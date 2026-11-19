Windows 11でAIアシスタント「Claude（クロード）」を仕事に組み込む方法を紹介する本連載。前回は、会議のメモや文字起こしを議事録に仕上げる手順を紹介した。

今回は、アンケートの自由記述欄に寄せられた回答を、Claudeを使って分類・集計する方法を取り上げる。選択式の設問であればExcelで集計すればすぐに結果を出せるが、自由記述となると話は別だ。数十件程度ならまだしも、数百件の回答を1件ずつ読んで仕分けるのは骨が折れる。

こうした作業はClaudeの得意分野の1つである。ただし、指示の出し方を間違えると不正確な集計結果ができあがってしまうリスクもある。今回は、社内アンケートを題材に、Claudeに分類を任せる部分と人間が判断する部分をどう切り分けるかを見ていこう。

Claudeがアンケートの自由記述の分類に向いている理由

自由記述を分類する作業にClaudeが向いている理由は、言い回しが違っても、同じ意味の意見を1つにまとめられるからだ。「画面が小さい」「大きいモニターがほしい」「表が見切れている」などは、いずれも画面サイズに関する不満である。これらの記述には共通するキーワードがないので、キーワード検索で集めようとしても漏れが出やすい。Claudeであれば、文章の意味を推測して、同じような内容の回答をまとめることができる。また、「起動が遅いし、バッテリーもすぐなくなる」のように1件に複数の論点が混ざった回答も読み分けられる。

一方で、数の集計はClaudeが苦手とする作業の代表例だ。たとえば数百件の回答の中から、「このカテゴリーの意見の件数は？」と尋ねた場合、もっともらしい数字は返ってくるものの、実際に数え直すと合わないことがある。ハルシネーションはこうした数値にも起こり得るのだ。したがって、意見の分類はClaudeに任せられるが、件数の集計は別の方法で行った方が確実と言える。

アンケートデータをClaudeに渡す前の準備

アンケートの集計データには、回答者の氏名や所属部署といった列が含まれていることが多い。分類に必要なのは回答の本文だけなので、これらの列は削除し、代わりにそれぞれの回答に「回答番号」を振っておくとよい。番号を付けておけば、あとで元のデータと照合できるからだ。回答本文に同僚や取引先の実名が書き込まれていることもあるので、「さん」「様」などで検索し、実名部分は伏せ字にしておいた方がいいだろう。

なお、個人向けのプラン（Free、Pro、Max）では、プライバシー設定でモデルの改善への協力を許可していると、会話の内容が学習に使われることがある。社内アンケートのデータを入力してよいかどうかは、自社の生成AI利用ルールに従って判断してほしい。

回答の件数が数十件程度であれば、Excelなどからコピーしてチャット欄に直接貼り付ければ十分だが、それ以上の場合はCSVファイルとして添付した方が扱いやすい。

2026年11月時点のClaudeには、チャットの中でプログラムを実行してファイルを読み書きする「コード実行とファイル作成」機能があり、無料プランを含むすべてのプランで利用できる。この機能を有効にすることで、CSVファイルを読み込んで分析したり、Excelファイルやグラフを作成したりできる。

手順1：Claudeで自由記述のカテゴリー案を作成する

ここでは、社内で実施した「業務用PC・ITツールに関するアンケート」で、困っていることや改善してほしいことを尋ねた自由記述に212件の回答が集まったとする。CSVファイルの中身は次のような形のものを想定している。

回答番号,回答 1,ノートPCが重くて持ち運びがつらい 2,Teamsの会議中に画面が固まることがある 3,特になし 4,在宅勤務の時、ファイルサーバーが遅すぎる 5,PCの起動が遅い、あとバッテリーがすぐなくなる .....

