パーク24は11月25日、カーシェアリングサービス「タイムズカー」のWebシステムへの不正アクセスによる個人情報漏洩を巡り、対象者に支払うお見舞金の内容と受け取り方法を発表した。お見舞金は現金3000円または3000円分のカーシェアeチケットで、12月1日から対象者に順次案内する。

お見舞金の対象者と支給内容

同社は10月23日に公表した第5報で、個人情報漏洩に伴うお見舞金について言及していた。今回、その具体的な内容と受け取り方法を明らかにした。

お見舞金の対象となるのは、暗号化された運転免許証などの本人確認書類の画像データに攻撃者がアクセスし、外部送信を示す痕跡が確認された人。現在の会員だけでなく、すでに退会した人や入会に至らなかった人も対象となる。

お見舞金の概要は以下の通り。

現在タイムズカーの会員である人：現金3000円または3000円分のカーシェアeチケット

タイムズカーを退会済み、または未入会の人：現金3000円

12月1日から対象者に順次案内

お見舞金の受け取り手続きは、12月1日から対象者に順次案内する。

現在の会員には、タイムズカーWebサイトのマイページに案内を掲載する。退会済みまたは未入会の人には、専用の問い合わせフォームに登録されたメールアドレス宛てに案内を送付する。

退会済みまたは未入会で、これまでに問い合わせをしていない人については、専用の問い合わせフォームから連絡するよう求めている。同社は問い合わせ内容を確認した上で、お見舞金の対象となる人に受け取り手続きについて個別に案内する。

お見舞金の案内に便乗した不審なメールなどに注意

同社は、同社を装ったメールやSMS、電話などにも十分注意するよう呼びかけている。

身に覚えのない連絡に記載されたリンクや添付ファイルを開いたり、パスワード、認証コード、クレジットカード情報などを入力したりしないよう求めている。同社がメールやSMS、電話などでパスワードやクレジットカード情報を尋ねることはないという。

お見舞金に関する案内を受け取った場合も、メールなどに記載されたリンクを安易に開かず、公式Webサイトやマイページから情報を確認することが二次被害の防止につながる。

今回の発表の詳細は、パーク24のニュースリリースで確認できる。