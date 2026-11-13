サイボウズは11月12日、千葉・幕張メッセで開催した年次イベント「Cybozu Days 2026」において、「AI時代の基本戦略」を発表した。同社はAIを単なる業務効率化のためのツールではなく、人と共に働く存在と位置付け、新しいチームワークの実現を目指す。

基調講演に登壇した代表取締役社長の青野慶久氏は、「サイボウズが考えているAIの時代は、人とAIが共に働くチームワークの時代です」と説明した。

サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久氏

同社はこれまで、グループウェアや業務アプリケーションを通じて、企業・組織の情報共有を支援してきた。AI時代には、そのチームワークの担い手にAIを加え、企業の業務や組織のあり方を変えていく考えだ。

人とAIはどう役割を分担するのか

サイボウズが描く新しいチームワークでは、人とAIがそれぞれの役割を担う。

目的を定め、問いを立て、最終的な意思決定と責任を担うのは人間だ。一方、AIは解決策を提案し、システムの構築やデータ処理、業務の自律的な実行などを担当する。

人間がAIにすべての判断を委ねるのではなく、AIの能力を活用しながら、人間が意思決定と責任を担うという考え方だ。

青野氏はAIが人の働く場に加わり、互いの強みを生かして情報を共有することで、より良いチームワークを実現できると説明した。ただし、AIを企業に導入すれば、すぐにチームの一員として活躍できるわけではない。

青野氏は「AIは新人ですから何にも知りません。会社の大事なこと何にも分かってないわけです。教育しなきゃいけません」と述べ、AIに企業の情報や仕事の進め方を教える必要性を強調した。

AIを組織で活用するための3つの要素

サイボウズは、「ナレッジ」「プロセス」「カルチャー」の3つを組織のAIトランスフォーメーションを実現するために必要な要素に位置付けている。

ナレッジとは、企業の事業内容や顧客情報、業務に関する知識などを指す。AIが適切に業務を支援するためには、組織内に蓄積された情報を部門横断で活用できるようにする必要がある。

プロセスは、業務をどのような順序や手順で進めるかという仕事の流れだ。AIを単なる質問応答のツールとして使うのではなく、チームの一員として業務に組み込むためには、こうしたプロセスを共有することが重要になる。

そして、青野氏が特に重視しているのがカルチャーだ。

AIを受け入れ、必要な情報をオープンに共有する文化がなければ、AIは十分に能力を発揮できないという。

さらに、これらの3要素を支えるものとして、セキュリティとガバナンスのインフラも欠かせない。AIが扱う情報や実行できる業務を適切に管理することで、人とAIが安全に協働できる環境を整える考えだ。

青野氏は、こうした要素がそろって初めて、人とAIがより良いチームワークを実現できると説明した。

正しい情報を共有できない組織ではAIも活躍できない

基調講演後の報道関係者向けラウンドテーブルで、青野氏に、日本企業が人とAIの協働を実現するためには何を変える必要があるのかを尋ねた。

青野氏は、サイボウズがこれまで大切にしてきた組織文化が、AIを受け入れるうえでも重要であることに気づいたと説明した。その代表例として挙げられたのが「公明正大」だ。

例えば、営業担当者が商談に失敗した際、上司に叱責されることを恐れて、顧客から実際に言われたこととは異なる内容を報告してしまうケースがある。こうした組織では、事実と異なる情報が社内に蓄積されることになる。AIがその情報を利用すれば、誤った内容に基づいて回答や判断を行うおそれがある。

青野氏は、正しくない情報が共有される組織では、AIがそれを基にハルシネーションを起こし、誤りだと気づかれない可能性もあると指摘した。

「いかにして正しい情報をオープンに共有するか」が、AIを受け入れるうえで重要だという。

AIの回答精度や業務での有用性を高めるには、AIモデルの性能だけでなく、企業が日常的に蓄積し、共有する情報の正確性も問われる。

青野氏の指摘は、AI活用を進める企業にとって、失敗や問題を率直に報告できる組織文化が重要になることを示している。

日本企業の縦割りが「AIのたこつぼ化」を招く

青野氏は、日本企業における課題として、部署を横断した情報共有が十分に進んでいないことも挙げた。

日本企業のIT環境では、部門ごとにシステムやデータが分断される「サイロ化」がDXを進めるうえで課題となってきた。こうした情報の分断は、AIの活用にも影響を及ぼす可能性がある。

青野氏は「AIがまたこう、たこつぼ化していきます」と述べ、特定の部署の情報しか知らないAIが増えてしまうことに懸念を示した。

サイボウズが目指すのは、AIが単独で業務を処理するのではなく、人とAIが情報を共有し、それぞれの強みを生かして働くチームワークだ。AIは大量の情報を処理し、複数の業務や部門にまたがる情報を活用できる。しかし、企業側の情報共有が縦割りのままであれば、人とAIが協働する範囲も限定され、その能力を十分に生かすことは難しい。

これまで人やシステムの間に存在していた情報の壁が、AIにも引き継がれてしまう。青野氏の指摘は、AIを導入するだけでは組織の課題を解消できないことを示している。

青野氏は、部署を横断して情報を共有できる基盤を整えておかなければ、AIの活用機会を狭めてしまうと指摘した。

AI時代も「ツールと文化」の両輪が重要に

サイボウズは、企業理念として「チームワークあふれる社会をつくる」を掲げている。

青野氏は基調講演で、優れたツールを提供するだけではチームワークは実現できず、多様な個性を尊重し、オープンに情報を共有する文化が必要だと説明した。

同社は今回、AI時代の新たなビジョンとして「より多様な人とAIが、より多様な情報を安全に扱えるワンプラットフォームを提供する」という方向性を打ち出した。

その実現に向けて、同日企業内のシステムとAIを安全につなぎ、人とAIを管理する新製品「Orito（オリト）」も発表した。

ただし、こうした技術基盤を整備するだけで、人とAIの協働が実現するわけではない。

青野氏が基調講演とラウンドテーブルを通じて強調したのは、AIを導入するだけでは、新しいチームワークは実現できないということだ。

人が目的を定め、意思決定と責任を担い、AIが処理や業務の実行を支援する。その役割分担を機能させるには、正しい情報を共有し、部署の壁を越えて協力できる組織文化が欠かせない。

人とAIが共に働く時代には、AIの性能だけでなく、人間同士がどれだけ情報を共有し、協力できるかが、企業のAI活用を左右することになりそうだ。