最初は、いきなり分類させずに、次のような指示でカテゴリーの案だけを作らせるとよい。

添付したCSVは、社内アンケート「業務用PC・ITツールで困っていること」の 自由記述の回答です（212件）。 全件に目を通したうえで、回答を分類するためのカテゴリ案を8個程度作ってください。 各カテゴリには、どのような回答が入るかの定義を1文で付けてください。 「特になし」など意見を含まない回答は、カテゴリとは別に扱ってください

筆者の環境では、次のような表でカテゴリーの提案をしてくれた。

カテゴリ番号 カテゴリ名 定義 1 PC・端末・周辺機器 PC本体、モニター、キーボード、スマホ、プリンターなどの性能、老朽化、故障、携帯性、支給品に関する困りごとや要望。 2 ネットワーク・リモート接続 VPN、Wi-Fi、リモートデスクトップ、シンクライアントなど、社内外や在宅から業務環境につなぐ際の不安定さや遅さに関する回答。 3 Web会議・コミュニケーションツール Teams、Zoom、メール、チャットや会議室設備の使い勝手、不具合、ツールの乱立、通知やルールの不統一に関する回答。 4 業務システム・申請手続き 経費精算、勤怠、基幹システム、ワークフローなどの使いにくさ、二重入力、ペーパーレス化や電子化の遅れに関する回答。 5 ファイル管理・共有・ストレージ ファイルサーバー、SharePoint、OneDrive、メール容量、社外とのファイル受け渡し、ファイルの探しにくさやバージョン管理に関する回答。 6 セキュリティ・認証・利用制限 パスワード、多要素認証、管理者権限、ソフトの導入申請、サイトのブロック、アクセス権、セキュリティ研修やルールの厳しさ・曖昧さに関する回答。 7 ソフトウェア・新技術の導入要望 生成AI、RPA、PDF編集、翻訳、画面録画などのツールや、ライセンス不足、Office更新による不具合など、使えるソフトや機能への要望。 8 ITサポート・教育・運用体制 ヘルプデスク対応、マニュアル、研修、障害連絡、IT部門の体制、ツール選定や導入のあり方など、ITに関する支援や運用への要望。 - （カテゴリ外）意見なし 「特になし」「なし」など、困りごとも要望も含まない回答（満足の表明のみの回答を含む）。

この表のほかに、意見を含まない回答（無回答や、「満足」という回答のみのもの）の番号や、複数の話題を含む回答などの補足情報も示してくれた。

ここで大事なのは、提示されたカテゴリー案をそのままうのみにして採用しないことだ。どう分けるのが適切なのかは、集計結果を何に使う予定なのかで違ってくる。もしも次のPC入れ替えの機種選定に使うのであれば、PCや周辺機器に関する項目はもっと細かいカテゴリーに分けた方がいい。社内の業務システムの改善を目的とするならば、ITインフラやソフトウェアの項目をもっと細分化して見るべきだろう。集計のカテゴリーは、Claudeに案を出させながら、最終的には人間が決定するべき部分だ。

手順2：カテゴリーを定義して回答を分類する

カテゴリーが決まったら、全件の振り分けを依頼する。このとき、名前だけでなく定義と判断の基準を明記しておくのがポイントだ。

以下のカテゴリ定義に従って、CSVの全回答を分類してください。 【カテゴリ】 A. PCの動作・性能：起動や処理が遅い、フリーズするなど、PC本体の性能に関するもの B. PCの重さ・バッテリー：持ち運びやバッテリーの持続時間に関するもの C. C. PC周辺機器：モニター、キーボード、マウス、変換アダプタ、プリンタ・複合機など、PC本体以外の機器や支給品に関するもの D. スマホ・タブレットなどのモバイル端末に関するもの E. Web会議やチャットなどのコミュニケーションツールに関するもの F. Wi-FiやVPNなどのネットワーク環境に関するもの Z. その他 X. 対象外（意見を含まない回答） 【判断の基準】 - 「遅い」という回答は、PCに関するものならA、ネットワークに関するものならF 【ルール】 - 複数の論点を含む回答には、該当するカテゴリをすべて付ける - 判断に迷った回答には「要確認」の印を付ける - 結果は「回答番号」「回答」「カテゴリ」「要確認」の4列のExcelファイルで出力する

