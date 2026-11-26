Broadcomは11月24日（米国時間）、VMware製品の23件の脆弱性に関するセキュリティアドバイザリー「VMSA-2026-0011」を公開した。脆弱性の深刻度を示すCVSSスコアは3.4～9.8で、アドバイザリー全体の深刻度は「Critical（緊急）」と評価されている。

対象となる製品・製品群は以下の通り。

VMware ESX

VMware vCenter

VMware Workstation

VMware Fusion

VMware Tools

VMware Cloud Foundation

VMware vSphere Foundation

VMware Telco Cloud Platform

VMware Telco Cloud Infrastructure

VMware Avi Load Balancer

vCenterとESXにCVSSスコア9.8の脆弱性

Broadcomは11月19日にも、VMware Directory Serviceにおける認証回避の脆弱性「CVE-2026-123890」（CVSSスコア9.8）を公表している。同脆弱性は既に実際の攻撃で悪用されていたことが確認されている。

今回のCVE-2026-123903は前回とは異なる脆弱性であり、前回の修正プログラムを適用済みの企業も注意が必要だ。Broadcomによると、vCenter 8.0 U3mを適用済みの場合は再度更新する必要はないが、9.x系では修正バージョンを確認する必要がある。

今回公表された脆弱性のうち、特に注意が必要なのが、仮想化環境の統合管理を担うvCenterと、ハイパーバイザーのESXに存在する3件の脆弱性だ。いずれもCVSSスコアは9.8となっている。

vCenterの脆弱性「CVE-2026-123903」は、ディレクトリサービスにおける認証回避の脆弱性。攻撃者がvCenterにネットワーク経由でアクセスできる場合、認証を回避してシステムに不正アクセスを可能にするリスクがある。

ESXでは、I/Oフィルターサービスにおけるヒープ領域の境界外書き込み（CVE-2026-123910）と、解放済みメモリの使用（CVE-2026-123911）の脆弱性が確認された。いずれも、ESXにネットワーク経由でアクセスできる攻撃者がホスト上でコードを実行することを可能にするリスクがある。

vCenterやESXは複数の業務システムを稼働させる企業の仮想化基盤を構成する製品であり、侵害された場合、影響が複数の業務システムに及ぶ恐れがある。

また、ESX、Workstation、Fusionに共通するUSBコントローラの脆弱性「CVE-2026-123912」のCVSSスコアは最大9.3。悪用には仮想マシン上のローカル管理者権限が必要だが、WorkstationやFusionでは仮想化ソフトウェアが稼働するホストマシン上でのコード実行につながる可能性がある。

このほか、サービス拒否（DoS）、権限昇格、機密情報の漏えいなどにつながる脆弱性も確認されている。

本稿執筆時点で、Broadcomのセキュリティアドバイザリーには、今回公表された脆弱性が実際の攻撃に悪用されたとの記載はない。

影響を受ける主な製品と修正バージョン

Broadcomは影響を受ける製品向けに修正プログラムを公開しており、アドバイザリーに記載された修正バージョンへの更新を推奨している。

主な製品の対象バージョン系列と修正バージョンは以下の通り。

対象製品 対象バージョン系列 修正バージョン・対応 VMware vCenter 9.1.x 9.1.2 VMware vCenter 9.0.x 9.0.2.0300 VMware vCenter 8.0 8.0 U3m VMware ESX 9.1.x 9.1.2.0 VMware ESX 9.0.x 9.0.2.0200（一部修正待ち） VMware ESX 8.0 8.0 U3m VMware Workstation 25H2 26H1u1 VMware Fusion 25H2 26H1u1 VMware Tools 13.x 13.1.10.0 VMware Tools 12.x、11.x 12.5.6.0 VMware Avi Load Balancer 32.1、31、30、22.1の一部 32.1.4を推奨

ESXの9.0系については、CVSSスコア9.8の2件の脆弱性に対応する修正プログラムが公開されているものの、ホストの設定情報の保護や署名検証に関する2件の脆弱性（CVE-2026-123914、CVE-2026-123915）の修正プログラムは提供待ちとなっている。

また、ESXとvCenterの7.0系も影響を受ける。延長サポート契約を締結しているユーザーに対し、Broadcomはサポート窓口への問い合わせを案内している。

VMware Cloud FoundationやVMware vSphere Foundationなどの統合製品群を利用している場合も、構成するコンポーネントの更新が必要となる。製品やバージョンによって対応方法が異なるため、公式アドバイザリーで詳細を確認いただきたい。

原則として修正プログラムの適用が推奨されているが、ESX 8.0系のCVE-2026-123910とCVE-2026-123911については、ファイアウォールの設定によって該当サービスへのネットワークアクセスを制限する暫定的な回避策も公開されている。

企業のIT管理者が取るべき対策

Broadcomは今回公表された深刻度の高い脆弱性について、緊急の変更管理が必要な案件と位置付けており、企業の情報セキュリティ担当者に速やかに相談するよう呼び掛けている。

企業のIT管理者はまず、自社で稼働しているVMware製品とバージョンを棚卸しし、公式アドバイザリーと照合する必要がある。その際、仮想化基盤の管理サーバや物理ホストだけでなく、開発・検証環境で利用しているWorkstationやFusion、ゲストOSに導入しているVMware Toolsなども確認対象に含めることが望ましい。

パッチ適用に当たっては、特に以下の点に留意したい。

CVSSスコア9.8の脆弱性が存在するvCenterとESXの対応を優先する

管理ネットワークへのアクセス制御を点検し、不要なアクセス経路を制限する

更新前にバックアップの取得状況や復旧手順、関連製品との互換性を確認する

修正プログラムが未提供の脆弱性については、追加のパッチ公開を継続して確認する

サポートが終了した製品については、サポート対象バージョンへの移行を検討する

なお、Broadcomによると、今回のESX向け修正プログラムは、ホストを再起動せずにパッチを適用する「ESX Live Patch」に対応していない。ホストの再起動が必要となるため、仮想マシンの移行可否や業務システムへの影響を事前に確認し、メンテナンス計画を立てる必要がある。

また、vCenterやESXを更新しても、仮想マシン内のVMware Toolsは自動的に更新されないため、別途対応が必要だ。vSAN Witness Applianceも今回の更新対象に含まれる。

仮想化基盤では複数の製品やコンポーネントが連携して稼働している。個々の脆弱性への対応にとどまらず、仮想化環境全体で更新漏れがないかを確認することが重要だ。