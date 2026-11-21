Windows Centralは2026年11月11日(現地時間)、「Windows 11 is getting all-new default wallpapers, and that says a lot about Microsoft's plans｜Windows Central」において、2027年にWindows 12が登場する可能性は低いと報じた。

この議論は、Microsoftが新しいWindowsの標準壁紙を開発しているとのThe Vergeの記事「Where is Windows 12? | The Verge」が発端となった。新しい壁紙は2027年内のアップデートに導入され、Windows 11 Proや法人向けなど、OSのエディションごとに異なるデザインが用意されるという。

過去、MicrosoftはWindowsの標準壁紙を、新しいWindowsのリリースに合わせて刷新してきた。そのため、今回の動きをWindows 12のリリース間近と捉えることができる。しかし、Windows Centralの記者はその可能性は低く、Windows 11の大規模アップデートの可能性が高いと述べ、その理由を解説した。

Windows 12が2027年に登場しないと予想される2つの理由

かつてWindowsは、おおむね数年ごとに新しいバージョンがリリースされていた。しかし、Windows 10は2015年の登場から約6年間にわたって提供され、後継となるWindows 11は2021年にリリースされた。この間隔を踏まえると、Windows 11の登場から約6年となる2027年にWindows 12がリリースされるとの予想も成り立つ。

そして今回、新しい壁紙の情報が公開されたことで、Windows 12がリリースされるのではないかとの期待が高まった。しかし、記者は2つの理由でこの可能性は低いと指摘した。

1つはサポート体制の維持コストが増加する問題だ。現在、Windows 11には26H2と26H1という異なるWindowsコアを採用したバージョンが存在する。26H1は一部の新型PC向けに提供される特別なバージョンで、26H2とは更新プログラムも別々に提供されている。

このような状況でWindows 12をリリースすると、それぞれのバージョンからのアップグレード経路を整備する必要があり、開発やサポートの負担がさらに増える可能性がある。そこで記者は、Windows 12の投入を見送り、Windows 11の次期バージョン「27H2」でプラットフォームの統合を進めるのではないかと予想している。

もう1つは、PCパーツの価格高騰の影響だ。通常、新バージョンのWindowsは、WindowsPCの買い替え需要を喚起する目的を兼ねる。ところが、最近のメモリー不足の影響で、PCパーツは2027年以降も価格上昇を続けるとの予測がある。

新OSによるPC買い替え需要を喚起しにくくなる可能性がある。そのため、MicrosoftはWindows 11を延命し、Windows 12を先送りにする可能性が高いとの予想だ。

ただし、これらはWindows Centralの記者による予測であり、MicrosoftがWindows 12の発売延期やWindows 11 27H2の詳細を正式に発表したわけではない。2027年に予定されるWindowsの刷新が、Windows 11の大型アップデートにとどまるのか、新しいOSとして提供されるのか、今後の発表が注目される。