「判断の基準」は、境界にありそうな回答の扱いをあらかじめ決めておくためのものだ。これがないと、同じような回答の振り分けが毎回揺れる原因になる。筆者の環境では、次のような分類結果のExcelファイルが作成された。

Claudeによる分類結果のExcelファイル

Excelに加えて、「要確認」とマークした回答について、次のような補足説明の例が挙げられた。

回答2(Teamsが固まる)はEとAのどちらか、回答56(Web会議の音声途切れ)はEとFのどちらかで迷いました

回答66(「PCが重い」)は動作の重さか物理的な重さか読み取れませんでした

回答75と76(シンクライアントやリモートデスクトップの遅さ)は、PCとネットワークのどちらが原因か不明です

回答4(在宅でファイルサーバーが遅い)は、基準どおりFにしましたが、サーバー側の問題の可能性もあります

Claudeが判断に迷って「要確認」とした回答は、最終的に人間が読んでどのカテゴリーに分類するか判断すればよい。

手順3：コードを実行して件数を集計・グラフ化する

分類ができたら、カテゴリーごとの件数を集計する。単に「数を集計して」と依頼すれば大丈夫なケースもあるが、前述のようにClaudeは数量の扱いでハルシネーションを起こしやすい性質がある。そこで、間違うリスクを減らすには、次のような指示を出してみるといいだろう。

分類結果をもとに、カテゴリごとの件数を、コードを実行して集計してください。 あわせて、分類した回答の総数が212件と一致しているかを確認し、 カテゴリ別の件数を横棒グラフにしてください。XとZは一番下に配置してください

「コードを実行して」と明示的に指示すれば、Claudeは自動でプログラムを作成し、そのプログラムを使ってファイルの中身を機械的に数えるので間違いが起こりにくい。総数を確認させているのは、分類の途中で回答が抜け落ちていないかを確かめるためだ。もちろん、より正確な結果が必要であれば、ExcelファイルをダウンロードしてピボットテーブルやCOUNTIF関数で集計してもよい。

筆者の環境では次のようなグラフが作成された。

また、総数の確認について、重複をどのように扱ったかなどの補足情報も出力された。

回答番号は1～212が重複も欠番もなくそろっており、カテゴリーが空の行もありません

単一カテゴリーの回答が190件、複数カテゴリーの回答が22件で、合わせて212件です

延べ件数は235件で、「212件＋複数付与による追加分23件」と一致します(回答211は3カテゴリーです)

Claudeが実行したコマンド（処理）の詳細を見れば、どのようなプログラムコードを使って数量のカウントやグラフの作成を行なったかを確認できる。筆者の環境では、次のようなPythonのコードを生成して利用したようだ。

Claudeが実行したコードの中身

手順4：分類・集計結果の正確性を確認する

分類結果は、そのまま受け取らずに、必ず人間の目で確認しよう。手軽に確認したい場合には、分類結果から20件程度を無作為に選び、自分ならどこに入れるかを照らし合わせる方法がよい。もしも自分の判断とClaudeの判断が食い違っている場合には、カテゴリーの定義に何らかの基準が足りていないのかもしれない。その場合は、判断の基準を見直して、もう一度分類し直せばよい。

全体の傾向のまとめをClaudeに依頼する場合も注意が必要だ。Claudeに代表的な意見を挙げさせると、複数の回答を要約した文章を1人の回答のように示すなど、元の情報を不用意に改変してしまうことがある。報告書に引用するのであれば、回答番号付きで原文のまま引用させ、元のデータと照らし合わせて確認しよう。

アンケートの回答を全件読んで仕分けるというのは手間のかかる作業だ。これをClaudeに任せれば、短時間で整理を済ませ、その分の時間を結果の活用に使えるようになる。カテゴリーの決定や結果の使い方など、重要な判断を人間が担うという役割分担を意識すれば、埋もれていた声を次の改善につなげられるはずだ。