生成AIの普及に伴い、企業ではセキュリティリスクやトークンコストの増大といった課題が顕在化している。そうした中で注目されるのが、クラウドAIとローカルAIを適材適所で使い分ける「ハイブリッドAI」だ。本稿ではその実現を支えるAI PCをどのように選ぶべきか、紐解いていく。

生成AIの活用が進む一方で見えてきた課題

企業の生成AI導入が着実に広がっている一方、新たな課題も生まれている。そのひとつがセキュリティリスクだ。現在、生成AIはChatGPTやGemini、ClaudeといったクラウドAIが使われることが多い。しかし、個人情報や機密情報の漏洩が後を絶たない今、こうしたデータをクラウドAIへ送信することには慎重になる企業も多いはずだ。

また、今後、複数の処理を自律的に実行するAIエージェントがさらに普及すれば、推論に使われるトークン量はさらに増える。すべての処理をクラウドで行うのではなく、要約や翻訳、文字起こし、社内文書の検索など、ローカルで完結できる処理をPC側に振り分けることが”トークン爆発”を防ぎ、コストを管理するうえでも重要になっていくのだ。

さらに、移動中はネットワーク環境が不安定になることも多く、AIに業務を任せたくとも任せられない状況もある。しかしローカルAIであればネットワークを介さずとも生成AIを素早く利用できる。さらに情報を外に出さずに処理できる点は、セキュリティ面でも大きなメリットになるだろう。

新スタンダード「ハイブリッドAI」とは

クラウドAIとローカルAIにはそれぞれ一長一短がある。高度な推論や最新情報を必要とする処理はクラウドAIへ任せるべきだろう。しかしPDFの翻訳、会議音声の文字起こしといったローカルで処理できる作業や、決して外部に漏らしたくない機密情報を扱う際は、ローカルAIを選びたい。

これらをシーンや用途によって使い分けるのが「ハイブリッドAI」という考え方だ。

「ハイブリッドAI」を支えるAI PC、その選択の基準は

では、どのようにハイブリッドAIを実現すればよいのだろうか。その前提となるのが、ローカルでAI処理を行える「AI PC」の導入である。

AI PCの中核を担うのが、推論処理を高速かつ低消費電力で実行する「NPU（Neural Processing Unit）」だ。顔認識や背景ぼかし、自動字幕、音声処理など、リアルタイム性が求められる処理を効率よく担い、CPUやGPUの負荷軽減にも貢献する。

AI PCを選ぶ際の基準のひとつが、Microsoftが2024年に提唱した「Copilot+ PC」だ。認定要件には40TOPS以上のNPU性能が含まれており、これは1秒間に40兆回以上のAI演算を処理できる性能を持つ。

AMDの最新プロセッサー「AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ」は、CPU、GPU、NPUを統合。最大12コアのCPUと最大60TOPSのNPUを備え、用途や求められる性能に応じた製品をラインアップしている。

AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ モバイルプロセッサ

このAMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズを搭載する日本HPの次世代AI PCが、「HP EliteBook X G2a 14 AI PC」だ。日本HPは、安全性、管理性、保守性を備え、外出先でも高い性能を発揮できるプレミアムAI PCと位置づけている。

HP EliteBook X G2a 14 AI PCの概要

搭載するAMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズは、構成によって最大50TOPSのNPU性能を備え、AI処理をローカルで高速かつ安全に実行できる。

その強みは「AI処理を常時活用する前提」で設計されている点にある。たとえばWeb会議時には、リアルタイム文字起こし、会議内容の要約、映像補正や音声ノイズ除去などを、CPU負荷を抑えながら実行できるのだ。

しかし企業がPCを選ぶうえでは、AI性能だけを見ればよいわけではない。日々持ち歩けるモビリティ、企業データを守るセキュリティ、そして長期利用を支える保守性も重要になる。

その点でも、HP EliteBook X G2a 14 AI PCは約1kgの軽量ボディーでありながら、MIL規格に基づく19項目の試験をクリアし、法人利用に求められる堅牢性も確保している。まさにビジネスパーソンが求める要件を意識して設計された機種といえるだろう。

