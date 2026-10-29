ERPパッケージの導入は、システムの設定だけでは終わらない。顧客固有の業務を標準機能に合わせるか、アドオンで対応するか。その判断には、業務への深い理解と技術力に加え、将来を見据えた意思決定が不可欠だ。

ビジネストランスフォーメーション事業本部 ビジネストランスフォーメーション事業部 エンタープライズソリューション部 部長 宇野 崇則 氏

2004年、日本総合研究所に新卒入社。金融業界向けのシステム開発でチームリーダー、PL、PMを歴任し、課長として複数案件を統括。HR本部での採用・人財育成を経て現職。現在は約30名の部を統括しながら、自身もPMとしてBiz∫の導入プロジェクトを複数牽引している。



「PMはあくまで役割」。組織運営とどう両立させているのか

JSOLでエンタープライズソリューション部の部長を務める宇野崇則氏は、自らもPMとして現場に立ち、国産ERP「Biz∫」を用いた大規模なシステム刷新を牽引している。現在進行中である放送業界向けのグループ会計システム刷新プロジェクトを題材に、パッケージ導入ならではの難しさと、業務・技術の両輪で顧客を導くPMの哲学について話を伺った。

──現在の担当業務や、社内での役割について教えてください。



宇野氏

:エンタープライズソリューション部の部長として、Biz∫の導入を担う約30名の部隊を率いています。若手が多いので、少し上のレベルの仕事を任せるストレッチアサインで成長してもらい、次のプロジェクトにつなげています。同時に、私自身もPMとして複数のプロジェクトを並行して担当しています。

──部長として組織を束ねながら、ご自身もPMとして現場に立ち続けるうえで、大切にしているスタンスはありますか?



宇野氏

放送局グループ7社を巻き込むシステム刷新。Biz∫×J's-TVの強み

:PMはあくまで役割だと考えています。プロジェクトは私一人の力では回りません。PLやチームリーダー、メンバーの一人ひとりが力を発揮してくれるからこそ、成功につながります。感謝を忘れず、それぞれが力を発揮できる環境を整えることを最も大切にしています。

──JSOLが扱っているBiz∫とは、どのようなソリューションなのでしょうか。



宇野氏

:会計、販売、購買、人事など基幹システムを網羅するERPです。機能面ではグローバルERPと大きな違いはありませんが、国産パッケージゆえに日本の法制度への適応が早く、日本の商習慣において"かゆいところに手が届く"システムを構築しやすいのが特徴です。JSOLでは特に、販売・会計領域の導入に注力しています。

──現在進行中の、放送メディア業界向けのグループ会計システム刷新プロジェクトについて、概要を教えてください。



宇野氏

:ある放送局グループ7社の会計システムを刷新するプロジェクトです。体制は最大30人程度。2027年4月の本番稼働を目指し、現在はテストフェーズにあります。

お客さまは長年同じシステムを独自にカスタマイズして使い続けていたため、属人化の解消と法制度対応、そしてスマートフォンでの承認や電子ワークフロー化といった業務効率化を求めていらっしゃいました。

──放送業界の会計ならではの難しさはありますか?

宇野氏

:たとえば、番組制作に伴う特有の経費管理が挙げられます。ロケや制作現場ではさまざまな費用が発生するため、制作費を事前に仮払いし、制作後に実績に基づいて精算するといった管理が必要になります。こうした制作活動と連動したお金の流れは、業界ならではの特徴の一つです。

また、放送業界はテレビ番組の放送だけでなく、イベントやグッズ販売などコンテンツに関連した複数の事業があり、ビジネスモデルは多岐にわたります。そのため、1つのコンテンツを軸にして、関連するさまざまな費用と収益を横串で管理できる管理会計の仕組みが求められます。

Fit to Standardか、アドオンか。顧客を導く粘り強い合意形成

JSOLには放送業界向けテンプレート「J's-TV」があり、長年の導入実績の中でこうした業界特有の要件や専門用語があらかじめ網羅されています。この点は、お客さまからの高い評価にもつながっています。

──グループ各社の業務を標準化するうえで、どのような難しさがありますか。



宇野氏

:システムの維持管理をしやすくすることが大きな目的なので、グループ各社固有のアドオンはできる限り減らし、標準機能に業務を合わせるFit to Standardを基本方針としています。

ただ、固有の業務も一部あり、テンプレートとお客さまの業務を合わせる要件定義は、難易度が高い部分です。標準に合わせるか、アドオンで対応するかをお客さまと一つひとつすり合わせ、現時点では固有のつくり込みは比較的少ない形で進められています。

──標準に合わせるか、アドオンか。どのような基準で判断し、合意形成を図るのでしょうか。



宇野氏

:まずはプロジェクトの目的に照らし合わせ、「標準機能ではこのように使います。」とすり合わせを行います。ただ、新しいシステムでどう業務を回すのかはイメージが湧きづらく、「これで対応できます」とお伝えするだけではなかなか納得していただけません。後になって「運用が回らない」ということにもなりかねません。

そこで、JSOLが放送業界で培ってきた知見や実際の他局での事例をもとに、機能の使い方や具体的な運用方法を示し、同じような運用ができないか、お客さまと検討します。実例をもとにイメージしていただくことで、「それならできるかもしれない」と納得していただけることが多いですね。

