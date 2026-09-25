Windows 11でAIアシスタント「Claude（クロード）」を仕事に組み込む方法を紹介する本連載。今回は、Windowsの設定や操作方法をClaudeに質問するときの注意点を取り上げる。

「プリンタが見つからない」「画面の文字を大きくしたい」「通知が多すぎて集中できない」――仕事でPCを使っていれば、こうした小さな困りごとは毎日のように起きる。検索エンジンで調べるよりも、AIに聞いてしまったほうが早いと感じている方も多いだろう。では、Windowsの設定をClaudeに聞いても大丈夫なのだろうか。2026年9月時点の状況を踏まえて考えてみたい。

結論：聞くのはよい、うのみにするのが危ない

先に結論を述べておくと、Windowsの設定についてClaudeに質問すること自体は、いまでは十分に役に立つ使い方だと言える。設定項目の意味を説明してもらう、困りごとから見直すべき設定の見当をつける、エラーメッセージが何を意味しているのかを確認する、といった用途であれば、Claudeは頼りになる存在だ。

検索エンジンと比べたときのメリットもはっきりしている。1つは、正式な用語を知らなくても質問できることだ。検索では「既定のプリンター」「集中モード」のように、関連する機能の名前を知っていたほうが、目的の情報にたどり着きやすい。一方でClaudeであれば「印刷すると毎回違うプリンタが選ばれてしまう」のように、困っている状況をそのまま書けばよい。

会話を重ねて情報を絞り込んでいけるのも大きなメリットだ。手順どおりに進まなかったときに「その項目が見当たらない」と返せば、別の方法を考えてくれる。検索であれば、別の記事を一から探し直すことになる。さらに、「この設定を変えると何が起きるのか」「なぜこの操作が必要なのか」といった理由まで、自分の理解度に合わせて説明してもらえるのも大きい。複数の記事を読み比べて自分で整理する手間を省くことができる。

危ないのは、Claudeが示した手順をそのままうのみにして、自分のPCの画面と照らし合わせないまま実行してしまうことだ。とくにレジストリやセキュリティに関わる設定では、誤った手順の影響がWindowsの環境全体に及んでしまうリスクがある。問題はClaudeに聞くこと自体ではなく、聞いた答えにそのまま従うことにある。

この記事では、Claudeに質問してWindowsの問題を解決しようとした場合、どのような点にとくに注意するべきか、そして安全に質問するにはどうすればよいのかを解説する。

Claudeの回答が自分のPCとずれる3つの理由

Claudeに教わった手順どおりに操作しようとしたら、説明されたメニューが画面のどこにも見当たらない。Windowsの設定についてClaudeに質問したことがある方なら、一度はこんな経験をしているのではないだろうか。Claudeの回答は文章として筋が通っているため、つい自分の操作が間違っているのではと考えてしまいがちだが、実際には回答のほうが自分のPCの状態とずれていることも少なくない。ここでは、そうしたずれが生じる主な理由を3つ取り上げる。

Windowsは毎月変わっている

1つめの理由は、Windows自体が頻繁にアップデートされるという点にある。Windows 11には毎月の更新プログラムを通じて新しい機能が加わっており、設定画面の構成も少しずつ変化していく。

例えば、それまで正式な設定メニューがなかった機能が、更新によって正式に設定メニューに登場するようなケースがある。標準の設定では変更できない項目について、インターネット上では「レジストリを書き換えれば変更できる」「サードパーティ製ツールを使えば実現できる」といった裏技的な解説が出回っていることが多い。Claudeは、正式な設定項目が追加されたあとでも、同じ質問に対して以前の裏技的な手順を答えてしまう可能性がある。

反対に、古い機能がなくなったり、別の場所に移動したりすることもある。長く使われてきたコマンドやツールが廃止されることもあれば、従来の画面にあった設定項目が新しい画面へ移されることもある。こうした変化が起きると、以前は正しかった手順も、ある時点から通用しなくなる。Claudeの回答がかならずしも最新のアップデートを織り込んでいるとは限らない点を意識しなければならない。

