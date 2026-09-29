米Appleは、「iOS 26.7.1」と「iPadOS 26.7.1」を現地時間9月28日に提供開始。iPhone/iPad用のセキュリティ修正を含んでおり、CoreGraphics(コアグラフィックス)における脆弱性に対処する。

iOS 26.7.1

iPadOS 26.7.1

今回修正された脆弱性(CVE-2026-86950)は、コアグラフィックス内で起こる境界外書き込み(Out-of-bounds write issue)というもの。悪意を持って作成されたファイルを処理すると、任意のコードが実行される可能性があり、境界チェックを改善することで解決したという。

Appleは、iOS 27より前のバージョンのiOS上の「特定の標的個人に対する非常に高度な攻撃」で、この脆弱性が悪用された可能性があるという報告を認識しているとのこと。

iOS 26.7.1 / iPadOS 26.7.1のアップデート対象機種

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

なお、Appleは同日、iOS 27/iPadOS 27シリーズのリリース後初となるアップデート「iOS 27.0.1」と「iPadOS 27.0.1」も提供開始。このアップデートには、公表されたCVEエントリはない。

iOS 27は、iPhone 11以降や第2世代以降のiPhone SEなどに適用できるため、iOS 26を搭載した多くのiPhoneで引き続き最新のソフトウェアアップデートを受け取れる。

一方で、前出のiPad(第8世代)やiPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、一部のiPad Proでは、最新のiPadOS 27を適用できない。こうした古いiPadは今後、iOS 26シリーズのアップデートのみ適用可能となる。

iOS 27.0.1 / iPadOS 27.0.1のアップデート対象機種