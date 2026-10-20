H3ロケット10号機の打ち上げが10月20日、実施された。4時41分3秒に飛行を開始した同ロケットは、まだ暗い夜空を明るく照らしながら上昇。天候にも恵まれ、種子島宇宙センターからは、第1段エンジンの燃焼終了まで目で追うことができた。搭載した火星衛星探査機(MMX)は予定通り分離に成功、火星圏への長い旅路が始まった。
H3ロケット10号機打ち上げの様子
火星衛星探査計画(MMX)関連記事
- H3ロケット10号機打上げ成功、火星衛星探査機「MMX」は約5年の旅路へ(編集部記事)
- 【連載】H3ロケット10号機・火星衛星探査機「MMX」打ち上げ現地取材(著者：大塚実氏)
- JAXAが火星衛星探査計画(MMX)の機体を報道公開、細部の工夫などをチェック!(著者：大塚実氏)
- NHK、火星衛星探査機「MMX」のSHVカメラ撮影計画を紹介 '31年度の地球帰還まで(編集部記事)
- 2040年代、人類は月面に常時滞在へ JAXAが公開した国際宇宙探査シナリオを読む(著者：波留久泉氏)
- 2026年の宇宙開発はどこへ向かうのか? 注目ミッションで読み解く未来像(著者：鳥嶋真也氏)
- 千葉工大スカイツリーキャンパスで、MMX探査機や惑星探査の最前線に触れてきた(著者：波留久泉氏)
- 千葉工大、火星衛星のナゾに迫る探査機「MMX」のLiDAR開発完了(著者：波留久泉氏)
- JAXA、MMXの探査でフォボスの形成過程を約70％の確率で解明可能と証明(著者：波留久泉氏)
- 国立天文台と産総研、火星衛星探査(MMX)などで研究協力協定を締結(著者：波留久泉氏)
- JAXA、独仏の宇宙機関とMMX搭載小型ローバーに関する3者協力覚書を締結(編集部記事)
- JAXAとNASA、火星衛星探査機(MMX)計画で協力に関する了解覚書を署名(著者：波留久泉氏)
- MMX探査機は火星微生物の“死骸”を持ち帰られるか？ JAXAが可能性を検討(著者：大塚実氏)
- 【連載】火星の月に秘められた起源と水の謎 - その解明に臨む日本の探査機「MMX」(著者：鳥嶋真也氏)