会社支給のiPhoneをお使いの皆さん、iPhoneの「通知」は便利な機能ですが、終業後まで仕事のメールやチャットに追われるのはちょっとストレスですよね。そんな時は、特定の時間帯に通知を停止する「おやすみモード」を活用しましょう。

おやすみモードとは？

おやすみモードは、指定した条件でアプリの通知を制限する「集中モード」機能の一つです。iPhoneを集中モードにすると、仕事中、運転中、ゲーム中など、シチュエーションに合わせて通知の扱いを設定し、使い分けることができます。

おやすみモードでは、通知が届いても音や振動はなく、ロック画面にだけ表示される状態になります。これなら、帰宅中や自宅で仕事用iPhoneに通知が届くストレスを低減しつつ、気になる時はチラ見で通知の内容を確認することができます。

おやすみモードの設定方法

おやすみモードを設定するには、下記の手順で操作します。

おやすみモード中に特定のアプリだけ通知を許可する方法

おやすみモードでメールやチャットの通知は停止しても、電話がかかってきた時には着信を通知してほしいですよね。他にも、通知を止めたくないアプリがある場合は次の手順で個別に通知を許可することができます。