PHP開発チームは11月19日（現地時間）、複数の深刻な脆弱性を修正したセキュリティアップデートを公開した。今回の更新には、特定の条件下で遠隔から任意のコードを実行される恐れがある脆弱性への対処が含まれる。

PHPの全サポート系列にセキュリティ更新

PHP開発チームは11月19日、PHP 8.5.13、8.4.28、8.3.37、8.2.36を公開した。いずれもセキュリティリリースであり、各系列の利用者に最新版への更新を呼びかけている。

今回のアップデートでは、合計17件の脆弱性が修正された。深刻度の内訳は、最高の「Critical」が7件、「High」が4件、「Medium」が6件。このうち一部の脆弱性は、特定の条件下で遠隔から任意のコードを実行される恐れがある。

開発チームは11月18日の事前告知で、今回の更新によってサポート対象のすべてのPHPバージョンに影響する脆弱性を修正すると説明していた。最も深刻な脆弱性は「Critical」に分類されており、悪用には標準以外の設定や一般的ではない構成が必要になるとしていた。

今回公開された修正版は以下の通り。

PHP系列 修正版 PHP 8.5 8.5.13 PHP 8.4 8.4.28 PHP 8.3 8.3.37 PHP 8.2 8.2.36

遠隔コード実行につながる複数の脆弱性を修正

今回のセキュリティ更新では、PHPのセッション処理やメモリ管理、HTTPリクエストの処理などに関する複数の脆弱性が修正された。

このうち「CVE-2026-129289」は、HTTPリクエストの解釈に不整合が生じる脆弱性。特定のWebサーバ構成とアプリケーションの処理条件が重なった場合、攻撃者がPHPワーカーの権限で任意のコードを実行できる可能性がある。

また、「CVE-2026-126714」は、PHPのセッションファイルの書き込み処理に関する脆弱性。特定の条件下でセッションデータが不正な状態となり、アプリケーション側の処理と組み合わさることで、任意のコード実行につながる恐れがある。

さらに、メモリ解放後の領域を使用する「Use-After-Free」に分類される脆弱性も複数修正された。これらは条件によってPHPのプロセス停止やメモリ破損、任意のコード実行につながる可能性がある。

ただし、いずれの脆弱性も、PHPを使用しているだけで必ず悪用されるわけではない。実際の影響はPHPのバージョン、Webサーバの設定、アプリケーションの実装などによって異なる。

企業のシステム管理者が確認すべきポイント

PHP開発チームは、今回公開した各系列の修正版への更新を推奨している。企業のシステム管理者は、まず社内で運用しているWebサーバや業務アプリケーションのPHPバージョンを確認し、影響を受ける環境では速やかにセキュリティ更新を適用する必要がある。

Linuxディストリビューションやクラウドサービス、コンテナ環境を利用している場合は、提供元のセキュリティ情報も確認したい。独自にセキュリティ修正がバックポートされている場合、PHPのバージョン番号だけでは修正状況を判断できないことがある。

また、PHP-FPMを利用している環境では、WebサーバとPHP間の接続設定にも注意が必要だ。今回修正された「CVE-2026-129289」は、バックエンド接続の再利用が有効で、アプリケーションが「php://input」を開いた後にリクエスト本文を最後まで読み取らない場合に悪用される可能性がある。NGINXの「fastcgikeepconn on」やApacheの「modproxyfcgi」における「enablereuse=on」などの設定が該当する。標準構成では接続の再利用は無効だが、企業のシステム管理者は独自の設定変更が行われていないかどうか確認したい。

更新後は、ログイン処理やセッションの維持、ファイルアップロードなど、業務アプリケーションの主要機能が正常に動作するかも確認する。特に、セッション管理に関する脆弱性も修正されているため、関連する機能への影響には注意したい。

なお、PHP 8.1以前は公式のセキュリティサポートが終了しており、今回の修正版は提供されていない。古いバージョンを利用している場合は、サポート対象系列への移行を検討する必要がある。

今回の脆弱性には悪用に特定の条件が必要なものも含まれるが、設定変更だけですべての問題を解消できるわけではない。企業のシステム管理者には、影響を受ける環境の把握と修正版の適用を優先し、更新後の動作確認まで含めた対応が求められる。