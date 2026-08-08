「通話の理由を尋ねる」と「ライブ留守番電話」はどう違う?

iOS 26の現在、iPhoneには電話に出る前に情報を得られる機能が2つ用意されています。それが「通話の理由を尋ねる」と「ライブ留守番電話」で、どちらもリアルタイムに相手の言葉を文字で表示しますが、目的と動作は異なります。

「通話の理由を尋ねる」は、連絡先に登録がない電話番号、知らない番号から着信があったときiPhoneが代わりに応答する機能です。お名前とご用件をお聞かせください、というアナウンスに導かれる形で相手が話し始めると、リアルタイムに文字起こしされ画面で読むことができます。直接話してもいいと判断したときには、途中で電話に応答することも可能です。

一方の「ライブ留守番電話」は、連絡先に登録されているかどうかに関係なく動作します。リアルタイムに文字起こしされることや相手が話している途中で応答できることは「通話の理由を尋ねる」と同様ですが、留守番電話のメッセージを文章で読めるようにしておくことが、この機能の目的です。

つまり、知らない相手からの着信に応答していいかどうかの判断材料を文字で与えてくれる機能が「通話の理由を尋ねる」で、留守番電話のメッセージを音だけではなく目でも理解できるようにする機能が「ライブ留守番電話」といえます。

なお、「通話の理由を尋ねる」と「ライブ留守番電話」は、「設定」→「アプリ」→「電話」画面で機能をオン/オフを設定できます。2つの機能は併用できるので、迷惑電話に困っている人、留守番電話の再生が面倒だと感じている人のどちらにも役立つはずです。