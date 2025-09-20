知らない相手から電話がかかってくること、ありますよね。知らない固定/携帯電話番号のみならず、フリーダイヤルやIP電話、近ごろでは外国の番号からの着信も珍しくありません。それらをひっくるめた「迷惑電話」、どうにかしたいものです。

iOS 26には、この迷惑電話をうまくシャットアウトする新機能「着信スクリーニング(Call Screening)」が追加されました。対象はiPhone 11以降およびiPhone SE(第2世代)以降、Apple Intelligenceの機能は使用されていないため、iOS 26対応モデルであれば利用できます。

着信スクリーニングを有効にするには、iOS 26アップデート後はじめて電話アプリを起動したとき、「通話をスクリーニング」ボタンをタップします。後日設定するときには、「設定」→「アプリ」→「電話」画面の不明な発信者をスクリーニング項目で「通話の理由を尋ねるをチェックすればOKです。

着信スクリーニングが有効なとき、知らない相手(連絡先に登録がない電話番号)からの着信があると、iPhoneは自動的に「お名前と用件をお聞かせください」と応答します。iPhoneの画面上には発信者の番号が表示されるとともに、発信者の発言内容がリアルタイムに文字起こしされます。発信者がどのような目的で電話してきたか、応答することなく確認できるのです。

詐欺目的など悪質な迷惑電話は、この時点であらかた切られているため、安心して応答することができます。日本国内からの発信であれば、通話料/データ通信料もかかりません。ただし、有料情報提供サービスに転送されるなど通話/データ通信料が発生する可能性もあるため、文字起こしされる内容をじゅうぶん確認しましょう。