Windows Centralは11月3日(米国時間)、「I installed a year-old Windows 11 on an 8GB laptop, then upgraded to the latest 26H2 - Idle RAM usage dropped significantly, but heavy workloads are a bigger story | Windows Central」において、Windows 11 26H2と25H2のメモリ使用量を比較した検証結果を公開した。

8GBメモリ搭載PCで測定したところ、26H2では起動約10分後のメモリ使用量が25H2より1.2GB少なく、複数のアプリを同時に起動した環境でも使用量の減少が確認された。高負荷環境ではコミット済みメモリにも大きな差が見られた。

Windows 11 26H2でメモリ使用量が1.2GB減少した検証結果が公開された（出典：Microsoft）

Windows 11 26H2、起動約10分後のメモリ使用量が1.2GB減少

Windows 11バージョン26H2で注目されたのは、メモリ使用量の削減だ。この効果を確かめるため、Windows CentralはWindows 11 25H2の初期ビルドと26H2を同一のPCで比較した。

検証には、Intel Core 5 320プロセッサー、8GBのLPDDR5xメモリ、512GBのNVMe SSDを搭載するAcer Swift Air 14が使用された。最初にWindows 11 25H2ビルド26200.7019をインストールして測定し、その後、同じ環境を10月公開の26H2ビルド26300.9711にアップグレードして測定した。ページファイルの設定は変更せず、必要なドライバーのみを導入している。

最初の検証では、PCを起動した直後のメモリ使用量が比較された。25H2は5.3GBを消費し、空き容量は2.3GBだった。これに対し、26H2の消費量は4.1GBにとどまり、3.5GBの空き容量を確保した。同じハードウェアで1.2GBの差が生じたことになる。

続いて、Microsoft Edgeで10個のタブを開き、Word、Slack、Spotifyを同時に起動する一般的なマルチタスク環境で測定した。25H2は約7GBを消費し、空き容量は563MBだった。26H2では消費量が約6.6GBとなり、空き容量も約1GBに増えた。起動10分後ほど大きな差ではないものの、8GBメモリ搭載PCにとって有効な改善だ。

さらに負荷を高めるため、Edgeを20個のタブに増やし、Word、Excel、Spotify、Slack、Microsoft Store、フォト、エクスプローラー、GIMPを同時に起動した。この条件では、25H2の物理メモリ消費量は7.3GBに達し、空き容量は352MBまで減少した。一方、26H2は6.8GBの消費に抑え、約764MBの空き容量を残した。

高負荷環境でもメモリ消費を抑制、仮想メモリへの依存も低下

コミット済みメモリは25H2の約14.7GBに対し、26H2は約9.8GBだった。コミット済みメモリは物理メモリまたはページファイルによる裏付けが必要なメモリ量を示すもので、26H2ではメモリの要求量が大幅に減少している。

仮想メモリはストレージを利用するため、物理メモリへのアクセスより処理速度が遅い。とくにHDDを搭載するPCでは、データの読み書きが増えることで動作の引っ掛かりにつながる可能性がある。

実際に25H2では、物理メモリと仮想メモリの間でデータを移動させる際のディスクアクセスが目立ったという。26H2でもディスク使用率の上昇は発生したが、その規模は旧バージョンより明らかに小さかったと説明している。

今回の検証は8GBメモリ搭載の特定機種で実施されたもので、すべての環境で同様の結果が得られるとは限らない。ただし、Windows 11 26H2では、メモリ容量が限られたPCでも使用量の削減が期待できることを示す結果となった。