日本企業が求める機能と管理画面を備えた「サテライトAI」

生成AIの業務活用が語られる際、いかに簡単に使えるか、業務をどれだけ効率化できるかといったユーザー側の視点に注目が集まりがちだが、実際に企業へ導入するにあたっては、管理者側の視点も重要だ。

高いセキュリティを確保しながら運用できる機能が必要なのは当然だが、その設定が複雑で扱いづらいようでは意味がない。利用開始後は、セキュリティの確保だけでなく、活用促進のためにもログの確認・分析が必要となり、その結果を踏まえて設定を調整することもある。そのたびに専門家を呼ぶのでは、コストがかかるうえ、対応の即時性も失われてしまうため、できる限り社内で対応できることが望ましい。

もちろん、これは生成AIに限った話ではなく、IT全般にいえることだ。できるだけ簡単に導入でき、コストを抑えながらも高い安全性を確保し、運用負担も軽減したいというのは、多くの企業に共通するニーズだろう。そして、こうした日本企業のニーズに、多彩なITシステムの導入・運用支援を通じて応えてきたのがサテライトオフィスだ。

生成AIに関しても、グローバルなサービスに日本企業のニーズに即した機能を追加した「サテライトAI」シリーズを展開している。管理画面についても、長年培ってきた導入・運用支援の経験を生かし、IT部門の担当者でなくてもわかりやすく扱えることを意識して開発されている。

AI学習なしだけで終わらせない！ 個人情報のマスキングや禁止文言設定も簡単

サテライトAIシリーズは、GeminiやChatGPTといったグローバルなLLMを、日本企業が安心・安全に利用できるようカスタマイズしている。多彩なサービスがラインアップされているが、入力内容をAIに学習させないことに加え、利用ユーザーを限定し、すべての利用ログを保存するなどのセキュリティ機能を備えている点は共通している。

管理画面では、これらの機能の詳細を確認したり、オン／オフを切り替えたりできる。設定項目は日本語の説明を添えたチェックボックス形式が基本で、直感的に操作しやすいのが特徴だ。

Google WorkspaceやMicrosoft 365などと組み合わせて利用する場合も、有効にするログイン方式や、シングルサインオン機能を利用するかどうかをチェックボックスで簡単に指定できる。マスキングの対象とする情報や、入力を禁止する情報についてもチェックボックスで指定でき、より具体的に制限したい文言は個別に入力することが可能だ。入力内容がAIの学習に利用されない仕組みに加え、入力自体を制限したい情報を細かく指定できるため、より厳格な情報管理につなげられる。

ログイン方式やシングルサインオンの利用をチェックで設定

個人情報のマスキングや禁止文言設定も細やかに行える

「マルチLLM」の選択＆使い分けも快適に

サテライトAIシリーズの軸となる「サテライトAI・AIボード」は、見た目や基本的な使い勝手がGeminiやChatGPTなどに近く、普段から生成AIを利用しているユーザーにもなじみやすいインターフェースとなっている。さらに、GPT-3.5-Turbo、GPT-4-Turbo、GPT-4o、GPT-4o-mini、Azure OpenAI系、Google Gemini／Vertex AI、Claude系など、主要なLLMをサポートする「マルチLLM」に対応している。

生成AIは進化の途上にある技術であり、モデルによって得意とする処理や特徴も異なる。そのため、複数のLLMを業務に応じて使い分けられるのは大きなメリットだ。しかも、サテライトAI・AIボードでは、複数のLLMを同一のインターフェースから利用できる。これはユーザーだけでなく、管理者にとってもメリットとなる。複数のLLMを個別に導入する場合、それぞれで各種設定や管理が必要になるが、サテライトAI・AIボードなら同一の管理画面上で複数のLLMを管理できるため、運用負担を軽減できる。

また、複数のLLMのうち、どのモデルをユーザーに利用させるかを管理者側で指定でき、ユーザーの権限に応じて利用可能なLLMを変更することも可能だ。たとえば、一般ユーザーには通常モデルのスピードプラン、熟練者には推論モデル、幹部クラスには高機能プランまで利用を許可するといった使い分けができる。履歴の使用回数についても設定可能だ。

サテライトAI・AIボードでは、あらかじめ月ごとの利用上限金額を定めて契約する。必要に応じて追加購入することも可能だが、あらかじめ上限を設定することで、想定以上に利用料金が膨らむリスクを抑えられる。また、利用状況はLLMごとに把握できるため、実際の利用状況を確認しながら、利用可能なLLMや履歴の使用回数などの設定を見直せる点も、管理者にとって使いやすいポイントといえる。

