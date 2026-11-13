Athena Technologiesは11月13日、会議の録音から文字起こし、議事録作成までを導入先の環境内で行う議事録AIサービス「Athena Minutes」の提供を開始したと発表した。同サービスは音声認識エンジンと大規模言語モデル（LLM）をオンプレミス環境やプライベートクラウドに配備し、会議データを外部の生成AIサービスに送信せずに処理するというもの。料金は利用者数ではなく、同時に録音・処理できる量に応じた定額制で提供される。

会議データを導入先の環境内で処理

Athena Minutesは、Athena Technologiesが開発する生成AI運用基盤「Athena Platform」上で動作し、録音した音声、文字起こし、議事録は導入先環境のデータベースとストレージにのみ保存する。音声認識エンジンとLLMも導入先に配備し、外部の生成AIサービスへデータを送信する経路はないという。

録音はブラウザから行い、マイクの音声とオンライン会議のタブの音声を同時に記録できる。端末へのアプリのインストールや、会議に参加するボットは不要だ。録音中は文字起こしの途中経過を表示する。文字起こしでは発言者を区別して時刻を付け、用語辞書に登録した社名や商品名、人名などの表記にそろえる。

議事録は選択したフォーマットに沿って生成し、決定事項とToDoを先頭にまとめる。会議議事録や委員会議事録など4種類のフォーマットを標準で用意し、管理者が追加・編集できる。作成した議事録は部署内で公開したり、個別に共有したりできるほか、本文検索やフォルダ整理、Word形式・テキスト形式での出力にも対応する。

利用者数ではなく同時処理量に応じて課金

料金は、同時に録音・処理する量に応じたプランごとの定額制。同じプランの範囲内であれば、利用者が増えても月額料金は変わらない。

全社運用向けの機能として、電話番号やメールアドレス、口座番号、氏名などを汎用的な表現に置き換える機微情報のマスキング、操作ログの記録、保持期限後のデータ自動削除、部署別の利用状況集計、シングルサインオン（SSO）を備える。

会議詳細画面

提供形態は、AthenaがGPUサーバの調達・設置まで対応するオンプレミスと、顧客が契約するクラウド環境の2種類。価格は利用規模や提供形態、ガバナンス機能などのオプションに応じて案内するとしている。