同じWindows 11でも中身は同じではない

2つめの理由は、ひと口に「Windows 11」と言っても、PCごとに状態が異なるという点である。

まず、バージョンの違いがある。Windows 11では複数のバージョンが並行して使われている。HomeかProかといったエディションの違いによっても、使える機能は変わってくる。

さらに厄介なのが、新機能の段階的な提供である。Microsoftは多くの新機能を、すべてのPCに一斉に届けるのではなく、少しずつ対象を広げながら展開するという手法を採用している。そのため、同じ更新プログラムを適用していても、隣の席のPCには新しい設定項目があるのに、自分のPCにはまだない、ということも起こり得る。

Claudeは、あなたのPCがどのような状態にあるのかを知らないので、前提条件をしっかり伝えなければ、回答は一般的なWindows 11を前提にしたものにならざるを得ないのだ。

もっともらしい手順が作られてしまう

3つめは、第3回で取り上げたハルシネーションだ。Windowsの操作手順は、とりわけ「もっともらしい誤り」が紛れ込みやすい分野といえる。設定アプリの「設定」→「システム」→「〇〇」のような階層型のメニューは、どれも似たような構造になっているため、もし手順の中に実在しない項目名が混ざっていたとしても文章としては違和感がない。

途中から異なる項目の設定手順が混ざってしまったり、古いバージョンの手順が混ざってしまったりすることもある。「手順2までは画面と一致していたのに、手順3のボタンが見当たらない」という経験があれば、こうした混同が原因かもしれない。

Claudeに言われても、そのまま実行してはいけない5つの操作

Windowsの設定と言ってもさまざまなものがあり、設定の変更がすべて同じように危険なわけではない。画面の明るさや通知の設定であれば、多少間違えても元に戻せば済む。一方で、次のような操作は、間違って設定した場合に業務に支障が出たり、PCが危険な状態になったりするおそれがある。Claudeの回答にこれらが含まれていたら、いったん手を止めて別の方法で調べ直したほうがよい。

レジストリの編集: Windowsの動作を決める設定データを直接書き換える操作。1文字の入力ミスで、アプリが起動しなくなったり、Windowsそのものが正常に起動しなくなったりすることがある

セキュリティ機能の無効化: Microsoft Defender、ファイアウォール、ユーザーアカウント制御（UAC）などを止める操作。トラブル解決の手段として一時的に無効にするよう案内されることがあるが、設定を戻し忘れると無防備な状態が続くことになる

アカウントと権限の変更: 管理者権限の付与、ユーザーの追加、サインイン方法の変更など。間違えれば自分がPCを使えなくなるリスクもある

暗号化と回復に関わる操作: BitLockerによるドライブの暗号化や、回復キーの扱いなど。手順を誤ると、自分のデータに自分でアクセスできなくなりかねない

更新プログラムの停止や削除: Windows Updateを止めたり、適用済みの更新を削除したりする操作。月例の更新には、深刻な脆弱性への修正が含まれていることもあるため、むやみに停止するのは危険

なお、設定項目によっては、ClaudeがPowerShellのコマンドを実行するように促してくることがある。コマンドやスクリプトの中身や影響を理解しないまま実行するのは危険だ。とくに管理者権限を求められる場合は、そのまま実行せず、コマンドの内容や影響を確認してから判断したい。

Windowsの設定をClaudeに安全に聞く4つのコツ

それでは、Windowsの設定についてClaudeを上手に頼るには、どうすればよいのだろうか。ここでは4つのコツを紹介する。

自分の環境を最初に伝える

まずは自分のPCの状態をできるだけ正確に伝えることから始めよう。Windowsのエディションやバージョンは、「設定」→「システム」→「バージョン情報」で確認できる。「スタート」ボタンを右クリックして「ファイル名を指定して実行」を選び、「winver」と入力して実行する方法もある。

Windowsのバージョン情報を確認

とくに重要な情報は、エディション（HomeかProか）、バージョン（25H2など）、OSビルドの番号、そしてPCを自分で管理しているか会社が管理しているかなどだ。これだけで、Claudeは回答の前提を大きく絞り込めるようになる。

