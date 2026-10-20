上昇を開始したH3ロケット10号機

H3ロケット10号機の打ち上げが10月20日、実施された。4時41分3秒に飛行を開始した同ロケットは、まだ暗い夜空を明るく照らしながら上昇。天候にも恵まれ、種子島宇宙センターからは、第1段エンジンの燃焼終了まで目で追うことができた。搭載した火星衛星探査機(MMX)は予定通り分離に成功、火星圏への長い旅路が始まった。

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【動画】打ち上げ360度動画

【動画】射点ズーム動画

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H3ロケット10号機打ち上げの様子