Thermal Emission Imaging System(THEMIS)モザイク画像(Christensen et al., 2004)にMars Orbital Laser Altimeter(MOLA) - High-Resolution Stereo Camera(HRSC)blended DEM(Smith et al., 2001; Fergason et al., 2017)を投影した火星表面の3次元形状モデル。北東-南西方向に線状に伸びている地形がリンクルリッジだ (出所:東大Webサイト)