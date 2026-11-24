CrowdStrike(クラウドストライク)とZscaler(ゼットスケーラー)は11月23日(米国時間)、CrowdStrikeがZscalerを全株式取引で買収する最終契約を締結したと発表した。買収額は企業価値ベースで約439億ドル(日本円換算で約6兆9000億円)。CrowdStrikeのエンドポイントセキュリティ基盤「Falcon」に、ZscalerのゼロトラストやSASE(Secure Access Service Edge)、AIセキュリティ、データ保護機能を統合する。

エンドポイントとネットワークの「2つの制御点」を統合

契約では、Zscaler株式1株に対してCrowdStrikeの株式1.135株を割り当てる。2026年11月20日におけるCrowdStrikeの終値を基準とするZscalerの株式の評価額は1株当たり約260.41ドルで、同日のZscalerの終値に対して約34%のプレミアムとなる。

買収完了後は、既存のCrowdStrikeの株主が統合会社の約84.1%、Zscalerの株主が約15.9%を保有する見込み。Zscalerの株主と規制当局の承認などを経て、CrowdStrikeの2028年度下半期中の完了を予定する。

CrowdStrikeは、エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データを保護するFalconプラットフォームを展開する。一方、Zscalerの「Zero Trust Exchange」はユーザー、AIエージェント、アプリケーション間の通信に入り、接続ごとにゼロトラストを適用する。

買収後は、端末やクラウドワークロードを監視する「Falcon Sensor」と、通信経路を制御する「Zero Trust Exchange」という2つの制御点を統合。従来のデータセンター中心のファイアウォールやVPNでは把握しにくくなったクラウドへの直接通信なども含め、単一のセキュリティ基盤で保護する考えだ。

また「Falcon Next-Gen SIEM」にエンドポイントとネットワークのテレメトリを集約。CrowdStrikeでは日々数兆件のイベントを処理しており、ZscalerのZero Trust Exchangeも1日当たり7500億件超のトランザクションを処理するという。両社のデータを統合し、攻撃者の一連の攻撃経路をAIモデルで分析できる環境を構築する。

「AIエージェント」を新たな攻撃面として保護

両社が買収の狙いとして強く打ち出しているのが、AIエージェントの普及への対応だ。AIエージェントは端末上で動作しながら、ネットワークを介して企業データやアプリケーションへアクセスする。

買収後はFalconによるエンドポイント側の監視とZero Trust Exchangeによる接続制御を組み合わせ、AIエージェントがどのデータやサービスへ接続できるかを制御する「Zero Trust for AI Safety」を展開する。

CrowdStrikeのCEO兼創業者George Kurtz氏は「ネットワークは人を場所につなぐものから、エージェントをデータにつなぐものへ変わった」と説明。AIの導入、制御、エージェント型アプリケーションの安全な実行を単一のコントロールプレーンで支える「サイバーセキュリティのOS」を構築するとしている。

統合後ARRは100億ドル超、30カ月で10億ドルの売上シナジー

ZscalerはFortune 500企業の50%を顧客とし、世界200カ所超のサービス拠点でインライン型セキュリティクラウドを運用している。直近四半期のARR(年間経常収益)は39億ドルで、買収完了時の両社合計ARRは100億ドル超になる見通し。

両社にはすでに2000社超の共通顧客と16のインテグレーションがある。一方、Zscalerの顧客約8000社はCrowdStrikeを利用しておらず、買収後は両社製品のクロスセルを進める。CrowdStrikeは今回の買収により、2029年時点のTAM(獲得可能な最大市場規模)が1850億ドル超拡大すると見込む。

買収完了後30カ月までに年間換算で約10億ドルの売上シナジー、18～24カ月以内に約5億ドルの年間コストシナジーを目指す。データセンターインフラやベンダー、業務の最適化などでコスト削減を進める計画だ。

買収完了後もZscalerのCEO兼会長兼創業者Jay Chaudhry氏が同事業を率い、CrowdStrikeの取締役にも就任する予定。それまでは両社が独立して事業を継続する。