Web検索を有効にし、根拠を示してもらう

Claudeの回答に最新の情報を反映させたい場合は、第3回で紹介したWeb検索機能を活用したい。そのうえで、依頼の中に「Microsoftの公式情報を確認して答えてください」という一文を付け加えよう。回答に参照元のURLが示されていれば、自分でそのページを開いて内容を確かめることができる。

画面のスクリーンショットを見せる

Claudeのチャットには画像を読み込ませることもできる。指示された手順どおりに進められなかったときは、言葉で状況を説明するよりも、いま見えている画面のスクリーンショットを貼り付けたほうが話が早いことも多い。

Claudeは画像に写っている項目名などをもとに、次にどこを押せばよいのかを案内してくれる。ただし、画面にメールの内容や社内システムの情報、個人名などが写り込んでいないかは、貼り付ける前にかならず確認しよう。また、会社のPCで利用する場合は、スクリーンショットを外部の生成AIサービスに送信してよいか、自社の利用ルールも確認しておきたい。

一度に進めず、元に戻す方法を先に聞く

指示された操作手順が長い場合には、一度に全部を実行するのではなく、1つずつ画面を確認しながら進めたほうが安全だ。また万が一に備えて、変更後に元の設定に戻すにはどうすればよいかを聞いておこう。戻し方をあらかじめ確認しておけば、問題が起きた場合にも対処しやすくなる。

これらのコツをまとめると、例えば次のような質問になる。

Windows 11の設定について質問します。 【環境】 - エディション：Windows 11 Pro - バージョン：25H2（OSビルド 26200.9445） - 会社から支給されたPC（情報システム部門が管理） 【やりたいこと】 タスクバーを画面の左側に移動したい 【お願い】 - ウェブ検索でMicrosoftの公式情報を確認したうえで答えてください - レジストリの編集や、セキュリティ設定の変更が必要な方法は提案しないでください - 私の環境で使えない可能性がある場合は、その旨を教えてください - 変更を元に戻す方法もあわせて教えてください

ここでのポイントは、レジストリの編集や、セキュリティ設定の変更が必要な提案を明示的に避けていることだ。標準的な方法で設定できない場合は、「できない」という答えが返ってくる。これも有益な情報の一つと考えることができる。無理にでも実現しようとして危険な方法に手を出すリスクを避けられるからだ。

会社のPCなら、先に情報システム部門への相談を

もしあなたが使っているPCが会社から支給されたものならば、変更できる設定が社内ルールや情報システム部門の管理方針によって定められていることも多い。

例えば、設定メニューの項目が灰色になっていて変更できないのは、情報システム部門が意図してそのように決めている可能性が高い。こうしたときに、Claudeに「管理されている設定を変更する方法」を聞いて回避策を探るのは避けるべきだ。仮に回避する方法が見つかったとしても、社内ルールに反する操作になりかねないからだ。

とはいえ、そのようなケースでもClaudeは役に立つ。困っている症状や、表示されたエラーメッセージ、試したことを箇条書きにして、Claudeに「情報システム部門に問い合わせる文書をまとめてください」と頼めばよい。前回の社内向けお知らせ文と同じ要領で、要点の整った問い合わせ文を作ってくれるだろう。ただし、社内のサーバー名やIPアドレスなど、社外に出すべきでない情報をClaudeに入力しないよう、自社の生成AI利用ルールは確認しておこう。

Claudeの回答は「実行する前に確認」を

Windowsの設定についてClaudeに聞くことは、けっしてやってはいけないことではない。自分の環境を伝え、公式情報で裏を取り、画面と照らし合わせながら1つずつ進めるのであれば、Claudeは設定作業の心強い助けになる。

一方で、Windowsは毎月のように変わり、PCごとに状態も異なる。Claudeの回答は、あくまでも一般的なWindows環境についての説明であり、あなたのPCそのものについて説明してくれるわけではない。その前提を忘れずに、操作を実行する前に一度立ち止まる習慣をつけておきたい。