Amazon Web Services（AWS）は11月20日（現地時間）、中国と関連のある脅威アクターが使用した Cairn の AI エージェントがゼロデイ脆弱性を自律的に発見した事例（日本語版）において、自律型AIエージェントを悪用したサイバー攻撃に関する調査結果を公開した。

AIエージェントは約11分で未知の脆弱性を発見し、悪用することに成功。その後、大学のサーバの制御を奪った。AWSは、AIによる攻撃のスピードと持続力を踏まえ、企業にセキュリティ対応の自動化を促している。

攻撃者がAIエージェントに与えたのはシンプルな目標

Amazon Threat Intelligenceが9月に確認したのは、中国との関連が疑われる攻撃者による、中国本土以外の東アジアの大学を標的としたサイバー攻撃だ。

攻撃者は、オープンソースの自律型ペネトレーションテスト（侵入テスト）フレームワーク「Cairn」を悪用していた。本来はセキュリティの研究や防御を目的としたツールだが、攻撃に転用された格好だ。

攻撃者が指示したのは、標的とするIPアドレスとシステムへの侵入という目標。個々の攻撃手順は、AIエージェントが自律的に判断していたという。

約11分でゼロデイ脆弱性を発見・悪用

AIエージェントは、オープンソースの医用画像向けAIアプリケーション「MONAI Label」を標的とした攻撃で、パストラバーサルの脆弱性を発見した。

パストラバーサルとは、アクセス可能なファイルやディレクトリの範囲を適切に制限できていないことに起因する脆弱性だ。今回は、サーバ上の本来想定されていない場所にファイルを書き込むことが可能だった。

アプリケーションのAPIの調査から任意のファイルを書き込むことに成功するまでに要した時間は、わずか約11分だった。AIエージェントはその後、同脆弱性を悪用し、サーバの最高権限であるroot権限を取得した。

Amazon Threat Intelligenceは、発見時点で修正プログラムや関連するセキュリティ情報が存在していなかったことから、ゼロデイ脆弱性だった可能性が極めて高いと評価している。

攻撃に失敗しても16時間にわたり試行を継続

今回の調査で注目すべきは、攻撃のスピードだけではない。AIエージェントが攻撃に失敗しても、異なる手法を試し続ける「持続力」も明らかになった。

ある大学のインメモリデータベース「Redis」を標的とした攻撃では、AIエージェントは約16時間にわたり、148回の一連の操作を実行した。

別の大学のGPUサーバを標的とした攻撃では、6時間以上にわたり、3万通りを超える認証情報の組み合わせを試した。

いずれの攻撃も成功しなかったが、AIエージェントは人間による個々の指示を必要とせず、攻撃を繰り返していた。

悪用された脆弱性の修正版は公開済み

Amazon Threat Intelligenceは、発見した脆弱性をMONAI Labelの開発元に報告した。

同プロジェクトは11月18日、脆弱性に関するセキュリティアドバイザリを公開。11月22日（協定世界時）には、同脆弱性（CVE-2026-133968）を修正したバージョン0.8.6を公開した。

影響を受けるバージョンは0.8.5以前で、深刻度は「Critical（緊急）」と評価されている。

MONAI Labelの開発元はバージョンアップに加え、以下の対策を推奨している。

信頼できないネットワークにサーバを公開しない

認証機能を有効にし、信頼できるユーザーにのみ権限を付与する

サーバを特権のないユーザーで稼働させ、ファイルの書き込み権限を制限する

また、旧バージョンのサーバが信頼できないネットワークからアクセス可能だった場合は、サービスの再開前に不審なファイルの変更がないか調査するよう呼びかけている。

AIによるサイバー攻撃に企業はどう備えるべきか

今回の事例は、AIエージェントが既知の脆弱性を悪用するだけでなく、未知の脆弱性の発見にも悪用され始めていることを示している。

ゼロデイ攻撃の場合、攻撃を受けた時点では適用すべき修正プログラムが存在しない。そのため、脆弱性情報の収集や修正プログラムの適用に加え、不審な挙動を早期に検知し、被害の拡大を防ぐ仕組みが重要になる。

AWSは、確度の高い脅威の検知を起点として対応を自動化し、人間は個々の処理の確認ではなく、対応結果の監督を担うことを推奨している。

企業においても、以下のようなセキュリティ運用の見直しが必要になりそうだ。

インターネットに公開しているIT資産の継続的な把握

ネットワークの分離とアクセス権限の最小化

不審な通信やシステムの挙動のリアルタイム監視

侵害された端末の隔離など、初動対応の自動化

自動化された対応に対する人間の監督体制の整備

AIエージェントの活用により、攻撃者が脆弱性の発見や悪用に費やす工数は減少する可能性がある。一方、防御側が人手に頼った対応を続ければ、攻撃と防御のスピードの差が広がりかねない。

企業には、個々のセキュリティ製品の導入だけでなく、脅威の検知から対応までのプロセス全体を見直すことが求められる。