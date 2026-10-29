ERPパッケージの導入は、システムの設定だけでは終わらない。顧客固有の業務を標準機能に合わせるか、アドオンで対応するか。その判断には、業務への深い理解と技術力に加え、将来を見据えた意思決定が不可欠だ。JSOLでエンタープライズソリューション部の部長を務める宇野崇則氏は、自らもPMとして現場に立ち、国産ERP「Biz∫」を用いた大規模なシステム刷新を牽引している。現在進行中である放送業界向けのグループ会計システム刷新プロジェクトを題材に、パッケージ導入ならではの難しさと、業務・技術の両輪で顧客を導くPMの哲学について話を伺った。
「PMはあくまで役割」。組織運営とどう両立させているのか
──現在の担当業務や、社内での役割について教えてください。
──部長として組織を束ねながら、ご自身もPMとして現場に立ち続けるうえで、大切にしているスタンスはありますか?
放送局グループ7社を巻き込むシステム刷新。Biz∫×J's-TVの強み
──JSOLが扱っているBiz∫とは、どのようなソリューションなのでしょうか。
──現在進行中の、放送メディア業界向けのグループ会計システム刷新プロジェクトについて、概要を教えてください。
お客さまは長年同じシステムを独自にカスタマイズして使い続けていたため、属人化の解消と法制度対応、そしてスマートフォンでの承認や電子ワークフロー化といった業務効率化を求めていらっしゃいました。 ──放送業界の会計ならではの難しさはありますか?
宇野氏:たとえば、番組制作に伴う特有の経費管理が挙げられます。ロケや制作現場ではさまざまな費用が発生するため、制作費を事前に仮払いし、制作後に実績に基づいて精算するといった管理が必要になります。こうした制作活動と連動したお金の流れは、業界ならではの特徴の一つです。 また、放送業界はテレビ番組の放送だけでなく、イベントやグッズ販売などコンテンツに関連した複数の事業があり、ビジネスモデルは多岐にわたります。そのため、1つのコンテンツを軸にして、関連するさまざまな費用と収益を横串で管理できる管理会計の仕組みが求められます。 JSOLには放送業界向けテンプレート「J's-TV」があり、長年の導入実績の中でこうした業界特有の要件や専門用語があらかじめ網羅されています。この点は、お客さまからの高い評価にもつながっています。
Fit to Standardか、アドオンか。顧客を導く粘り強い合意形成
──グループ各社の業務を標準化するうえで、どのような難しさがありますか。
ただ、固有の業務も一部あり、テンプレートとお客さまの業務を合わせる要件定義は、難易度が高い部分です。標準に合わせるか、アドオンで対応するかをお客さまと一つひとつすり合わせ、現時点では固有のつくり込みは比較的少ない形で進められています。
──標準に合わせるか、アドオンか。どのような基準で判断し、合意形成を図るのでしょうか。
過去の経験に学んだ、後続工程を見据えた判断力
──PMとして、最も重視していることは何ですか。
──そうした俯瞰の視点は、どのように身につけたのですか。
宇野氏:経理部門には繁忙期もあるので、計画段階から打ち合わせやレビューの工数確保をお願いしています。それでも要件定義では議論を重ねる中で当初計画以上に検討が必要になることもあり、追加で時間を捻出していただくこともあります。その時々でしっかり決めることが、プロジェクトを進めるうえで大事だからです。無理なときは無理とはっきり言っていただける関係性があるのは、ありがたいですね。 また、オンライン会議が多いご時世ですが、対面で顔を合わせることも大事にしています。打ち合わせ前後のちょっとした会話でお互いの人となりがわかると、その後の話がしやすくなります。
「これなら使いやすそうだね」──本番稼働へ向けた最後の仕上げ
──テストフェーズに入った今、どのような手応えを感じていますか。
──本番稼働に向けて、どこが山場になりますか。
JSOLが求める、「やり切る」プロフェッショナル
──宇野さんはスクラッチ開発の経験が長いと伺いました。パッケージ導入ならではの難しさやおもしろさはどこにありますか。
宇野氏:業務と技術の両方を理解し、お客さまと一緒に最適な答えを考えられるPMへと成長できるのが、当社の大きな魅力です。当部では、メンバーの頃からBiz∫に関わり、業務を理解するだけでなくプログラムも自分たちでつくってきた人が、チームリーダー、PL、PMへと成長していきます。単にパッケージを入れるだけならマスタ設定で済みますが、当社はアドオン開発も手がけるため、プロジェクト管理にはスクラッチの要素も入ってきます。それを理解して現場を回すのは大変ですが、そこが私たちの一番の力だと考えています。 ──JSOLで活躍するPMに共通している資質は何でしょうか。
宇野氏:「やり切る」ことですね。大きな課題に直面することや立て直しが必要になることもありますが、決して投げ出さずにお客さまと話し合い、スケジュールを丁寧にすり合わせ、最後まで責任を持って完成させる。当社のPMは、誰もがその意識を持っています。 困難をともに乗り越えることで、お客さまとの信頼関係はさらに深まります。保守運用を通じてお付き合いが続くなかで、「JSOLさん、こういうことはできないの?」と新たなご相談をいただくこともあります。一度引き受けた課題に真摯に向き合い、お客さまと共に最後までやり切る。その姿勢が、当社には深く根付いています。
私のキャリアの転機は、システム開発の現場からHR部門への異動でした。これまでと異なる環境で社内外の多様な人財と関わったことで、新たな視点や考え方にふれ、自分自身の視野が大きく広がりました。 現在、部長としてマネジメントを行うなかで意識しているのは、最初から大きな答えを求めるのではなく、小さな積み重ねを大切にすることです。会議にアイスブレイクを取り入れたり、年々増加傾向にある新卒社員の育成を考えたり、将来の仲間となる可能性のある学生を受け入れるインターンシップを毎年より良くしていったり。そうした日々の工夫の積み重ねが、組織としての「今はない答え」を創り出すと信じています。 ソリューションづくりでも、こうした積み重ねを大切にしていきたいと考えています。今後はBiz∫とJ's-TVのテンプレートにAIを掛け合わせることで、1社ごとの課題解決にとどまらず、放送業界全体が抱える共通課題の解決に貢献できる次世代のソリューションへと育てていきたいですね。
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