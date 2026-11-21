Adobeは11月10日、Microsoftとの協力により、Windows 11の標準アプリ「フォト」にAI画像編集機能を追加すると発表した。AIを使った写真の拡張や不要なオブジェクトの削除などに対応し、Adobe Expressとの連携も可能になる。12月からWindows Insider向けにプレビュー版を提供する予定だ。一方、Adobeアカウントの要否や無償で利用できる機能の範囲は明らかになっておらず、有料サービスへの誘導を懸念する声も出ている。

Windows Latestは2026年11月12日(現地時間)、「Windows 11’s Photos app is getting Adobe built in, and I’m worried it’ll start pushing subscriptions like Edge’s PDF reader」において、Windows 11の標準アプリ「フォト」にAdobeのAI画像編集機能が追加されると伝えた。

写真の外側を生成してキャンバスを広げる機能や、画像の一部を切り落とさずに回転する機能、指定したオブジェクトに文字の入力、不要な被写体の消去などを利用できるようになるという。

新しいフォトアプリの画面 出典：Adobe

AIで写真を拡張・編集、Adobe Expressとの連携も

本件はAdobeのブログ記事「More apps, more ways to create: Adobe and Microsoft expand possibilities on Windows」で発表された。ブログ記事によると、これら機能はMicrosoftとの協力で開発され、AdobeのAI編集機能とAdobe ExpressテンプレートをWindows 11のフォトアプリに導入する。

写真のシーンを拡張することで自然なフレームを追加したり、写真内の領域またはオブジェクトを選択して文字を記入できる。不要なオブジェクトの削除にも対応する。この削除機能は従来のフォトにも実装されているが、今回の説明で性能面の違いは示されなかった。

パーティーの招待状作成やチラシの作成など、さらに高度な機能を必要とする場合は、フォトアプリからAdobe Expressに送信して開くことも可能としている。Adobe Expressの利用にはアカウントが必要であり、Adobeは画像処理技術を提供する代わりに新規ユーザーの獲得機会を得られる仕組みだ。

Adobeとの連携で有料サービスへの誘導も？ EdgeのPDF機能に前例

今回のフォトアプリの改善は、多くのユーザーにとってメリットが多い。しかしながら、Windows Latestの記者は過去の協業では問題があったとして懸念を示した。

MicrosoftとAdobeは2023年2月、Edgeの内蔵PDFエンジンをAdobe Acrobatのエンジンに置き換える改善を導入した。PDFの閲覧自体は無償で提供されたが、テキストや画像の編集、PDFの変換、複数ファイルの結合にはAcrobatのサブスクリプションが必要とされた。

つまり、Adobeとの協力によって、EdgeのPDF機能から有料サービスへの導線が設けられた形だ。EdgeでPDFを開き、「Acrobatで編集」を選ぶと、変換や結合などの有料機能を案内するパネルが表示され、そこには7日間の無料トライアルを開始するボタンも表示される。記者は「Acrobatで編集」ボタンを非表示にできない点も問題視している。

ただし、Edgeについては2027年1月、Adobe Acrobatを必要としないPDF結合機能が追加される予定だ。Adobeのボタンが削除されるかは定かでないが、Microsoftが本気になれば同様のツールは実装できる好例だと記者は指摘した。

新機能は無料で使える？ Adobeアカウントの要否も未発表

Adobe Expressには基本的な編集機能やテンプレートを使える無償プランがあり、Premiumでは有償テンプレートや月250回の生成クレジットが提供される。現時点でフォトの新機能に有償の利用制限が設けられるとの発表はない。

また、フォトアプリの利用段階でAdobeアカウントを要求する可能性や、無償テンプレートの範囲、無償トライアルを案内するかなどについてもMicrosoftおよびAdobeは説明していない。

記者は、Windowsが有償のOSである以上、標準機能に追加の有償サービスへの誘導を増やす必要はないと指摘する。AI開発費を回収するために企業間の協力が必要なことは理解できるものの、利用者の利便性を損なえば競合製品への移行につながると主張した。

Microsoftの開発者コミュニティバイスプレジデントを務めるScott Hanselman氏は年初、「アップセルが少なく、落ち着いたOS」を目標に掲げていた。しかし、Adobeとの協業ではアップセルは増加する一方であり、記者は「全く落ち着いていない」と述べ、方針の変更を求めている。

新しいフォトアプリは、Windows Insiderプログラムのユーザー向けに、12月よりプレビュー版の提供を開始する予定だ。本稿執筆時点で正式リリースに向けたスケジュールは確認できていない。