NECネクサソリューションズは10月6日、生成AIを活用した自動電話応答サービス「対話型音声AIエージェント Powered by DEN.Ai」の提供を開始したと発表した。

同サービスは、NECネクサソリューションズが管理するクラウド環境上に、ディコーディングエックスが提供するAI電話応対サービス「DEN.Ai」を構築して提供するもので、同社が国内の中堅・中小市場で培ってきた業種・業務ノウハウを組み合わせることで、顧客ごとのセキュリティ要件や運用ポリシーへの対応、既存システムとの連携などを可能にするという。

電話の一次受付から文字起こし・要約まで対応

同サービスは、企業や自治体などにかかってきた電話の一次受付をAIが担当し、利用者との対話を通じて用件をヒアリングするもの。

従来の番号選択式の自動音声案内とは異なり、利用者が音声で自由に話せる点を特徴とする。

具体的には、通話内容の文字起こしや要約、録音に加え、ダッシュボード上で応対状況を可視化する機能を備えている。AIだけでは対応できない用件については担当者へ転送し、有人対応につなげることも可能だ。

提案から構築、運用保守まで一括支援

同サービスは、サービスの提案から構築、運用保守までをNECネクサソリューションズが一括して支援する。同社が管理するクラウド環境にサービスを構築することで、データの取り扱いやアクセス管理、ログ管理などを含めたセキュリティ設計を行いやすくするという。

障害対応や設定変更、改善提案についても継続的に支援するほか、CRMや予約システム、基幹システムなどとの連携や独自機能の追加にも対応しやすい構成となっており、生成AIの利用に伴う個人情報保護や説明責任、誤回答リスクなどについても、国内の関連ガイドラインなどを踏まえた運用を支援していく。