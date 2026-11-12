米Anthropicは11月10日、Introducing Claude Whiteboards, Claude Sheets, and Claude Dataにおいて、生成AI「Claude」の新機能として、表計算ツール「Claude Sheets」とホワイトボードツール「Claude Whiteboards」のベータ版を発表した。

あわせて、データ分析・可視化ツール「Claude Dashboards」を「Claude Data」に改称し、一般提供を開始した。

新機能により、ユーザーはClaudeとの対話を通じて作成した表計算や資料を、別のアプリケーションに移動することなく、そのまま編集・共有できるようになる。従来の生成AIによるファイル作成から、AIと人間が同じ作業環境で共同作業する仕組みへと機能を拡張する。

Claude Sheetsとは？ AIが数式や表を自動作成

Claude Sheetsは、Claudeの画面内で利用できる表計算ツール。ユーザーが自然言語で指示するだけで、AIが表の構成を考え、数式や書式を含むスプレッドシートを作成する。

例えば、マーケティング施策の進捗管理表や採用予算の管理表などを作成するよう指示すると、Claudeが必要な項目を整理し、複数のタブや数式、ドロップダウンメニューなどを備えたシートを生成する。

作成した表はユーザー自身がセルを編集できるほか、Claudeに追加の指示を出して修正することも可能だ。「予算残額の列を追加して」「期限を過ぎた項目を強調表示して」といった指示にも対応する。

また、Claudeがセルを変更すると、変更箇所が枠で示されるため、AIによる編集内容を確認しやすい。チームメンバーとシートを共有し、複数人とClaudeが同じシートを共同編集することもできる。

既存のExcelファイルやGoogleスプレッドシート、CSVファイルからデータを取り込む機能も備える。作成したシートはExcel形式（.xlsx）やCSV形式で出力できる。

Excelと何が違う？ マクロやピボットテーブルには未対応

Claude Sheetsは、Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートと同じ表計算の領域を対象としているが、現時点では機能に違いがある。

Anthropicの公式ヘルプによると、Claude Sheetsは144種類の関数に対応し、複数のシートをまたぐ数式、条件付き書式、グラフの作成などが可能だ。一方、1つのシートで扱えるセル数は最大10万セルに制限されている。

Excelで広く利用されているピボットテーブルやマクロ、VBA、Power Query、DAXなどには対応していない。検索・置換や複数列による並べ替えなど、一部の基本的な操作にも制約がある。

このため、大量のデータ処理や複雑な業務システムとの連携を伴う用途では、引き続きExcelなどの既存ツールが必要になる。

Anthropicも、Excelの高度な機能が必要な場合は、Claude SheetsからExcel形式でファイルを出力するか、Excel上でClaudeを利用できる「Claude for Excel」を使う方法を案内している。

Claude Sheetsは、既存のExcelを全面的に置き換えるというよりも、AIとの対話を起点に表計算を作成し、必要に応じてExcelなどに引き継ぐ使い方を想定したツールといえる。

Claude SheetsとMicrosoft Excelの主な機能比較（Anthropic、Microsoftの公式資料を基に編集部作成）

比較項目 Claude Sheets Microsoft Excel AIによる表の作成 自然言語の指示から生成 Copilotなどで作成を支援 数式・関数 144種類の関数に対応 幅広い関数に対応 共同編集 対応 対応 ピボットテーブル 未対応 対応 マクロ・VBA 未対応 対応 Excel形式の入出力 対応 標準対応 データ容量 最大10万セル 1シート最大104万8576行×1万6384列

ホワイトボードやデータ分析機能も拡充

AnthropicはClaude Sheetsに加え、チームでアイデアを整理するための「Claude Whiteboards」もベータ版として提供する。

Claude Whiteboardsでは、ユーザーが音声やテキストで伝えたアイデアを、Claudeがタイムラインや担当者、期限などを含むホワイトボードに整理する。会議の振り返りで集まった意見を分類し、担当者ごとのアクション項目を作成することもできる。

作成した内容は文書やプレゼンテーション資料に変換でき、LucidやMiroなどの外部ツールに引き継ぐことも可能だ。

一方、一般提供を開始したClaude Dataは、企業内のデータを分析・可視化するためのツールだ。Amazon RedshiftやGoogle BigQuery、ClickHouseなどのデータソースと連携し、ダッシュボードを作成できる。

新たに、組織内で共通利用する指標の定義を認証する機能や、データを基に説明文や動画を作成する機能などを追加した。一部の新機能は引き続きベータ版として提供される。

有料プランで提供、企業向けは管理者による設定が必要

Claude SheetsとClaude Whiteboardsはベータ版として、Claude Dataは一般提供版として、有料プランのユーザー向けに展開する。

Claude SheetsはPro、Max、Ultra、Team、Enterpriseの各プランが対象となる。Teamプランでは初期設定で有効になる一方、Enterpriseプランでは管理者が設定を有効にする必要がある。

Anthropicは、外部アプリケーションをClaude内で直接操作できる「Interactive Connectors」も拡張した。AdobeやAtlassianなどのアプリケーションとの連携を進めており、Claude上で扱える業務の範囲を広げている。

今回の機能拡張により、表計算、アイデア整理、データ分析などの業務をClaude上で継続して行える環境を整える。AIを既存の業務アプリケーションに組み込むだけでなく、AI自体を業務の作業環境として利用する方向性を打ち出している。