iOS 26で追加された「着信スクリーニング」は、自分が応答することなく迷惑電話を撃退してくれる機能です。「設定」→「アプリ」→「電話」画面にある「不明な発信者をスクリーニング」欄で「通話の理由を尋ねる」をチェックしておくと、知らない人物からの電話にうまく対応してくれます。

その知らない人物とは、基本的には連絡先に登録されていない電話番号を指しますが、それだけではありません。連絡先に登録がない電話番号からの着信であっても、知り合いと判断され着信スクリーニングが動作しないこともあります。

メールアプリでやり取りしたことがある電話番号はそのひとつです。iOSは受信したメールを分析しているため、メールに記載されていた番号からの着信があった場合、着信スクリーニングの対象外とみなすのです。FaceTimeやメッセージアプリについても同様に、やり取りに使用したことがある番号は着信スクリーニングが作動しません。

このしくみは、電話アプリの着信画面に表示される「もしかして」と同じと考えていいでしょう。署名部分に電話番号の記載があるメールを受信すると、送信者名と一対にしてシステム内のデータベースに登録しておき、その電話番号からの着信があると送信者名を「もしかして」に表示するという流れです。

メールやメッセージでやり取りしたことがある人物だから知り合いと推定される、だから連絡先に登録がなくても着信スクリーニングは動作させない...連絡先に登録がないのに「着信スクリーニング」が反応しない場合は、これまでなんらかの接点があった人物からの電話だと考えていいでしょう。