さらに、HP Smart SenseがPCのパフォーマンス、電力、発熱を動的に最適化する。セキュリティ面では、HPの法人向けPCに搭載される物理的なセキュリティチップを基盤に、BIOSの改ざん検知と自動回復を行う「HP Sure Start」、マイクロ仮想化によって不審なファイルやWebページを隔離する「HP Sure Click」などを利用できる。

また、長期利用を見据えた保守性も強化された。トップマウント式キーボードを採用し、従来のように本体内部を大きく分解しなくてもキーボードを交換しやすい構造としている。バッテリーも交換可能で、長期間の利用によって劣化が気になった場合や、次のユーザーに引き継ぐ際に必要な部品をリフレッシュしながら使い続けられる。

日本HPでは法人PCの補修期間を考えるうえで5年をひとつの目安としており、HP EliteBook X G2a 14 AI PCも長期間の使用を意識した設計となっている。PCを買い替える周期を延ばすことは、企業の導入・更新コストを抑えるだけでなく、サステナビリティへの貢献にもつながる。HP EliteBook X G2a 14 AI PCは、今後数年間にわたってAI活用が進化することを見据えた、ハイブリッドAI時代のPCと言えるだろう。

持ち歩きを重視するなら、軽量モデルも選択肢のひとつに

AI性能を重視するならHP EliteBook X G2a 14 AI PCを選びたいが、日々の持ち歩きやすさを優先するなら、もうひとつ有力な選択肢となるのが「HP EliteBook 635 Aero G11」だ。

搭載されているプロセッサはAMD Ryzen™ 5/7シリーズ。NPUは最大16TOPSだ。顔認証やWeb会議時に使用する機能(背景ぼかしや自動フレーミングなど）、セキュリティ面など日常の業務の中でAIがさまざまなサポートを行ってくれる。

そしてHP EliteBook 635 Aero G11の魅力は、なんといっても1kgを切る軽量性だろう。モビリティを重視した設計となっているほか、「HP 65W USB Type-C アダプター」が採用されたことで、ACアダプターの重量も大幅に軽減された。こちらもモバイルワーカーには有力な選択肢となる一台だ。

システナが提供する“AI PC導入の先”の支援

スペックは理解できても、実際にPCが自社での活用にマッチするのか、不安になることもあるだろう。そこで相談相手として選びたいのが、システナだ。同社は顧客の目的がAI活用なのか、セキュリティ強化なのか、Windows 11移行なのか、はたまた運用負荷削減なのかを整理した上で、PC選定から互換性の確認、運用設計までを支援してくれる。

さらに豊富な貸出機はシステナの強みのひとつだ。今回紹介したHP EliteBook X G2a 14 AI PCやHP EliteBook 635 Aero G11も用意されており、導入前に実際の業務環境で検証が可能。同社の営業担当者への連絡や、お問い合わせフォームから気軽に相談できる。

またAI PCの導入で見落とされがちな、導入後の運用にも目を向けたい。同社の「テナサポ for PC」では、PCの在庫保管、キッティング、配送、故障・修理対応、データ消去、廃棄まで、PCのライフサイクル全体を支援。さらにヘルプデスクや常駐・オフサイト支援にも対応している。AI PCを導入して終わりにするのではなく、その後の運用や更新まで含めて任せられることは、情報システム部門の負担軽減にもつながり、心強い存在となるだろう。

テナサポ for PCについて

PC選定を「AI機能拡張の受け皿」として考える

企業がクラウドAIを導入することはもはや当たり前となり、今後はどの処理をクラウドAI、ローカルAIで行うのかという「ハイブリッドAI」の考え方が重要になっていくだろう。

昨今は、具体的なAI用途が定まっていない企業や、トークン爆発の懸念がない企業でも、数年後の業務を見据えてNPU搭載PCを選ぶ動きが増えている。新しく開発される法人向けプロセッサはNPU搭載が標準になりつつあり、AI PCは一部の先進ユーザー向けではなく、今後の企業PCのスタンダードになっていくと考えられる。

いまPCの購入、リプレースを検討するのなら、今後数年間にわたるAI機能の拡張を受け止められる製品でなくてはならない。そしてローカルAIを活用できるCopilot+ PCのようなハードウェアであれば、仮に初期投資は高くなっても、クラウドAIのトークンコストを削減できる可能性もある。将来のAI活用と管理を踏まえたPC選びを行ってほしい。

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