過去の経験に学んだ、後続工程を見据えた判断力

一方、お客さまとしてどうしても譲れないポイントについては、要望をしっかりヒアリングし、アドオンでなければ実現できない場合には、その必要性を丁寧に説明したうえで、開発を進めます。こうして一つひとつ対話を重ねていくことが、最も重要だと考えています。

──PMとして、最も重視していることは何ですか。



宇野氏

:品質が安定した状態で、納期どおりにお届けすることです。ERPは規模が大きく期間も長くなりがちなので、その時々の課題を判断する際は、後続工程およびプロジェクト全体にどう影響するかを判断要素に加えています。

たとえば、結合テストの開始期日が迫っているのに一部の開発が終わっていない場合、結合テストに必須の機能を優先し、影響の小さいものは後に回すといった優先順位づけを行います。同時に、遅れが出ているなら品質にも影響が出ているはずなので、品質分析をもとに後続工程で強化テストを行うなどの施策を検討します。通常の進め方とリスクへの対応、2本、3本の線をどう並行して回すかを常に考えています。

──そうした俯瞰の視点は、どのように身につけたのですか。



宇野氏

:若いころに見ていた先輩やPMが、常にそうした点を意識していました。今、自分がその立場になって、「あのとき、なぜああいう判断をしたのか」を思い出しながら、いろいろな角度から見るよう心がけています。

過去には、開発までは順調だったのに後続工程で立て直しが求められるプロジェクトも経験しました。表面的な対処にとどまると、問題が先送りされ、かえって状況を悪化させてしまう。痛い目を見て学んだことです。だからこそ危うい兆候があるときは、お客さまにとって不都合であっても、「長い目で見て、ここは時間をかけさせてください」と自分から切り出すようにしています。

──今回のプロジェクトでは、お客さまにも多くの時間を割いていただいているそうですね。

宇野氏

:経理部門には繁忙期もあるので、計画段階から打ち合わせやレビューの工数確保をお願いしています。それでも要件定義では議論を重ねる中で当初計画以上に検討が必要になることもあり、追加で時間を捻出していただくこともあります。その時々でしっかり決めることが、プロジェクトを進めるうえで大事だからです。無理なときは無理とはっきり言っていただける関係性があるのは、ありがたいですね。

「これなら使いやすそうだね」──本番稼働へ向けた最後の仕上げ

また、オンライン会議が多いご時世ですが、対面で顔を合わせることも大事にしています。打ち合わせ前後のちょっとした会話でお互いの人となりがわかると、その後の話がしやすくなります。

──テストフェーズに入った今、どのような手応えを感じていますか。



宇野氏

:設計・開発を経て、実際にお客さまに触っていただける段階まで来たことは大きな一歩です。最も重い要件定義と設計をがんばってくれたメンバーには、本当に感謝しています。

紙や口頭でいくら説明しても、実物がないと理解は進みません。だからこそ、動かして見せられるのは大きな力になります。デモで実際の操作をお見せした際、「これなら使いやすそうだね」と言っていただけたのは、うれしかったですね。

──本番稼働に向けて、どこが山場になりますか。



宇野氏

:まさに現在です。これからお客さまに実際に操作していただく段階に入ります。そこで品質が低ければ、「これでは使えない」と評価されてしまう。今しっかりと品質を上げることが一番のポイントです。お客さまにも社内研修や運用テストに時間を取っていただき、稼働後すぐに新しいシステムを利用した業務を開始できるよう準備を進めます。

本番稼働後は、スマートフォンでの承認や電子ワークフロー化によって働き方が大きく変わるはずです。「つくってよかった」と思っていただけるよう、最後の仕上げに取り組みます。

JSOLが求める、「やり切る」プロフェッショナル

──宇野さんはスクラッチ開発の経験が長いと伺いました。パッケージ導入ならではの難しさやおもしろさはどこにありますか。



宇野氏

:スクラッチ開発では「お客さまの要望をどう実現するか」を起点に考えるため、時間も費用もかかりやすい。一方、パッケージでは「標準機能に業務をどう合わせるか」が重要です。お客さまにも考え方を変えていただく必要がありますし、私たちも標準機能をどう使えば業務に最もフィットするか、考え抜かなければなりません。そこが難しさであり、おもしろさでもあります。

──宇野さんが思う「JSOLでPMとして働く」魅力を教えてください。

宇野氏

:業務と技術の両方を理解し、お客さまと一緒に最適な答えを考えられるPMへと成長できるのが、当社の大きな魅力です。当部では、メンバーの頃からBiz∫に関わり、業務を理解するだけでなくプログラムも自分たちでつくってきた人が、チームリーダー、PL、PMへと成長していきます。単にパッケージを入れるだけならマスタ設定で済みますが、当社はアドオン開発も手がけるため、プロジェクト管理にはスクラッチの要素も入ってきます。それを理解して現場を回すのは大変ですが、そこが私たちの一番の力だと考えています。

──JSOLで活躍するPMに共通している資質は何でしょうか。

宇野氏

:「やり切る」ことですね。大きな課題に直面することや立て直しが必要になることもありますが、決して投げ出さずにお客さまと話し合い、スケジュールを丁寧にすり合わせ、最後まで責任を持って完成させる。当社のPMは、誰もがその意識を持っています。

困難をともに乗り越えることで、お客さまとの信頼関係はさらに深まります。保守運用を通じてお付き合いが続くなかで、「JSOLさん、こういうことはできないの?」と新たなご相談をいただくこともあります。一度引き受けた課題に真摯に向き合い、お客さまと共に最後までやり切る。その姿勢が、当社には深く根付いています。

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