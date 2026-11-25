IPA（情報処理推進機構）は11月24日、Broadcomが提供する仮想化環境の管理ツール「VMware vCenter Server」の脆弱性（CVE-2026-123890）について注意喚起を行った。

同脆弱性は認証を回避してシステムに不正アクセスすることを可能にするもので、すでに悪用が確認されている。IPAは被害が拡大するおそれがあるとして、修正プログラムの適用を呼びかけている。

認証回避の脆弱性、深刻度は9.8

VMware vCenter Serverは、企業などが運用する仮想化環境において、物理サーバや仮想マシンなどのリソースを一元管理するためのツール。

今回確認された脆弱性は、VMware Directory Serviceに起因する。攻撃者はvCenter Serverにネットワーク経由でアクセスできる場合、認証を経ずにシステムに侵入できる可能性がある。

Broadcomが11月19日（現地時間）に公開し、20日に更新したセキュリティアドバイザリによると、共通脆弱性評価システム（CVSS v3）の基本値は9.8（最大値は10.0）で、深刻度は最も高い「Critical（緊急）」に分類されている。

Google Threat Intelligence GroupとMandiantが11月19日（現地時間）に公開した調査報告によると、中国との関連が疑われる脅威アクター「ARMORY CASTLE」（旧UNC5221）が、2026年9月初旬に同脆弱性を悪用していたことがデジタルフォレンジック調査で判明した。

攻撃者は同脆弱性を悪用することで、認証を回避して管理者権限を取得し、任意のコマンドの実行やファイルの取得が可能になる。実際の攻撃では、データベースの窃取やシングルサインオン（SSO）の管理者アカウントの作成が行われた。修正プログラムが公開される2カ月以上前から悪用されていたことになる。

Googleの調査では、vCenter Serverの侵害に加え、ESXi環境での情報収集やデータ窃取も確認されている。

ARMORY CASTLEによるネットワーク内の横展開（ラテラルムーブメント）とvCenter Serverの侵害に至る流れ 出典：Google Cloud公式ブログ

また、米国サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は11月20日（現地時間）、同脆弱性を悪用が確認された脆弱性のカタログ（KEVカタログ）に追加した。

影響を受ける製品と修正バージョン

IPAおよびBroadcomが公表した情報によると、主な影響対象と修正バージョンは以下の通り。

影響を受ける製品・バージョン系統 修正バージョン VMware Cloud Foundation／vSphere Foundation 9.1.x系 9.1.1.0200 VMware Cloud Foundation／vSphere Foundation 9.0.x系 9.0.2.0200 VMware vCenter Server 8.0系 8.0 U3m VMware Cloud Foundation 5.x系 5.2.5

このほか、VMware vCenter Server 7.0や、Telco Cloud PlatformおよびVMware Telco Cloud Infrastructureに含まれるvCenterコンポーネントも影響を受ける。

VMware vCenter Server 7.0について、Broadcomは延長サポート契約を締結しているユーザーに対し、サポート窓口への問い合わせを案内している。

本稿執筆時点で、Broadcomは同脆弱性に対する回避策を提示しておらず、脆弱性を解消するには更新プログラムの適用が必要となる。

企業のIT管理者が確認すべきポイント

vCenter Serverは複数の仮想マシンや物理サーバを集中的に管理する役割を担うため、侵害された場合、企業のITインフラに広範な影響が及ぶ可能性がある。

企業のIT管理者には、以下のような対応が求められる。

社内およびデータセンターで稼働しているvCenter Serverのバージョンと影響範囲の確認

管理ネットワークへのアクセス経路や外部公開状況の確認

修正プログラムの適用に向けた互換性の確認とメンテナンス日程の調整

認証ログやアクセスログなどを用いた不審なアクセスの有無の調査

サポートが終了したバージョンを利用している場合の移行計画の見直し

今回の脆弱性は、攻撃者がvCenter Serverにネットワーク経由で到達できることが悪用の条件となる。そのため、インターネットに直接公開されていない環境であっても、攻撃者が別の経路から社内ネットワークに侵入した場合には被害を受ける可能性がある。

すでに悪用が報告されていることを踏まえると、修正プログラムを速やかに適用するとともに、適用前に侵害が発生していないか確認することも重要だ。