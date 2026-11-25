SB OAI Japanは11月25日、AIを活用したサイバーセキュリティ対策サービス「Patching as a Service(PaaS)」の新メニューとして「侵入可否診断」の提供を開始した。Webアプリケーションや外部公開API、VPN装置など、インターネットへ公開されているシステムを対象に、OpenAIのサイバーセキュリティ技術を活用して想定される侵入経路を検討。実際に外部からアクセスし、初期侵入が可能かどうかを確認する。

OpenAI技術で侵入経路を検討、実際に外部からアクセス

診断結果と対策案は、診断開始から10営業日以内にレポートとして提供する。企業は外部から攻撃される可能性のあるシステムについて、脆弱性や設定不備が実際の初期侵入につながり得るかを把握し、必要な対策や追加診断を検討できる。

背景には、インターネット公開資産を起点とするサイバー攻撃の増加がある。個人情報保護委員会によると、2026年4月1日～10月16日に不正アクセスによる個人データの漏えいなどとして報告された事案の対象人数は、速報値で延べ約2億6000万人に上る。漏えいの恐れがあるとして報告された事案も含まれる。

診断対象は、顧客が指定したIPアドレスまたはURLにひも付くWebアプリケーション、外部公開API、VPN装置。同社はまず、インターネットから確認できる情報や対象システムに関連する脆弱性情報を調査する。

得られた情報を基にOpenAIのサイバーセキュリティ技術を活用し、攻撃者が利用し得る侵入経路を検討する。その後、アクセス頻度を制限するなど対象システムへの影響を抑えながら、外部から実際にアクセスを試み、初期侵入の可能性を確認する。

同社が背景として挙げた事例では、NICT(情報通信研究機構)が公開されたAndroidアプリを解析し、アプリが接続するサーバを特定して攻撃する手法を確認している。AIによって脆弱性探索が効率化し、同様の攻撃が広がる可能性も指摘されている。

今回の診断はこうした状況を踏まえ、単に脆弱性や設定不備を洗い出すだけでなく、それらが外部からの侵入に利用できる状態なのかを確認することを狙う。

診断開始から10営業日以内、対策案までレポート

申し込み後、SB OAI Japanが顧客情報と診断対象を確認し、確認メールを送付する。顧客がメールへ返信した日の2営業日後から診断を開始し、10営業日以内に結果を提供する。

レポートでは、外部からアクセスを試みた結果に加え、確認したリスクへの対策案も提示する。同社は「Patching as a Service」による脆弱性診断と修復支援を組み合わせ、企業の事業・業務継続を支援する。

なお、侵入可否診断は初期侵入に関するすべての経路や攻撃手法を網羅するものではない。アクセス成立後の追加攻撃や他システムへの横展開は診断対象外であり、侵入が確認されなかった場合でも、すべての侵入リスクがないことや将来の侵害を防止できることを保証するものではないという。