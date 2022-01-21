Windows 11でも、Windows 10と同様にいくつかのエディションが用意されている。一般的なのはHomeとProの2種類だ。デルのパソコンでもこの二つから選べるものがほとんど。今回は、そのHomeとProの違いについて解説したい。パソコン購入時の参考にしてほしい。

  • デルのビジネス向けノートPC「Latitude」シリーズでもOSの選択肢として、Windows 11 HomeとProが用意されている

    デルのビジネス向けノートPC「Latitude」シリーズでもOSの選択肢として、Windows 11 HomeとProが用意されている

Windows 11でも「Home」が一般向け、「Pro」が上級者およびビジネス向けという関係はこれまでと同様だ。そのため、ProにはHomeにはない機能が数多く備わっている。とくに、暗号化などのセキュリティ系の一部や管理系のほとんどはProにしか搭載されておらず、Homeでは社内のネットワークに接続できないこともある。

まず、知っておきたいのは初回セットアップに大きな違いがあること。Homeの初回セットアップ時には、インターネット接続とMicrosoftアカウントによるサインインが必須となる。Homeを購入した場合、インターネット接続にできる環境を用意しておかないと、パソコンを使用できる状態にならないのは覚えておきたい。

なお、初回セットアップが完了すればHomeでもMicrosoftアカウントを使わない、ローカルアカウントの作成が可能だ。

  • Homeでは初回セットアップ時にインターネット接続が必須

    Homeでは初回セットアップ時にインターネット接続が必須

  • Microsoftアカウントのサインインも必要。持っていない場合は「作成」をクリックで作成が可能だ

    Microsoftアカウントのサインインも必要。持っていない場合は「作成」をクリックで作成が可能だ

Proは、Windows 10と同じくインターネット接続しなくてもローカルアカウントを作ることで初回セットアップを完了できる。セットアップにインターネット接続の有無を気にしなくない、Microsoftアカウントを使わない場合には、最初からProを選択するほうがよいだろう。

  • Proではローカルアカウントでのセットアップが行える

    Proではローカルアカウントでのセットアップが行える

続いて、Windows 11の基本機能をそれぞれ見て行きたい。

Windows 11の基本機能

Home Pro
Microsoft Edge（ブラウザ）
Microsoft Store
スナップ レイアウト
デスクトップ
Microsoft Teams
タッチ、ペン、ボイス エクスペリエンス
ウィジェット
ゲーミング

ブラウザやアプリやコンテンツを配信する「Microsoft Store」、コミュニケーションツールとしてOSに統合された「Teams」、タッチやペン、音声操作、情報のチェックに便利な「ウィジェット」など、基本機能はHomeとProの両方で提供される。そのため、家庭で使う場合はHomeで困ることは少ない。

続いて、セキュリティ機能を見よう。

Windows 11の保護機能

Home Pro
BitLockerによるデバイス
デバイスの暗号化
デバイスを探す
ファイアウォールとネットワーク保護
インターネット保護
保護者による制限と保護
セキュア ブート
Windows Hello
Windows 情報保護 （WIP）
Windows セキュリティ

ウイルスやランサムウェア、不正アクセスから保護する「ファイアウォールとネットワーク保護」、潜在的に危険なアプリやウェブサイトからデバイスを保護する「インターネット保護」、悪意あるアプリがOSの起動プロセス中に読み込まれるのを防ぐ「セキュア ブート」、顔認証や指紋認証、PINによってロック解除を行える「Windows Hello」など基本的なセキュリティ機能は共通しているが、Proではデバイスを暗号化して万が一の盗難時もデータアクセスをできないようにする「BitLocker」、ビジネス用と個人用のデータを分けることで情報漏洩を防ぐ「WIP」とより安全性を高める機能が利用できる。

ここでは、デルの第11世代 インテル® Core™プロセッサー を搭載するハイエンドモデル「New Latitude 3520」を使ってPro版の機能を紹介したい。

  • Windows 11を標準搭載するデルの「New Latitude 3520」。直販価格は107,778円から

    Windows 11を標準搭載するデルの「New Latitude 3520」。直販価格は107,778円から

  • Windows 11 Proを選べば、デバイスを暗号化する「BitLocker」を有効化できる

    Windows 11 Proを選べば、デバイスを暗号化する「BitLocker」を有効化できる

次は管理機能だ。

Windows 11のビジネスの管理機能

Home Pro
割り当てられたアクセス
動的プロビジョニング 　
Azure によるEnterprise State Roaming 　
グループポリシー 　
キオスク モードのセットアップ 　
ビジネス向け Microsoft Store 　
MDM（Mobile device management） 　
Active Directory のサポート 　
Azure Active Directoryのサポート 　
ビジネス向けWindows Update

Windows 10同様にHomeには管理関係の機能は備わっていない。ほとんどは会社内のパソコンを一括で管理するための機能だ。Windows Serverと組み合わせることでパソコンやユーザーを管理する「グループ ポリシー」やドメイン参加とグループ ポリシーを組み合わせた「Active Directory のサポート」は、多くの企業で導入されており、対応していないと社内のネットワークに参加できない。個人的にパソコンを購入する場合でも、仕事で使う可能性がある場合は、Proを選択したほうがよいだろう。

  • このほかリモートデスクトップの操作される側（サーバ側）になれるのはProだけだ

    このほかリモートデスクトップの操作される側（サーバ側）になれるのはProだけだ

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原稿　芹澤正芳

監修　デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部
　　　広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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