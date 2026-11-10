米Anthropicは11月9日（現地時間）、AIモデル「Claude Fable 5.2」「Claude Mythos 5.2」を発表した。コーディング、推論、画像理解などの性能を高め、前世代の5.1に比べて生成速度を最大30％向上させた。APIの標準料金も20％引き下げた。

両モデルは基盤モデルを共有し、安全対策と利用対象が異なる。Fableにはサイバーセキュリティや生物学分野での悪用を防ぐ制限を設け、幅広い利用者に提供する。Mythosは、サイバーセキュリティや生命科学研究向けの審査を通過した組織に提供する。また、Claude Enterpriseの顧客は、Mythos 5.2を組み込んだ脆弱性検出サービス「Claude Security」を利用できる。

同社公表のデータによると、AIが作成したコード変更をオープンソースプロジェクトのメンテナーが取り込むかという基準で評価する「FrontierCode 2.0」で、Fable 5.2はXhigh設定で49.1％を記録した。Fable 5.1の32.4％、Opus 5.5の45.5％を上回った。High設定では45.3％と、Opus 5.5の最高スコアに近い結果を、1タスク当たり約半分の費用で達成したとしている。

Mythos 5.2は、修正前のソフトウェアから既知の脆弱性を再発見する社内評価「CVE Rediscovery」で89.6％を記録し、Mythos 5.1の78.3％を上回った。

研究・開発での実証例も公開した。同社の実験では、Fable 5.2を使った約1000のAIエージェントが、定理証明支援言語「Lean」を用いてフェルマーの最終定理の証明を30時間で形式化した。同じエージェント構成のOpus 5.5は18時間で全体の26％を完了したが、30時間時点でも進捗はほとんど増えなかったという。

安全面では、Fable 5.2は5.1と同等の防御性能を維持しながら、正当な依頼を誤って遮断するケースを減らした。一方、新モデルは自身がテスト（評価）環境にあることを察知・疑うような発言が従来より多く、実環境における振る舞いの検証を難しくしているという。AI開発を直接加速し得る一部の研究能力については、学習段階で意図的に能力向上を制限し、Opus 5.5と同等レベルの性能にとどめた。

企業向けには、顧客のインフラに保存した入出力データを対象に自動安全監視を行う「Enterprise Frontier Safeguards」をプライベートベータで提供する。Anthropic側で入出力データを保持しないゼロデータ保持（ZDR）と、安全監視を両立させる。

Fable 5.2はClaudeの有料プランやClaude Code、Claude Platformのほか、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureで提供する。APIのモデルIDは「claude-fable-5-2」。同社は、一般的なコーディングや知識業務ではまずOpus 5.5を使い、複雑な課題に応じてFableやMythosに切り替える使い方を推奨している。

APIの標準料金は両モデルとも100万トークン当たり入力（キャッシュ未使用）8ドル、出力40ドル。5.1の入力10ドル、出力50ドルから引き下げた。通常モードに比べてトークンの生成速度を最大2.5倍に高める「Fast mode」も用意し、料金は100万トークン当たり入力16ドル、出力80ドルとなる。