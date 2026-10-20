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H3ロケット10号機、10月20日4時41分03秒に種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から離昇

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、火星衛星探査機「MMX」を載せたH3ロケット10号機の打上げを実施。10月20日4時41分03秒に種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から離昇したH3ロケット10号機は順調に飛行を続けている。

H3ロケット10号機の打上げの様子 出所：火星衛星探査機(MMX)/H3ロケット10号機打上げライブ中継 (JAXA公式YouTubeチャンネル)

既報の通り、H3ロケット24形態は固体ロケットブースタ(SRB-3)4本とロングフェアリングを装備しており、日本のロケットとして最も大きく、第1段エンジンLE-9×2基と固体ロケットブースター(SRB-3)×4本の組み合わせで打上げ能力を強化した“最強タイプ”。重量級のペイロードにも対応できるのが最大の特徴だ。

H3ロケット10号機の打上げ1分前の様子 出所：火星衛星探査機(MMX)/H3ロケット10号機打上げライブ中継 (JAXA公式YouTubeチャンネル)

MMX(Martian Moons eXploration)は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)を中心に、米航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)、フランス国立宇宙研究センター(CNES)、ドイツ航空宇宙センター(DLR)といった世界の宇宙機関が連携する国際的なプロジェクト。

MMX探査機は地球を旅立った後、火星の衛星・フォボスをめざし、地表面の物質を採取。2031年度に地球に帰還する計画だ。小惑星から試料を持ち帰った探査機「はやぶさ2」に続く、世界初の「火星圏からのサンプルリターン成功」をめざしており、惑星間往復飛行技術の「火星重力圏」への挑戦にもなる。

MMXによるサンプルリターンを通じて、原始太陽系における有機物・水の移動、天体への供給過程の解明に寄与することをめざす。火星衛星に含まれる含水鉱物・水・有機物などを解析して水や有機物の存在を明らかにするとともに、火星衛星の由来を解明することにしている。