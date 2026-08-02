iOSのソフトウェアアップデートは、すぐに実行する人もいれば様子見を決め込む人もいるなど、対応はさまざまです。しかし、緊急性を要するセキュリティ対策というケースもあるため、放置せずなるべく早期に実行したほうがいいでしょう。

その具体的な実行のタイミングですが、ベストは「自宅で夜間にアップデート」です。理由は2つあります。

自宅で実行すべき理由は「バッテリー」です。ソフトウェアアップデート完了後はシステムを再起動しますが、大型アップデートの場合は検索(Spotlight)用インデックスを更新するなど、システムに大きな負荷がかかります。そうなると、想像以上にバッテリーを消費してしまうことがあるため、電源を確保しやすい自宅で実行したほうがいいのです。

夜間に実行すべき理由は、「空白時間の回避」です。ソフトウェアアップデートの更新作業中は、アプリの利用や電話の受発信ができなくなるため、iPhoneに空白時間が生じてしまいます。夜間は空白時間が生じても問題になりにくく、就寝中に実行させればより好都合です。

しかし、iOS 26からiOS 27への更新など、大きな数字が繰り上がるメジャーアップデートのときは、「今すぐアップデート」したほうがいいでしょう。Wi-Fiの切断によるダウンロードの失敗やストレージ容量の不足など思わぬトラブルが発生したとき、就寝中では対処できません。休日の時間に余裕があるタイミングを見計らえば、落ち着いてアップデートできますよ。