

従来のiPhoneから新しいiPhone 17、またはiPhone 17eへ買い替える際に注意したいのが、物理SIMカードを挿入するためのSIMトレイが完全に廃止されている点です。どちらのモデルも、本体内部のチップに通信契約情報をデジタルで書き込む「eSIM専用モデル」になっています。

これまでのように、古いスマホからSIMカードをピンで取り出し、新しいスマホに差し替えるといった物理的な作業での移行はできません。現在利用している端末がiPhoneで、OSが「iOS 18.4以降」であれば、初期設定時に「eSIMクイック転送」機能を使うことで、古いiPhoneのSIM情報を新しいiPhoneへ直にデジタル移行できます。

最新のiPhone 17ファミリーは、すべてのモデルが「eSIM対応オンリー」になりました

AndroidスマートフォンからiPhone 17やiPhone 17eへの乗り換えを検討している場合は、さらに注意が必要です。AndroidからiPhoneへのeSIM転送は、通信キャリアや対象機種、OSのバージョンによって対応状況が異なるからです。

auとUQ mobileでは、今年の2月18日から一部のAndroid端末とiPhoneの間でeSIM転送に対応していますが、すべてのキャリアや端末で利用できるわけではありません。事前に契約中の通信事業者の対応状況を確認しておくことが重要です。

対応していない場合や、手続き中に転送できない場合は、各通信事業者のWebサイトや店頭で「eSIMの再発行手続き」を行う必要があります。

オンラインでeSIMの再発行手続きを行う場合、多くの大手通信キャリアでは2026年5月時点で、手数料を無料、または当面無料としているケースが多く見られます。ただし、手続きやeSIMプロファイルのダウンロードにはインターネット接続が必要になるため、安定したWi-Fi環境や別回線の通信手段を用意しておくと安心です。

一方で、店頭に持ち込んでスタッフに設定を依頼する場合は、楽天モバイルを除く大手通信キャリアでは手数料が発生します。また、MVNOの格安SIMサービスを利用している場合、オンラインであっても手数料が発生するケースが多く見られます。さらに、設定後に誤って画面上の「eSIMを削除」をタップしてしまうと通信が遮断され、再度手数料を払って再発行しなければならないトラブルも起きているようなので、操作には十分な注意が必要です。

左側がiPhone 17。右側iPhone 17eよりも画面のサイズがわずかに広いだけでなく、ダイナミックアイランドを採用しているので、表示部の切り欠きが少ないことも魅力のひとつです

シンプルな使い勝手とバランスの良さが優先であり、カメラまわりを中心にいくぶん機能が欠けることに納得できる人は、iPhone 17eが適しています。しかし、初めてiPhoneに触れる人や、これまでのiPhoneで当たり前にできていたカメラ機能の自由度を失いたくない方には、妥協のないユーザービリティを備えたiPhone 17を筆者はおすすめします。