マルチLLM対応だがすべてを使う必要はなく管理者が制限できる

利用者のカテゴリを分けて利用可能なLLMや履歴使用回数を制限可能だ

月の利用状況はLLMごとにリアルタイムで把握

ログで利用実態を可視化し、効果を測定

サテライトAI・AIボードでは、ユーザーが入力した質問内容と、AIが生成した回答のすべてがログとして保存される。ユーザーIDやIPアドレスも確認できるため、誰がどこからどのような質問をしたのかを把握できる。さらに、利用したLLMやトークン数、評価なども記録される。ログの検索に加え、条件を絞り込んだうえでエクスポートすることもできるため、万が一の際の調査や監査にも活用しやすい。

検索機能を使えば、頻繁に利用されているキーワードなども簡単に調べられる。さらに、本格的にログを活用する場合は、「Google BI（BigQueryやLooker Studio）」などと組み合わせることで、利用実態をより詳細に可視化できる。

利用人数や利用回数、日ごとの利用数の推移、利用しているLLMの分布などをグラフで確認できるため、社内で生成AIがどの程度活用されているのかも把握しやすくなる。また、質問内容を分野ごとに分類し、どの分野の質問が多いのかを確認することで、利用件数や利用人数などのデータをもとに、生成AIによる業務効率化の効果を測定することも可能だ。導入して終わりにするのではなく、さらなる活用や業務効率化につなげていくうえで、その判断材料となるデータを取得できる点は大きなポイントといえる。

利用を促進する「共有プロンプト」

管理画面というと、これまで紹介してきたようなセキュリティ設定やログ管理などのイメージが強いかもしれない。しかし、サテライトAI・AIボードには、生成AIの利用促進につながる機能も用意されている。それが「共有プロンプト」だ。

サテライトAI・AIボードは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIをベースに、さまざまな機能を追加したチャット型の生成AIサービスだ。生成AIをまったく使ったことがないユーザーに、手探りで質問してもらうだけでは効率が悪く、心理的なハードルも高いだろう。そこで役立つのが、お手本となるプロンプトである。

文章の要約やデータの表形式での整理、メール文面の作成など、多くの企業で利用しやすい汎用的なプロンプトは、サテライトオフィスがあらかじめ用意している。標準で50個程度が用意されており、そのまま業務に利用できるのはもちろん、一部を書き換えて活用したり、自分でプロンプトを作成する際の参考にしたりすることもできる。

また、ユーザー自身が業務に合ったプロンプトを保存し、繰り返し利用することも可能だ。プロンプトの作成を支援する「プロンプトビルダー」機能も用意されている。

こうした、サテライトオフィスが用意する標準プロンプトと、ユーザー自身が作成するプロンプトの中間に位置するのが、管理者が登録する「共有プロンプト」だ。

自社の業務に合わせ、部署や業務ごとに推奨する「全社共有プロンプト」を管理画面から登録できる。広報向け、営業向けといった形で業務に特化したプロンプトを用意しておけば、組織内で一定の品質を保ちながら生成AIを活用しやすくなる。管理者が登録した共有プロンプトはリスト上で色分けして表示されるため、ユーザーが利用する際にも判別しやすい。

特に、生成AIの利用に慣れていないスタッフが多い現場では、プロンプト名に番号を付けるなど、わかりやすさを工夫するのも一つの方法だ。順番に選択していくことで一連の業務を進められるようなプロンプトを用意しておけば、ユーザーの習熟度に左右されにくい生成AI活用につなげられる。こうした仕組みを活用することで、組織全体への生成AIの定着や、さらなる業務効率化も期待できるだろう。

サテライトオフィスが一般的なオフィス業務に必要な共有プロンプトをあらかじめ用意

管理画面から自社業務に特化したプロンプトを登録しておくのもおすすめ

安全性の確保や運用管理から利用促進まで、管理者の業務を幅広くサポート

今回紹介したように、サテライトAI・AIボードの管理画面では、基本的なセキュリティ設定からログの活用、利用促進のための施策まで、幅広い管理業務を行える。各機能には平易な日本語で説明が添えられ、チェックボックスなどを使って簡単に設定できるのも特徴だ。生成AIを導入して終わりにするのではなく、現場に近い管理者が無理なく運用を続けられる仕組みが整えられている。

こうした機能や使いやすさには、サテライトオフィスが長年にわたって日本企業への導入・運用を支援するなかで培ってきた知見が生かされている。そして、その知見が反映されているのは、管理画面だけではない。ユーザー向けのさまざまな機能にも、使いやすさを高める工夫が盛り込まれている。

次回からは、そうしたユーザー向け機能に焦点を当てて紹介していく。まず取り上げるのは、プレゼン資料生成機能「NanoBanana説明スライド」だ。

サテライトオフィス ■AI関連/クラウド関連に特化したインターネットソリューションベンダー■ さまざまなビジネスモデルに最適なソリューションパッケージを開発し、ユーザー目線に立った戦略の企画・提案を行っています。業界トップクラスの導入実績を持つGoogle WorkspaceやMicrosoft 365、LINE WORKS、ChatGPT など、AI関連ならびにクラウドコンピューティングに関わるビジネスの可能性を追求しています。 ●●無料活用セミナー 随時開催中!!●● 提供：サテライトオフィス

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