マウスコンピューターは9月24日、法人向けパソコンブランド「MousePro」から、14型モバイルノートPC「MousePro G4-I5U01BK-G」を発売した。標準構成で約956gの軽量ボディを採用し、BTOでは72Whの大容量バッテリーやLTEモジュールを選択できる。価格は19万7,780円（税込）から。

大容量バッテリー選択でアイドル時約26.5時間駆動

同製品は標準の36Whバッテリーに加え、BTOでは容量を2倍にした72Whの大容量バッテリーを選択できる。

大容量バッテリー搭載時の駆動時間は、JEITA測定法3.0に基づく測定で、動画再生時が約9.5時間、アイドル時が約26.5時間。測定時の構成はCore i5-1335U、16GBメモリ、256GB NVMe SSDで、実際の駆動時間は使用環境や構成によって異なる。

また、バッテリーの充電量を管理できる「バッテリーマネージャープラス」を搭載。100％充電、80％充電のほか、充電の開始・停止条件を任意に設定できるカスタム充電にも対応する。

LTE・eSIMに対応、Wi-Fiのない場所でも通信可能

BTOでLTEモジュールを選択すると、物理SIMカードとeSIMの両方に対応する。Wi-Fi環境がない場所でも、別途モバイルデータ通信契約を用意することでインターネットに接続できる。

物理SIMとeSIMを利用環境に応じて使い分けることも可能。ただし、両方のSIMによる同時データ通信には対応せず、海外での使用は保証対象外となる。