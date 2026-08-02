7月18日、AppleのオンラインストアでiPhone全モデルが一斉に値上げされました。同時に、Apple Music等のサブスクも値上げされたことをご存じでしょうか。iPhoneユーザーが気になる2つの値上げを詳しく振り返ります。

最安モデルも10万円超え、上位モデルほど値上げ率も大

iPhoneは、最新の17シリーズだけでなく過去モデルも含めて一斉に値上げされました。唯一、10万円を切るモデル（9万9,800円）であった17eも、8,000円値上げで107,800円となり、10万円以下で買えるiPhoneはなくなりました。ただし、値上げ率は8％と控えめです。

値上げ額が大きいのはiPhone 17 Pro Maxの2万円。また、ストレージ2TBは25,000円と最も大きくなっています。一方、値上げ率で見るとiPhone 16 Plus（128GB）が11.6%で最も高く、iPhone Air（256GB）の11.3%が続きます。

値上げ額はストレージ容量にかかわらず機種ごとに同額なので、大容量モデルほど相対的に値上げ率が低くなっています。17 Pro Maxの2TBモデルも、値上げ額は大きいものの値上げ率は1TBモデルと同じです。

iPhone各モデルの新旧価格と値上げ率。17 Pro Maxは2万円〜2万5,000円の値上げですが、値上げ率で見るとiPhone Airの方が上

なお、日本以外ではこのタイミングでの値上げは行われていませんが、この秋に発表が予想される「iPhone 18 Pro Max」は、米国価格で200ドル値上げされるとのウワサがあります。日本国内価格にもこれが反映されれれば、さらに一段ハードルの上がった価格帯になることが予想されます。

サブスクが地味に厳しい！ 年間6,000円以上の値上げも

今回の値上げはiPhoneだけでなく、Apple Watchや各種アクセサリ、そしてサブスク系サービスにも及びました。サブスクの値上げ額は数百円程度がほとんどですが、Appleのデバイスを使う限り支払い続ける料金なので、影響は小さくありません。利用中のプランをチェックしておきましょう。

Apple Musicは、個人プランが100円値上げの月額1,180円。ファミリープランは300円上がって月額1,980円です。AppleTVも300円値上がりし、値上げ率は33.3％と大きめですが、他の映像配信系サービスと比べると妥当な範囲といえる金額です。

iPhone歴の長い人ほど、どうしても必要になるのがiCloud+（クラウドストレージ）です。こちらはストレージ50GB〜2TBのプランが全て20%の値上げ。6TBと12TBは22.2%と、大容量の方が値上げ率が大きめです。

これらのサービスがセットになった「Apple One」は、個人プランが150円値上げの1,350円と控えめですが、ファミリープランは520円値上げの2,500円に。年間の差額は6,240円になります。

Apple以外のサブスクサービスも併用されている方が多いかと思いますが、それらも値上がっていたり、料金が米ドル請求だったりして、利用開始時より支払額が嵩んでいる可能性があります。Appleを含めて、一度サブスク全体を見直すべきタイミングかもしれません。