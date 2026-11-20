CyberNewsは2026年11月18日(現地時間)、「Over 1 million credit cards stolen in attack spanning 20 countries｜Cybernews」において、20かカ以上に設置された700台超のPOS(販売時点情報管理)端末を標的とするサイバー攻撃が発生し、100万枚を超えるクレジットカードおよびデビットカード情報が窃取されたと報じた。

CyberNewsの研究チームは攻撃者が公開状態にしていたサーバを発見し、マルウェアのソースコードや攻撃ツール、盗難カード情報を管理するシステムを確認した。攻撃者はPOS端末に遠隔操作型トロイの木馬(RAT: Remote Administration Trojan)を感染させ、顧客の決済処理時にカード情報を継続的に収集していたという。

Windowsの脆弱性「CVE-2024-49138」を悪用、修正済みの欠陥が被害拡大に

攻撃に利用されたのは、Windowsの共通ログファイルシステム(CLFS: Common Log File System)ドライバーに存在する権限昇格の脆弱性「CVE-2024-49138」だ。初期の侵入経路は定かでないが、システムの侵入後に展開されたマルウェアは、この脆弱性を悪用することでSYSTEM権限を取得し、カード情報の収集に成功した。

CVE-2024-49138は2024年12月までにMicrosoftによって修正されている。一方、攻撃は2026年8月に特定されており、管理者は少なくとも1年9カ月にわたりソフトウェアを更新していなかった計算になる。

攻撃者のサーバから発見されたソースコードの分析では、使用されたエクスプロイトが公開済みの概念実証(PoC)コードを基に改造したものだったことが確認された。コードからは元の開発者の氏名も発見されている。

つまり、毎月のセキュリティ更新プログラムを適用していれば、この脆弱性を悪用した権限昇格を防げた可能性がある。

100万件以上のカード情報が流出、POS端末782台の情報も確認

研究者は管理パネルを調査し、次の情報流出を特定した。セキュリティコードの流出は確認されていない。

カード番号(PAN: Primary Account Number)

有効期限

銀行識別番号(BIN: Bank Identification Number)

発行国

発行銀行

情報の流出日

カードの種類やブランド

管理パネルからは782台の侵害端末に関する情報も確認された。これにはOSのバージョンや設置地域の都市名、国名が含まれており、20カ国以上への影響が特定された。ただし、被害の大半はブラジルに集中していた。攻撃関連の報告書や文書で使用されていた言語から、攻撃者もブラジルに関係する人物と推測されている。

被害はブラジルに集中、POS端末のセキュリティ更新が課題に

研究者によって特定されたサーバは8月31日までに閉鎖されたことが確認されている。しかしながら、研究者による通報は9月8日に行われており、攻撃者は研究者のアクセスを検知して撤収した可能性がある。

影響を受けた端末の多くは小売業やサービス業と分析されている。今回の攻撃によるカード情報の窃取がいつ始まったのかは明らかになっていない。被害の多くはブラジルに集中している。カード情報の流出が懸念される利用者は、利用明細に不審な取引がないか確認し、必要に応じてカード会社や金融機関に相談することが望まれる。

企業のIT管理者には、POS端末を含むWindows搭載機器のセキュリティ更新状況を確認することが求められる。特に、業務への影響を懸念して更新を延期している端末や、長期間運用している機器には注意が必要だ。OSやアプリケーションの更新に加え、端末への不審なアクセスや決済情報の外部送信を監視することも重要になる。