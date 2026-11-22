Microsoftは11月11日(現地時間)、公式ブログYour choice: Turn AI answers on or off in Bingで、Bing検索でAI生成回答を無効にする2つの方法を紹介した。

1つはGoogle ChromeおよびMicrosoft Edge向けの拡張機能「Microsoft Bing AI Search Choice」を利用する方法、もう1つは検索語に「-ai」を追加する方法だ。ただし、拡張機能をインストールすると、既定の検索エンジンがBingに変更される点には注意が必要だ。

Bing検索のAI回答を無効にする公式拡張機能

Microsoftは近年、Bing検索にAI機能を追加しており、従来の検索結果と並んでAIが生成した回答を表示している。こうした回答は情報収集に役立つ一方、従来の検索結果を比較して判断したいユーザーもいる。同社は、こうした意見の存在を認め、2種類の切り替え方法を提供した。

その1つが、Webブラウザーの拡張機能だ。インストールすると、BingのAI回答を有効または無効にする切り替えオプションが提供される。設定はすべてのBing検索に適用されるため、検索するたびに変更する必要はない。

Microsoft Bing AI Search Choiceの設定画面 引用：Edgeアドオンストア

既定の検索エンジンがBingに変更される点に注意

ただし、この拡張機能には落とし穴がある。インストールすると、Webブラウザーの既定の検索エンジンがBingに変更される。さらに、Chromeウェブストアの説明によると、新しいタブを開いた際にもBingが表示されるという。AI回答の表示設定だけを変更したいユーザーにとって、こうしたブラウザーの設定変更は不要な制約となる。

また、NeowinはMicrosoftが拡張機能として設定を提供した点に疑問を投げかけている。わざわざ拡張機能を開発せずとも、Bing検索の設定画面にAIの無効化オプションを設けるだけで済む話であり、検索結果ページから直接変更する仕組みも実現可能だ。コストをかけて制約付きの機能を提供した点には不信感が残る。

拡張機能を使わず「-ai」でAI回答を無効にする方法

もう一方の切り替え方法は、検索クエリに「-ai」を追加する方法だ。例えば「best laptops 2026 -ai」と入力すると、AI生成回答を含まない従来型の検索結果が表示される。この方法は拡張機能のインストールを必要としないが、検索するたびに演算子を入力しなければならず、継続的な利用には手間がかかる。

最後に、Neowinは本件に関連する意見として、学校向けのGoogleサービスを非難している。これは教育機関の管理者がGeminiを無効にした場合、生徒を含めた学校関係者がGoogle検索を使用できなくなる問題だ。

Googleはのちに方針を撤回しているが、AI回答やAIモードを無効にしたGoogle検索の提供は依然として否定している。この点、Microsoftの対応は評価に値すると述べ、制約に不満が残るものの前向きに捉えることができるとの考えを伝えている。