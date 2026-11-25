暗い中心を囲む、明るいリング。2019年に公開された、銀河M87の中心にある超大質量ブラックホールM87*の画像は、宇宙の極限的な姿を印象づけた。あまりにも有名なあの画像は、観測データから計算によって再構成されたものだ。

では、解析方法を変えても同じ構造が現れるのだろうか。Samuel Laiらの研究グループは、イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)と同じ観測データを、従来とは異なる画像再構成法で解析した。観測局ごとの補正誤差の影響を受けない「クロージャー不変量」と、手作業で初期画像を与えずに候補画像を生成するAIを組み合わせ、リング構造がデータから再現されるかを調べた。

地球サイズの望遠鏡にも「情報の空白」

図1は、今回の研究で再構成されたM87*の画像だ。明るいリングは、ブラックホール周辺の高温ガスが放つ電波が、強い重力で曲げられて生じる。中心の暗い領域「シャドウ」は、ブラックホールに捕らえられて観測者に届かない光の経路があるために生じる。間違われやすいのだが、シャドウの周縁部は事象の地平面そのものではない。

この画像を捉えたEHTは、世界各地の電波望遠鏡を連携させる超長基線電波干渉計(VLBI)の観測網で、地球サイズの望遠鏡に相当する分解能を実現した。

ただし、それだけの分解能が得られても、実際には望遠鏡の数や配置には限りがあり、天体の構造を決める情報をすべて観測できるわけではない。さらに、大気や装置の影響も補正する必要がある。そのためこのデータから画像を再構成する際には、どうしても解析上の仮定が関わってしまう。

EHTチームは複数の手法や模擬データを用いて検証してきたが、一部の独立した再解析ではリングが明瞭でない像も報告されていた。今回の研究チームは、そうした像が得られた理由として、観測データの品質や視野の設定が影響した可能性を挙げる。

実際、今回の解析でもデータの少ない観測日にはリングが不明瞭になる再構成像があった一方、各年の品質が最も高いデータでは、視野を変えてもリング構造が再現された。

補正誤差の影響を受けない情報から画像を再構成

Laiらの研究グループは、EHTが2017年、2018年、2021年に取得した計8日分の公開データを再解析した。鍵となるのは「クロージャー不変量」。複数の望遠鏡で得た信号を特定の方法で組み合わせて計算され、電波源の形状に関する情報を保ちながら、観測局ごとの位相や振幅の校正誤差の影響を受けない。

クロージャー位相やクロージャー振幅は従来から電波干渉計で使われており、EHTも利用している。今回の新しさは、それらに相当する情報を「クロージャー不変量」として統一的に扱い、画像再構成に用いた点にある。

研究チームは、このクロージャー不変量を入力データとし、「GenDIReCT」と呼ばれる手法で画像を再構成した。これは、雑音を段階的に除去しながら画像を生成するAI技術「拡散モデル」と、複数の生成画像を統合して観測データとの整合性を高めるニューラルネットワークを組み合わせたものだ。

拡散モデルの学習には、天体画像ではなく、一般的な自然画像と単純な幾何図形が使われた。自然画像の大部分はCIFAR-10の画像で、学習データ全体の約89%を占める。残る約11%には、リングや円盤、楕円などの図形が含まれていた。

モデルは学習画像の特徴をもとに候補を生成し、クロージャー不変量との整合性を高めながら、観測データを説明する明るさ分布を再構成する。

ただし、AIによる画像再構成では、学習した画像の特徴が結果に影響する可能性がある。例えば、リング状の図形を学習していれば、観測データが不完全な場合にリング状の画像を生成しやすくなるおそれがある。

そこで研究チームは、リングだけでなく、ガウス分布、円盤、楕円、mリングなどの幾何図形をすべて学習データから除いたモデルでも再構成を行った。その結果、各年の品質が最も高い観測データでは、再構成像に大きな違いがないことを確認した。

また、期待する画像に近づくよう恣意的な調整が行われることを防ぐため、モデルの検証を終えてからM87*の実データに適用し、その後は変更を加えなかった。

リング構造は視野や観測日によらず表れる

研究では、画像を再構成する視野を128、225、450マイクロ秒角四方の3通りに設定し、多数の再構成像から代表画像を求めた。2017年、2018年、2021年それぞれの品質が最も高い観測データでは、視野を変えてもほぼ同じ大きさと向きのリングが現れ、南から南西側が明るいという特徴も再現された。

再構成像から求めたリングの直径は、観測日を通じた平均で42.2マイクロ秒角、標準偏差は1.5マイクロ秒角だった(1マイクロ秒角は、角度の単位1度の1/3600のさらに100万分の1)。リング状のモデルを観測データに当てはめた補助解析では、リングの直径は平均42.3マイクロ秒角、標準偏差1.1マイクロ秒角となり、画像再構成から得た値と整合した。

この解析はリング形状を前提とするため、リングの存在そのものを独立に検証するものではない。再構成で得たリングの直径が、別の方法によるパラメーター推定でも整合したことを示す結果だ。

リングの直径と、地球から約1,680万パーセク離れたM87までの距離、重力半径への標準的な換算係数を組み合わせると、M87*の質量は太陽の約65億倍(65億±5億倍)と推定される。ただし、この換算係数は今回の手法専用に較正したものではなく、暫定的に採用した値である。

重要なのは、EHTと同じ観測データを従来とは異なる方法で解析しても、リングという基本構造が再構成されたことだ。さらに、再構成像とシミュレーション画像の比較から、M87*のジェットの向きと視線のなす角は約20度と推定された。この値は、43GHzのVLBI観測から推定されたジェットの視線角17.2±3.3度とも整合する。

まだ決定的でない細部

ブラックホールの自転速度は、近傍の時空やジェットの形成を理解する手掛かりになる。しかし、再構成像とシミュレーション画像の類似度からは、自転の大きさまでは特定できなかった。

類似度は自転がゼロでないモデルのほうが高かったものの、自転ゼロのモデルはジェットのエネルギーや歳差運動に関する独立の知見から、事前に不利とされる。したがって、この比較だけで自転の大きさを決めることはできない。さらに研究チームは、データによく一致する画像が得られても、その細部まで正しいとは限らないと指摘する。

研究チームは、将来、宇宙空間の望遠鏡も加えた電波干渉計観測でM87*の光子リングを分解できれば、今回の画像解析では制約できなかったブラックホールの自転を、直接かつ精密に測定できる可能性があるとする。

本研究は、M87*のリング像を支える根拠を補強するものだ。天体画像のどの特徴が観測に強く支えられ、どこに解析の不確かさが残るのか。それを確かめることも、宇宙を「見る」研究の重要な一部なのである。