Windows 11のレジストリーエディター（Regedit）が刷新されるのではないかとの見方が広がったことを受け、Microsoft幹部が説明した。発端となったのは、同社がGitHubで公開した新しいユーザーインタフェースを備えるアプリだ。しかし、これは開発者向けの技術サンプルであり、次期レジストリーエディターのプレビュー版ではないという。

Neowinが、「Microsoft clarifies rumor of redesigned & half-baked Windows 11 Registry Editor - Neowin」において伝えた。

Windows 11のレジストリーエディター刷新の噂の真相をMicrosoft幹部が説明した

新レジストリーエディターとみられたアプリ、その正体は？

レジストリーエディター(Regedit)は、Windowsの設定情報を管理する高度なシステムツールだ。長年にわたり利用されてきた機能であり、現在も基本的な動作に変更はない。日常的に操作するユーザーも限られるため、ほかの機能と比べて刷新の優先度は低いと評価されている。

今回の騒動の発端は、Windows LatestがMicrosoftがGitHubで公開しているリポジトリー「Microsoft.UI.Reactor」内で、WinUI 3を採用したレジストリーエディター「microsoft-ui-reactor/samples/apps/regedit」を発見したことだ。同メディアはアプリをコンパイルして実行し、実際のWindowsレジストリーを操作できることを確認した。これを受け、Microsoftがレジストリーエディターの近代化に着手したのではないかとの見方が広がった。

しかし、公開されたアプリは、ネイティブなWinUIデスクトップアプリを構築する方法を示すサンプルだった。Microsoft.UI.Reactorは、実験的なアプリ開発フレームワークの利用方法を示すものを紹介するためのもので、Model-View-Update(MVU)パターンを利用したアプリ開発を実演する目的で設計されている。そのため、完成品ではなく、Windows開発チームが進めている製品開発の状況を示すものでもない。

レジストリーエディターの刷新計画はどうなる？

この報道を巡り、Microsoftの開発者コミュニティバイスプレジデントを務めるScott Hanselman氏は、Xへの投稿で説明を加えた。同氏は、元記事自体がアプリをサンプルと記載していた点を指摘し、報道の見出しや導入部分が誤解を招く内容になっているとの認識を示した。

さらに、Windowsおよびデバイスデザイン兼リサーチ責任者を務めるMarcus Ash氏も、今回のアプリはサンプルであり、新しいレジストリーエディターの開発者向けプレビューではないと説明した。Hanselman氏は、今回のサンプルから将来のRegeditのデザインや仕様を判断すべきではないとも強調した。

Microsoft幹部の説明によって、今回公開されたアプリが次期レジストリーエディターのプレビュー版ではないことが明らかになった。現行のレジストリエディターに変更はなく、後継アプリも正式には発表されていない。

ただし、レジストリーエディターが将来的に刷新される可能性まで否定されたわけではない。

Windows Centralは独自に入手した情報として、Microsoftが進めるWindowsの近代化に向けた取り組みの中で、レジストリーエディターも刷新候補に含まれていると報じている。ただし、ほかに優先度の高い課題があるため、現時点では刷新の優先度は低いという。

したがって、レジストリーエディターの刷新については、今後のMicrosoftの正式発表を待つ必要がある。