KDDIスマートドローンは11月19日、北海道で常設ドローンポートを活用した遠隔運航による定期パトロールの取り組みを発表した。南富良野町では10月6日から定期巡回を実施している。11月4日には、巡回中のドローンが茂みに潜む野生動物をサーマルカメラで捉えた。その後、可視カメラの映像からヒグマであることを確認した。

常設ドローンポートは、あらかじめ地域に配備した機体を遠隔から運航するための拠点である。飛行のたびに操縦者が現地へ移動する必要がない。平時の定期パトロールだけでなく、野生動物の出没情報を受けた際の周辺状況の確認にも利用することを想定している。

今回の取り組みは、総務省の「令和8年度地域社会DX推進パッケージ事業の実証事業（先進的通信システム活用タイプ）におけるシンボルプロジェクト枠」に採択され、実施している。

インフラ点検用のドローンポートをクマ監視にも活用

ヒグマを確認したドローンポートは、インフラ点検や災害監視などを目的に運用している拠点でもある。設備や運航体制を野生動物の監視にも共用することで、複数の用途に活用する。

背景には、野生動物への対策を担う人員や予算が限られているという地域の課題がある。通常のドローン運用でも、飛行のたびに操縦者が現地へ移動して機体を準備する方式では、継続的な巡回に人員や時間を要する。常設拠点から遠隔運航することで、こうした現地作業の負担を抑えながら巡回を継続する狙いだ。

今後は、映像に加えて確認した場所や時刻などを自治体などの関係機関へ共有する運用体制を構築。住民への注意喚起や、現地確認の要否などを判断する際に活用することを目指す。

北海道で7拠点を設置、年度末までに13拠点へ

KDDIスマートドローンは現在、北海道内に常設ドローンポートを7拠点設置している。このうち5拠点では、朝夕の1日2回、定期パトロールを行っている。2026年度末までに道内の設置拠点を13拠点へ拡大する予定だ。

今後はAI画像解析を定期パトロールと組み合わせるほか、IoTセンサーと連動した状況確認も検討する。異常の検知から情報収集、関係機関への情報共有までをつなぐ仕組みの構築を進めるとしている。