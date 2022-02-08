新しい事業所を立ち上げる場合、入居するビルの選定や契約を行うとともに、その事業所で働く人数分のPCやIT関連の機材を手配する必要がある。こうした機器はハードウエアやソフトウエアに関する作業や手続きが多く、負担の大きい作業になるのは間違いない。

こうした作業を代行し、新規事業所の開設やビジネスをスピーディーに展開できるようにするのが、今回紹介するデルの「クライアント設置サービス」だ。冒頭で紹介したような面倒で手間のかかる作業を、信頼性の高いデルにまとめて依頼できる。

クライアント設置サービスを利用すれば、「新しいオフィスに出社したらすぐに仕事を開始する」ことも夢ではない。IT専門の部署を持たない中小企業や、小規模なオフィスでの展開を行っている企業に、特にオススメしたいサービスだ。

導入したIT機器をすぐに使える状態にするサービス

このクライアント設置サービスでは、一体どんなことができるのだろうか。例えば新しい拠点で働くユーザーに対してPCを支給し、その事業所で利用できるようにクライアント設置サービスを契約した場合、下記のような作業を代行してもらうことが可能だ。

デルからPCが届いたら、その梱包を解いてそれぞれの机の上に設置する。またディスプレイや有線LAN機器などを接続し、PCを利用できるようにする。そうした作業が終わったら、梱包材や段ボール箱などのゴミを回収する。

ハードウエアに関する作業だけではない。有線LANや無線LANなどを通じて、事業所内のPCをインターネットや企業内ネットワークに接続できるようにしてくれるほか、メールソフトの接続設定も代行できる。その拠点にユーザーが出社した時点で、PCを利用できる状態にまで整えてくれるわけだ。

このようにかなり充実したサービスであり、通常価格はIT機器1台に付き30,000円からという設定になっている。しかしデルから購入したIT機器の設定ということであれば、1台に付き15,000円からというキャンペーンが行われており、値頃感のあるサービスとなっている。

クライアント設置サービスの対象は、ユーザーが利用するPCだけにとどまらない。例えば事業所内部で無線LANを利用したいという場合、無線LAN対応ブロードバンドルータの設定や、ノートPCを無線LAN経由でネットワークに接続するための設定も依頼できる。

事業所内のユーザー間でファイルを効率的にやりとりするために、NAS（Network Attached Storage、ナス）やファイルサーバーを導入しなければならないこともあるだろう。こうした機器を利用するためには、ネットワーク設定だけではなく、利用するユーザーの登録や利用できる容量、アクセス権限など細かい設定が必要になるが、こうした作業も代行してくれる。

プリンターやスキャナといったビジネスには不可欠の周辺機器についても、クライアント設置サービスの対象となる。こうした機材は大きめなので、導入から設置、ユーザーの登録や各PCへのプリンターの設定などを一括で依頼できるのは大きな時短となるはずだ。

また新しいPCを利用する際には、古いPCから今まで使ってきたデータを移行する作業も必要になる。こうした作業も、クライアント設置サービスの対象となる。ただ一部の作業は追加コストが必要になることもあるので、クライアント設置サービスの営業担当と相談したい。

数人規模ならまだしも、数十人、数百人と言ったユーザーを抱える新拠点を構える場合、IT部門の担当者だけでこうした初期設定を行うと一日や二日は潰れてしまう。ユーザー自身に作業をやらせるともなれば、その新しい事業部全体の動きが麻痺してしまうわけで、無駄も過ぎる話だ。

デルのIT機器を購入し、さらにクライアント設置サービスを賢く活用することで、こうした作業を最小限に抑えられる。IT機器の効率的な導入とDXのスピーディーな展開を進めるなら、今回紹介したクライアント設置サービスは欠かせないものとなるハズだ。

原稿 竹内亮介 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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