Windows 11でも、Windows 10と同様にいくつかのエディションが用意されている。一般的なのはHomeとProの2種類だ。デルのパソコンでもこの二つから選べるものがほとんど。今回は、そのHomeとProの違いについて解説したい。パソコン購入時の参考にしてほしい。

デルのビジネス向けノートPC「Latitude」シリーズでもOSの選択肢として、Windows 11 HomeとProが用意されている

Windows 11でも「Home」が一般向け、「Pro」が上級者およびビジネス向けという関係はこれまでと同様だ。そのため、ProにはHomeにはない機能が数多く備わっている。とくに、暗号化などのセキュリティ系の一部や管理系のほとんどはProにしか搭載されておらず、Homeでは社内のネットワークに接続できないこともある。

まず、知っておきたいのは初回セットアップに大きな違いがあること。Homeの初回セットアップ時には、インターネット接続とMicrosoftアカウントによるサインインが必須となる。Homeを購入した場合、インターネット接続にできる環境を用意しておかないと、パソコンを使用できる状態にならないのは覚えておきたい。

なお、初回セットアップが完了すればHomeでもMicrosoftアカウントを使わない、ローカルアカウントの作成が可能だ。

Homeでは初回セットアップ時にインターネット接続が必須

Proは、Windows 10と同じくインターネット接続しなくてもローカルアカウントを作ることで初回セットアップを完了できる。セットアップにインターネット接続の有無を気にしなくない、Microsoftアカウントを使わない場合には、最初からProを選択するほうがよいだろう。

Proではローカルアカウントでのセットアップが行える

続いて、Windows 11の基本機能をそれぞれ見て行きたい。

Windows 11の基本機能

Home Pro Microsoft Edge（ブラウザ） 〇 〇 Microsoft Store 〇 〇 スナップ レイアウト 〇 〇 デスクトップ 〇 〇 Microsoft Teams 〇 〇 タッチ、ペン、ボイス エクスペリエンス 〇 〇 ウィジェット 〇 〇 ゲーミング 〇 〇

ブラウザやアプリやコンテンツを配信する「Microsoft Store」、コミュニケーションツールとしてOSに統合された「Teams」、タッチやペン、音声操作、情報のチェックに便利な「ウィジェット」など、基本機能はHomeとProの両方で提供される。そのため、家庭で使う場合はHomeで困ることは少ない。

続いて、セキュリティ機能を見よう。

Windows 11の保護機能

Home Pro BitLockerによるデバイス 〇 デバイスの暗号化 〇 〇 デバイスを探す 〇 〇 ファイアウォールとネットワーク保護 〇 〇 インターネット保護 〇 〇 保護者による制限と保護 〇 〇 セキュア ブート 〇 〇 Windows Hello 〇 〇 Windows 情報保護 （WIP） 〇 Windows セキュリティ 〇 〇

ウイルスやランサムウェア、不正アクセスから保護する「ファイアウォールとネットワーク保護」、潜在的に危険なアプリやウェブサイトからデバイスを保護する「インターネット保護」、悪意あるアプリがOSの起動プロセス中に読み込まれるのを防ぐ「セキュア ブート」、顔認証や指紋認証、PINによってロック解除を行える「Windows Hello」など基本的なセキュリティ機能は共通しているが、Proではデバイスを暗号化して万が一の盗難時もデータアクセスをできないようにする「BitLocker」、ビジネス用と個人用のデータを分けることで情報漏洩を防ぐ「WIP」とより安全性を高める機能が利用できる。

ここでは、デルの第11世代 インテル® Core™プロセッサー を搭載するハイエンドモデル「New Latitude 3520」を使ってPro版の機能を紹介したい。

Windows 11を標準搭載するデルの「New Latitude 3520」。直販価格は107,778円から

Windows 11 Proを選べば、デバイスを暗号化する「BitLocker」を有効化できる

次は管理機能だ。

Windows 11のビジネスの管理機能

Home Pro 割り当てられたアクセス 〇 動的プロビジョニング 〇 Azure によるEnterprise State Roaming 〇 グループポリシー 〇 キオスク モードのセットアップ 〇 ビジネス向け Microsoft Store 〇 MDM（Mobile device management） 〇 Active Directory のサポート 〇 Azure Active Directoryのサポート 〇 ビジネス向けWindows Update 〇

Windows 10同様にHomeには管理関係の機能は備わっていない。ほとんどは会社内のパソコンを一括で管理するための機能だ。Windows Serverと組み合わせることでパソコンやユーザーを管理する「グループ ポリシー」やドメイン参加とグループ ポリシーを組み合わせた「Active Directory のサポート」は、多くの企業で導入されており、対応していないと社内のネットワークに参加できない。個人的にパソコンを購入する場合でも、仕事で使う可能性がある場合は、Proを選択したほうがよいだろう。

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原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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