Windows 11でも、Windows 10と同様にいくつかのエディションが用意されている。一般的なのはHomeとProの2種類だ。デルのパソコンでもこの二つから選べるものがほとんど。今回は、そのHomeとProの違いについて解説したい。パソコン購入時の参考にしてほしい。
Windows 11でも「Home」が一般向け、「Pro」が上級者およびビジネス向けという関係はこれまでと同様だ。そのため、ProにはHomeにはない機能が数多く備わっている。とくに、暗号化などのセキュリティ系の一部や管理系のほとんどはProにしか搭載されておらず、Homeでは社内のネットワークに接続できないこともある。
まず、知っておきたいのは初回セットアップに大きな違いがあること。Homeの初回セットアップ時には、インターネット接続とMicrosoftアカウントによるサインインが必須となる。Homeを購入した場合、インターネット接続にできる環境を用意しておかないと、パソコンを使用できる状態にならないのは覚えておきたい。
なお、初回セットアップが完了すればHomeでもMicrosoftアカウントを使わない、ローカルアカウントの作成が可能だ。
Proは、Windows 10と同じくインターネット接続しなくてもローカルアカウントを作ることで初回セットアップを完了できる。セットアップにインターネット接続の有無を気にしなくない、Microsoftアカウントを使わない場合には、最初からProを選択するほうがよいだろう。
続いて、Windows 11の基本機能をそれぞれ見て行きたい。
Windows 11の基本機能
|Home
|Pro
|Microsoft Edge（ブラウザ）
|〇
|〇
|Microsoft Store
|〇
|〇
|スナップ レイアウト
|〇
|〇
|デスクトップ
|〇
|〇
|Microsoft Teams
|〇
|〇
|タッチ、ペン、ボイス エクスペリエンス
|〇
|〇
|ウィジェット
|〇
|〇
|ゲーミング
|〇
|〇
ブラウザやアプリやコンテンツを配信する「Microsoft Store」、コミュニケーションツールとしてOSに統合された「Teams」、タッチやペン、音声操作、情報のチェックに便利な「ウィジェット」など、基本機能はHomeとProの両方で提供される。そのため、家庭で使う場合はHomeで困ることは少ない。
続いて、セキュリティ機能を見よう。
Windows 11の保護機能
|Home
|Pro
|BitLockerによるデバイス
|〇
|デバイスの暗号化
|〇
|〇
|デバイスを探す
|〇
|〇
|ファイアウォールとネットワーク保護
|〇
|〇
|インターネット保護
|〇
|〇
|保護者による制限と保護
|〇
|〇
|セキュア ブート
|〇
|〇
|Windows Hello
|〇
|〇
|Windows 情報保護 （WIP）
|〇
|Windows セキュリティ
|〇
|〇
ウイルスやランサムウェア、不正アクセスから保護する「ファイアウォールとネットワーク保護」、潜在的に危険なアプリやウェブサイトからデバイスを保護する「インターネット保護」、悪意あるアプリがOSの起動プロセス中に読み込まれるのを防ぐ「セキュア ブート」、顔認証や指紋認証、PINによってロック解除を行える「Windows Hello」など基本的なセキュリティ機能は共通しているが、Proではデバイスを暗号化して万が一の盗難時もデータアクセスをできないようにする「BitLocker」、ビジネス用と個人用のデータを分けることで情報漏洩を防ぐ「WIP」とより安全性を高める機能が利用できる。
ここでは、デルの第11世代 インテル® Core™プロセッサー を搭載するハイエンドモデル「New Latitude 3520」を使ってPro版の機能を紹介したい。
次は管理機能だ。
Windows 11のビジネスの管理機能
|Home
|Pro
|割り当てられたアクセス
|〇
|動的プロビジョニング
|〇
|Azure によるEnterprise State Roaming
|〇
|グループポリシー
|〇
|キオスク モードのセットアップ
|〇
|ビジネス向け Microsoft Store
|〇
|MDM（Mobile device management）
|〇
|Active Directory のサポート
|〇
|Azure Active Directoryのサポート
|〇
|ビジネス向けWindows Update
|〇
Windows 10同様にHomeには管理関係の機能は備わっていない。ほとんどは会社内のパソコンを一括で管理するための機能だ。Windows Serverと組み合わせることでパソコンやユーザーを管理する「グループ ポリシー」やドメイン参加とグループ ポリシーを組み合わせた「Active Directory のサポート」は、多くの企業で導入されており、対応していないと社内のネットワークに参加できない。個人的にパソコンを購入する場合でも、仕事で使う可能性がある場合は、Proを選択したほうがよいだろう。
New Latitude 3520
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原稿 芹澤正芳
監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部
広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也
インテル® Core™ i7 プロセッサー
Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。
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