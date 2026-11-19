Oracleは11月17日（現地時間）、Java SEに存在する11件の脆弱性を修正するセキュリティ更新を公開した。修正された脆弱性には、認証なしでリモートから任意のコードを実行される恐れがある「Java4Shell」（CVE-2026-114938）が含まれる。

Oracle Java SEの11件の脆弱性を修正

「Oracle Critical Security Patch Update Advisory - November 2026」によると、11件の脆弱性はいずれも認証なしでネットワーク経由の攻撃を受ける可能性がある。ただし、攻撃の成立条件や影響は脆弱性ごとに異なる。

今回の更新で特に注目されるのが、セキュリティ研究組織Califが「Java4Shell」と呼ぶ脆弱性だ。Java仮想マシン（JVM）の処理に存在する問題で、悪用されるとメモリ内の機密情報が窃取されたり、任意のコードが実行されたりする可能性がある。

Java4ShellのCVSS v3.1の基本値は8.1で、深刻度は「High（高）」に分類される。

Oracleが公開した11件の脆弱性は以下の通り。

CVE番号 対象コンポーネント CVSS CVE-2026-114938 Compiler 8.1 CVE-2026-86144 JavaFX（libxml2） 7.5 CVE-2026-114939 JGSS 7.4 CVE-2026-114940 JSSE 7.4 CVE-2026-114941 Compiler 7.0 CVE-2026-114942 Libraries 7.0 CVE-2026-114943 HotSpot 6.5 CVE-2026-114944 Core Java Libraries 5.9 CVE-2026-114945 Libraries 5.3 CVE-2026-114946 Compiler 4.8 CVE-2026-114947 JSSE 3.7

Java4Shell以外にも、Javaの認証・通信処理やライブラリなどに関係する脆弱性が修正されている。影響を受けるバージョンは脆弱性ごとに異なり、Java SE 8、11、17、21、25、27などが対象に含まれる。

Java4Shellとは？ 攻撃が成立する条件

Java4Shellは、JavaのBase64デコード処理を高速化する機能に存在するメモリ破損の脆弱性だ。

Base64は、バイナリデータを文字列として扱うための符号化方式で、Webアプリケーションの認証情報やデータ交換など、幅広い用途で使用されている。

Javaでは、特定のCPU命令を利用してBase64のデコード処理を高速化しているが、この処理に不備があり、細工されたデータを処理するとメモリ破損が発生する可能性がある。

ただし、Javaを利用するすべての環境で攻撃が成立するわけではない。

JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）が11月18日に公開した「OpenJDKにおけるリモートコード実行につながる脆弱性（CVE-2026-114938）について」によると、悪用にはAVX-512 VBMI命令に対応したx86-64プロセッサを使用し、脆弱なBase64デコードの高速化処理が実行されることなど、特定の条件を満たす必要がある。ARM64プロセッサは影響を受けないとされている。

さらに、攻撃者が細工したBase64データを、アプリケーションの該当する処理に渡せることも条件となる。

Califは、Java4Shellの技術解説において、Keycloak、Atlassian Jira、Atlassian Confluence、Jenkinsなど複数のJava製アプリケーションで、認証なしのリモートコード実行が可能であることを実証したと報告している。

JPCERT/CCは11月18日時点で、対象の脆弱性が実際の攻撃に悪用されたという情報を確認していない。ただし、研究者による概念実証コードが公開されていることから、影響を受ける環境では速やかな対策が求められる。

Java4Shellの影響を受けるバージョン

Java4Shellは、OpenJDKのBase64デコード高速化処理に存在する脆弱性で、Oracle Java SEのほか、OpenJDKをベースとした複数のJavaディストリビューションに影響する可能性がある。

Oracleのセキュリティ情報によると、Java4Shellの影響を受けるのはJava SE 17、21、25、27の特定のバージョンと、Java SE 8のEnterprise Performance Packなどだ。Oracle GraalVMの一部バージョンも対象となる。

Oracle Java SEの主な影響対象と修正版は以下の通り。

Java系列 Java4Shellの影響対象 修正版 Java SE 8 8u511b33-perf 8u513（Performance Pack） Java SE 11 本CVEの対象外 11.0.33.1（他の脆弱性に対応） Java SE 17 17.0.21.0.3 17.0.21.1 Java SE 21 21.0.13.0.3 21.0.13.1 Java SE 25 25.0.5.0.3 25.0.5.1 Java SE 27 27.0.1.0.3 27.0.1.1

※影響対象はOracleのリスクマトリックスに記載されたビルド。修正版はOracleが2026年11月17日に公開したセキュリティ更新版。Java SE 8については、Java4Shellの影響対象がPerformance Packに限定される。

なお、Java SE 11はJava4Shellの影響対象には含まれないものの、今回修正された別の脆弱性の影響を受けるため、更新が必要となる。

JPCERT/CCによると、Oracle Java SE以外にも、Amazon Corretto、Eclipse Temurin、Microsoft Build of OpenJDK、Azul Zulu、Red Hat OpenJDKなどが影響を受ける可能性がある。

これらのディストリビューションでは修正版のバージョン番号や提供状況が異なるため、それぞれの開発元が公開するセキュリティ情報を確認する必要がある。

Javaの脆弱性への対策、実行環境と業務アプリの更新が必要

OracleおよびJPCERT/CCは、影響を受けるJava実行環境について、修正版への速やかな更新を推奨している。

企業のIT担当者は、まずサーバや業務システムで利用しているJava実行環境のバージョンを確認し、各開発元が提供する修正版を適用する必要がある。Oracleは、企業内で利用されているJavaのバージョンを把握する手段として、Java Management Serviceの活用も案内している。

特に注意したいのが、Java実行環境を同梱する業務アプリケーションだ。OS側のJavaを更新しても、アプリケーションが独自に組み込んだJava実行環境を利用している場合は、脆弱性が残る可能性がある。

また、コンテナ環境では、Javaを含むコンテナイメージの更新と再デプロイも必要になる。

修正版への更新が直ちに難しい場合、JPCERT/CCは、Java4Shellの暫定的な回避策として、JVMの起動オプションに以下のいずれかを指定する方法を紹介している。

-XX:-UseBASE64Intrinsics ：Base64エンコード・デコードの高速化処理を無効化する

：Base64エンコード・デコードの高速化処理を無効化する -XX:UseAVX=2 ：AVX-512命令の使用を無効化する（x86-64環境のみ）

ただし、これらの設定はJava実行環境の動作や性能に影響する可能性がある。また、今回修正されたほかの脆弱性への対策にはならないため、恒久的な対策として修正版への更新が必要だ。

IPAも11月18日に「Oracle Java の脆弱性対策について（2026年11月）」を公開し、セキュリティ更新プログラムの早急な適用を呼びかけている。