Malwarebytesは2026年11月18日(米国時間)、「GTA 6 scams could cost you your account, money, or crypto｜Malwarebytes」において、Rockstar Gamesが開発した新作ゲーム「Grand Theft Auto VI（GTA 6）」に便乗した詐欺について報告した。

GTAシリーズは世界的な人気を持つオープンワールド型クライムアクションゲームだ。前作「GTA V」は2013年の発売以来、2億3000万本以上を販売したとされる。新作のGTA 6も大きな注目を集めており、こうした人気に便乗した詐欺サイトが複数確認されている。

詐欺サイトは、Googleアカウントの認証情報や金銭、暗号資産の窃取を狙うほか、アンケートへの回答やアプリのインストールを促し、広告収益を得ようとするものもあるという。

GTA 6の無料配布を装い、Googleアカウントを窃取

確認された詐欺サイトの一つは、GTA 6を無料で入手できると宣伝し、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PCから利用環境を選択させる。その後、認証手続きとしてGoogleアカウントによるログインを要求する。

しかし、Googleの公式ログイン画面に移動するわけではない。詐欺サイト内にGoogleのログイン画面を模した偽ページが表示され、入力した認証情報を窃取する仕組みだ。

GTA 6の無料配布をうたう詐欺サイトの例 引用：Malwarebytes

ブラウザのタブには「Sign in - Google Accounts」と表示されるものの、アドレスバーには詐欺サイトのドメインが表示される。認証情報を入力すると、Gmail、YouTube、Google Driveなどへの不正アクセスや、ほかのサービスへのログインに悪用される可能性がある。

偽の予約コードや格安販売、アンケートへの誘導も

Malwarebytesが確認した事例には、PS5やXbox用の「無料予約コード」を生成すると称する詐欺サイトもある。コードを受け取る条件として、アンケートへの回答やスポンサー広告の閲覧、アプリのインストールなどを要求する。

これらのサイトでは、利用者をアフィリエイトの追跡リンクへ誘導し、アンケートへの回答やアプリのインストールに応じて運営者が報酬を得る仕組みが使われている。しかし、約束された予約コードが提供されることはない。

一部のサイトは、残りコード数や利用者の投稿、ライブチャットなどを表示して信頼性を演出するが、実際の配布状況を示すものではないという。

無料予約コードの生成をうたう詐欺サイトの例 引用：Malwarebytes

また、GTA 6のデジタルキーを通常価格より安く販売すると称するWebサイトも確認された。カードやPayPal、銀行振込、暗号資産などの決済方法が用意されていたが、サイトの開設時期が新しく、運営者の実態も不明だった。

実際の購入調査は行われていないものの、Malwarebytesは代金を支払っても商品が届かない可能性を指摘している。

偽Android版や攻略マップ、暗号資産詐欺も確認

GTA 6の攻略マップや収集アイテムの位置、秘密のエリアなどを紹介すると称する詐欺サイトも確認された。情報をダウンロードしようとすると外部サイトへ誘導され、アンケートへの回答やアプリのインストール、有料サービスへの登録などを要求される。

指示に従うとサイト運営者に報酬が支払われる一方、利用者には約束された攻略情報が提供されない仕組みだ。

GTA 6の攻略情報を装う詐欺サイトの例 引用：Malwarebytes

さらに、Android版GTA 6のAPKファイルを配布する偽サイトも見つかった。Rockstar GamesはAndroid版やiOS版を発表していない。

調査で確認されたAPKファイルは36.8MBで、Rockstar Gamesの署名はなく、個人開発者の証明書で署名されていた。内部には広告配信SDKが組み込まれており、ゲームの提供ではなく広告表示を主な目的としているとみられる。

暗号資産を利用した詐欺にも注意が必要だ。GTA 6の名称や画像を無断使用した暗号資産プロジェクトが複数確認されており、ゲームの無料配布を支援するなどと宣伝して暗号資産ウォレットへの接続を求める。

別の詐欺サイトでは、ゲームの購入手続きを装ってウォレットへの接続を要求する。接続後に不正な取引を承認すると、購入金額を超える暗号資産が移動される危険がある。

このほか、GTA 6のキャラクターを模した関連グッズを販売する偽ショップも確認された。商品の実在が確認できないケースもあり、代金を支払っても商品が届かない、カード情報が窃取されるといった被害が懸念されている。

GTA 6詐欺の見分け方と被害に遭った場合の対処法

Malwarebytesは、GTA 6を購入する際は公式ストアや信頼できる販売店を利用するよう勧告している。

特に、無料コードの生成、極端な割引、非公式のスマートフォン版、暗号資産での決済をうたうWebサイトには注意が必要だ。GTA 6は11月19日にPlayStation 5およびXbox Series X|S向けに発売されたが、PC版やAndroid版、iOS版は発表されていない。非公式サイトで提供されるこれらのバージョンを安易にダウンロードしないことが重要となる。

すでに詐欺サイトを利用してしまった場合は、被害の内容に応じて次の対策を実施することが推奨されている。

Googleアカウントの認証情報を入力した場合： Googleの公式サイトからパスワードを変更し、2段階認証を有効にする。最近のアクティビティーを確認し、不審なアクセスがないか調べる

Googleの公式サイトからパスワードを変更し、2段階認証を有効にする。最近のアクティビティーを確認し、不審なアクセスがないか調べる クレジットカードやPayPalで支払った場合： 金融機関やPayPalに速やかに連絡し、決済の異議申し立てを相談する

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信頼できるツールで不審な承認を確認・取り消し、資金流出の恐れがあれば残高を新しいウォレットへ移動する 非公式APKをインストールした場合： 速やかに削除し、信頼できるセキュリティソリューションで端末を検査する

また、PlayStationやXboxなどのゲーム関連アカウントを含め、複数のサービスでパスワードを使い回さないことも重要だ。GTA 6の人気に便乗した詐欺は手口が多岐にわたるため、無料配布や格安販売をうたう情報を見つけても、公式の販売情報を確認してから利用することが求められる。